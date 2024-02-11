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القسام: مقتل أسيرين إسرائيليين وإصابة 8 آخرين جراء قصف الاحتلال على غزة

2/11/2024 2:23:15 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) قالت كتائب القسام اليوم الأحد، إن القصف الصهيوني المتواصل على غزة أدى إلى مقتل أسيرين إسرائيليين وإصابة 8 آخرين بجروح خطيرة.


وأضافت الكتائب أن أوضاع المصابين تزداد خطورة في ظل عدم التمكن من تقديم العلاج الملائم لهم ويتحمل العدو المسؤولية الكاملة عن حياة هؤلاء المصابين في ظل تواصل القصف والعدوان.


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