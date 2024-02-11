القسام: مقتل أسيرين إسرائيليين وإصابة 8 آخرين جراء قصف الاحتلال على غزة

القسام: مقتل أسيرين إسرائيليين وإصابة 8 آخرين جراء قصف الاحتلال على غزة
التاريخ
2/11/2024 2:23:15 PM
(MENAFN
- Alghad Newspaper) قالت كتائب القسام اليوم الأحد، إن القصف الصهيوني المتواصل على غزة أدى إلى مقتل أسيرين إسرائيليين وإصابة 8 آخرين بجروح خطيرة.
وأضافت الكتائب أن أوضاع المصابين تزداد خطورة في ظل عدم التمكن من تقديم العلاج الملائم لهم ويتحمل العدو المسؤولية الكاملة عن حياة هؤلاء المصابين في ظل تواصل القصف والعدوان.
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