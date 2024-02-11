نتنياهو يخفض التصنيف

أسرة التحرير

في نهاية الأسبوع سجل يوم أسود للاقتصاد، وكل التقديرات القاسية تجسدت فيه. هذه هي المرة الأولى التي يخفض فيها لإسرائيل التصنيف الائتماني منذ 1998 – السنة التي بدأ فيها التصنيف. على مدى 26 سنة قضت منذئذ شهدت إسرائيل أزمات اقتصادية وتصدت لأوضاع امنية قاسية كالانتفاضة الثانية وحرب لبنان الثانية. وفي كل هذا وثقوا بالقيادة في أنها ستعيد الاقتصاد الى المسار.

ليس هذه المرة. الثقة برئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وبوزير المالية بتسلئيل سموتريتش – الذي حتى أمس صرح بان تخفيض التصنيف هو "بيان سياسي لا يتضمن حججا اقتصادية جدية" – تقترب من الصفر. شركة التصنيف موديس لا تعتقد انهما سيصلحان ما خرباه، ولهذا فقد أصدرت تقريرا بهذه الخطورة. لتخفيض الائتمان يوجد ثمن باهظ. الفائدة سترتفع وبالتالي فإن تمويل الدين العام سيصبح اغلى. وكلما دفع الجمهور فائدة اعلى، هكذا سيبقى اقل للتعليم، للصحة، للرفاه وللاستثمار. ونعم سترتفع الفائدة التي ستدفعها الشركات التجارية مما سيخفض الاعمال ويقلص النمو.

رفع الفائدة سيصل الى كل بيت: قرض السكن سيرتفع وكذا السحب الزائد أيضا. يوجد احتمال لتخفيض قيمة العملة، للتضخم المالي وللانخفاض في مستوى المعيشة. موديس لم تكتف فقط في المجال الاقتصادي. فقد اشارت الى غياب حل المشكلة السياسية مع الفلسطينيين، الخطر من حزب الله في الشمال، انعدام خطة "لليوم التالي" في غزة، عدم الاستقرار السياسي – بل والمحت بثقافة الحريديين الذين لا يتعلمون المواضيع الأساسية ولا يعملون وبالتالي يمسون بالإنتاج وبانتاجية العمل.

لكن العنصر الأكثر تأثيرا لدى شركات التصنيف هو ميزانية الدولة. فموديس تخشى من أن يكون ميل الانخفاض في نسبة الدين/الإنتاج قد انقلب وبدأ يرتفع. هذا الامر ينبع من الميزانية السائبة التي تقدم بها نتنياهو وسموتريتش للعام 2024 والتي تخلق عجزا ضخما وخطيرا (6.6 في المائة من الناتج) لانه لم تجر فيها التقليصات اللازمة. هذه الميزانية تضخ المليارات للقطاع الحريدي غير الإنتاجي وتنقل مبالغ طائلة للمستوطنات وللتراث بدلا من ان توجه الى الإصلاحات، الاستثمارات في البنى التحتية، انقاذ الاعمال التجارية التي تضررت وإعادة الاقتصاد الى النمو.

لا ينبغي الخطأ: تخفيض التصنيف ليس وضعا مؤقتا. موديس تقدر بان تأثيرات المواجهة العسكرية ستتواصل لزمن طويل ولهذا كتبت بانه لا يوجد احتمال لتعديل التصنيف الى الأعلى في المستقبل القريب. نتنياهو لم يستطب هذا واعلن بان تخفيض التصنيف لا يرتبط بوضعنا الاقتصادي بل ينبع من الحرب وانه سيرتفع مرة أخرى عندما سننتصر. بمعنى ان التصنيف بزعمه لا يرتبط بالميزانية السيئة، بالعجز ولا بإدارته الشخصية الفاشلة.

الحرب هي المذنبة. ولما كان هو غير مسؤول حتى عنها، فانه ليس عمليا مسؤولا عن شيء. هو مجرد شخص يمر في الشارع علق في هذا الوضع. لن تجدي تلاعباته نفعا: هذا الإخفاق أيضا سيسجل على اسمه.