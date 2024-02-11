الخط الأحمر.. الحرم وتحرير آلاف المعتقلين

(MENAFN
- Alghad Newspaper) معاريف
شيريت أفيتان كوهن وآخرين
وجه كابينت الحرب رئيس الموساد دادي برنيع الا يعود لمواصلة الاتصالات الى أن تعود حماس لتدخل حدود الحوار كما تقررت في قمة باريس.
كما وجه كابينت الحرب تعليماته بأن حماس مطالبة بأن تتنازل عن المطالب المرفوضة بشأن الحرم، وتقليص عدد المعتقلين الذين يطالبون بهم. اذا اقتربت حماس من ذلك، فان رئيس الموساد سيقلع يوم الثلاثاء الى مصر للقاء رئيس السي.اي.ايه وليم برنس والوسطاء كي يواصل المباحثات حول الاتفاق.
والى ذلك تطالب عائلات المخطوفين بلقاء كابينت الحرب، وتظاهرت مرة أخرى في نهاية السبت حيث أغلق أمس بعض من المتظاهرين مسار أيالون في احتجاج على سبيل تحرير المخطوفين.
على خلفية تصريحات رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، عن تعليماته للقيادة السياسية لاعداد خطط لعملية في رفح، عرضت القيادة العسكرية تقييدات العمل في المجال في بحث مسبق في كابينت الحرب. وضمن أمور أخرى طرحت المسألة السياسية حيال مصر ومسألة تسريح الكثير من قوات الاحتياط.
ترتيب الاعمال المطلوب هو تفاهمات مع مصر، بعد ذلك تجنيد قوات وفقط في النهاية العملية الإلزامية في رفح.
من خلف الكواليس عقدت جلسات لضباط الجيش ورئيس الشاباك مع نظرائهم في مصر للبحث في الموضوع، لكنه لم يتحقق تقدم نحو موافقة القاهرة. ويقلق الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي من الفرار الجماعي للغزيين الى سيناء في اعقاب العملية. وقال مصدر مطلع بانه بخلاف الانطباع الناشئ، فليست هذه عملية ستنطلق على الدرب في المدى الزمني الفوري.
في نهاية الأسبوع انطلقت موجة من التحذيرات من محافل فلسطينية في غزة وفي رام الله إضافة الى مندوبي منظمات دولية ودول عربية في محاولة لمنع إسرائيل من توسيع المناورة الى منطقة رفح. فقد حذرت السعودية مثلا من التداعيات ودعت الى انعقاد مجلس الامن.
اما الوضع في رفح نفسها فيتفاقم في اعقاب جموع اللاجئين. وفي السبت نشرت عريضة وقعوها تدعو "لمنع دخول الجيش الى المنطقة". وجاء فيها ان "اللاجئين ليسوا طرفا في القتال ومسؤول حماس موسى أبو مرزوق اعلن انهم تخلوا عنا". واعلن المحتجون بان في نيتهم ان يتظاهروا على حدود مصر عند اقتراب موعد العملية العسكرية وهم يرفعون الاعلام البيضاء.
عالقون مع الأونروا
وفي نفس الوقت، تقدر محافل الاستخبارات في إسرائيل بانه لا توجد وكالة مدنية واحدة في غزة ليس لها ارتباطات مع حماس. هذه ليست الاونروا فقط، بل كل منظمة مدنية أخرى توزع الغذاء. نتنياهو وجه تعليماته لوضع البدائل لكن يبدو أن كل السبل تؤدي الى العمل حيال جهات محلية في القطاع، مثلما اقترح وزير الدفاع يوآف غالنت.
لدى منسق اعمال الحكومة في المناطق اقترحوا على غالنت عدة محافل محلية معروفة لهم، لا علاقة لهم بحماس ويمكن البدء بالعمل معهم في إطار "اليوم التالي لحماس". لكن طالما لا يوجد قرار كابينت في الموضوع – فان مكتب التنسيق يواصل العمل مع وكالة الغوث وغيرها من المنظمات.
في هذه الاثناء، تعمل إسرائيل على بناء "ملف" عن الاونروا لاجل قطع الاتصالات بها. غير ان المصاع واضحة: كل الشاحنات، مخازن التبريد والبنية التحتية للعمل في غزة تعود لها، واستبدالها سيستغرق زمنا. يوم الثلاثاء سيجري بحث إضافي في الكابينت السياسي – الأمني.
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