الخط الأحمر.. الحرم وتحرير آلاف المعتقلين

MENAFN - Alghad Newspaper) معاريف

شيريت أفيتان كوهن وآخرين

وجه كابينت الحرب رئيس الموساد دادي برنيع الا يعود لمواصلة الاتصالات الى أن تعود حماس لتدخل حدود الحوار كما تقررت في قمة باريس.

كما وجه كابينت الحرب تعليماته بأن حماس مطالبة بأن تتنازل عن المطالب المرفوضة بشأن الحرم، وتقليص عدد المعتقلين الذين يطالبون بهم. اذا اقتربت حماس من ذلك، فان رئيس الموساد سيقلع يوم الثلاثاء الى مصر للقاء رئيس السي.اي.ايه وليم برنس والوسطاء كي يواصل المباحثات حول الاتفاق.

والى ذلك تطالب عائلات المخطوفين بلقاء كابينت الحرب، وتظاهرت مرة أخرى في نهاية السبت حيث أغلق أمس بعض من المتظاهرين مسار أيالون في احتجاج على سبيل تحرير المخطوفين.

على خلفية تصريحات رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، عن تعليماته للقيادة السياسية لاعداد خطط لعملية في رفح، عرضت القيادة العسكرية تقييدات العمل في المجال في بحث مسبق في كابينت الحرب. وضمن أمور أخرى طرحت المسألة السياسية حيال مصر ومسألة تسريح الكثير من قوات الاحتياط.

ترتيب الاعمال المطلوب هو تفاهمات مع مصر، بعد ذلك تجنيد قوات وفقط في النهاية العملية الإلزامية في رفح.

من خلف الكواليس عقدت جلسات لضباط الجيش ورئيس الشاباك مع نظرائهم في مصر للبحث في الموضوع، لكنه لم يتحقق تقدم نحو موافقة القاهرة. ويقلق الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي من الفرار الجماعي للغزيين الى سيناء في اعقاب العملية. وقال مصدر مطلع بانه بخلاف الانطباع الناشئ، فليست هذه عملية ستنطلق على الدرب في المدى الزمني الفوري.

في نهاية الأسبوع انطلقت موجة من التحذيرات من محافل فلسطينية في غزة وفي رام الله إضافة الى مندوبي منظمات دولية ودول عربية في محاولة لمنع إسرائيل من توسيع المناورة الى منطقة رفح. فقد حذرت السعودية مثلا من التداعيات ودعت الى انعقاد مجلس الامن.

اما الوضع في رفح نفسها فيتفاقم في اعقاب جموع اللاجئين. وفي السبت نشرت عريضة وقعوها تدعو "لمنع دخول الجيش الى المنطقة". وجاء فيها ان "اللاجئين ليسوا طرفا في القتال ومسؤول حماس موسى أبو مرزوق اعلن انهم تخلوا عنا". واعلن المحتجون بان في نيتهم ان يتظاهروا على حدود مصر عند اقتراب موعد العملية العسكرية وهم يرفعون الاعلام البيضاء.

عالقون مع الأونروا

وفي نفس الوقت، تقدر محافل الاستخبارات في إسرائيل بانه لا توجد وكالة مدنية واحدة في غزة ليس لها ارتباطات مع حماس. هذه ليست الاونروا فقط، بل كل منظمة مدنية أخرى توزع الغذاء. نتنياهو وجه تعليماته لوضع البدائل لكن يبدو أن كل السبل تؤدي الى العمل حيال جهات محلية في القطاع، مثلما اقترح وزير الدفاع يوآف غالنت.

لدى منسق اعمال الحكومة في المناطق اقترحوا على غالنت عدة محافل محلية معروفة لهم، لا علاقة لهم بحماس ويمكن البدء بالعمل معهم في إطار "اليوم التالي لحماس". لكن طالما لا يوجد قرار كابينت في الموضوع – فان مكتب التنسيق يواصل العمل مع وكالة الغوث وغيرها من المنظمات.

في هذه الاثناء، تعمل إسرائيل على بناء "ملف" عن الاونروا لاجل قطع الاتصالات بها. غير ان المصاع واضحة: كل الشاحنات، مخازن التبريد والبنية التحتية للعمل في غزة تعود لها، واستبدالها سيستغرق زمنا. يوم الثلاثاء سيجري بحث إضافي في الكابينت السياسي – الأمني.