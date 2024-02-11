Sunday, 11 February 2024 11:42 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


السيطرة في القطاع حيوية لإسرائيل

2/11/2024 2:23:14 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) معاريف اللواء احتياط دافيد حاخام
في سياق الأسابيع الأخيرة عقد كابينت الحرب سلسلة من المداولات في موضوع صيغة السيطرة العسكرية – الأمنية في قطاع غزة بعد الحرب.
النقاش الذي يجري في هذا الشأن حيوي، واجب وذو أهمية عليا. وذلك بهدف بلورة موقف إسرائيلي رسمي يشكل لاحقا أساسا توجيهيا لعمل الجيش الإسرائيلي، ويسمح له بالاستعداد، والتخطيط لما سيقوم به من اعمال عسكرية في الميدان.
في نظري، فإن إسرائيل ملزمة بأن تبقي في ايديها سيطرة عسكرية – امنية مطلقة في كل أراضي القطاع في عهد ما بعد الحرب، سيطرة تجد تعبيرها في قدرة قوات الجيش الإسرائيلي على الوصول الى كل نقطة والعمل بهدف احباط العمليات، تنفيذ اعتقالات ومنع الاعمال المعادية.
ان تواجد قوات الجيش الإسرائيلي في القطاع واجب لفترة محددة لا يمكن في هذه المرحلة تحديدها بجدول زمني محدد. في هذا السياق من المهم التشديد في المستوى المبدئي على ان إسرائيل لا يمكنها أن تشتري الامن بواسطة مبعوث وهي ملزمة بأن تحقق مصالحها الحيوية بواسطة قواتها العسكرية.
وبالتالي، فقط تصفية حماس بالقوة العسكرية والسياسية وسيطرة ناجعة للجيش الإسرائيلي في القطاع، يمكنها أن تعطي الجواب اللازم لتحقيق أهدافها الأمنية.
فضلا عن السيطرة الأمنية – العسكرية الكاملة، يفترض بالحكم العسكري – المدني الذي سيعمل في القطاع في نهاية الحرب ان يتولى مهمة ذات أهمية عليا – التركيز على تفكيك جهاز "الدعوة" في حماس.
والحديث يدور عن كل ما يتعلق بالبنية التحتية الدينية والمدنية المتفرعة التي أقامتها حماس في العقود الأخيرة وقبلها منظمة الأم، المجمع الإسلامي. وذلك مثلما وجد الامر تعبيره في نشرات الجمعيات الخيرية، المدارس وروضات الأطفال، حلقات تعليم الدين وحفظ القرآن، نشر مواد التحريض ضد إسرائيل واليهود وما شابه.
الأفكار التي تطرح مؤخرا في الاعلام، في موضوع نقل صلاحيات السيطرة والإدارة في قطاع غزة في نهاية الحرب الى السلطة الفلسطينية أو الى جهات عربية ودولية، مرفوضة واشكالية على اقل تقدير.
فمن شأنها، كسيناريو على إسرائيل أن تأخذه بالحسبان، ان تؤدي في نهاية المطاف بالذات الى تعزيز متجدد لقوة ومكانة حماس على مستوى الميدان. في ضوء ذلك، فان إسرائيل ملزمة بأن تتخذ منذ الآن الخطوات الواجبة والاستعداد لاحلال حكم عسكري مدني كجسم سيطرة موحد في قطاع غزة.
هذا الحكم سيكون مسؤولا عن تخويل صلاحيات إدارة الحياة اليومية للسكان الفلسطينيين الى جهات محلية كالمخاتير، وجهاء العشائر، موظفي الحكم البلدي، رؤساء الجمعيات وما شابه. وذلك في ظل اجراء الفحص الواجب بحيث لا يكون هؤلاء متماثلين على الاطلاق مع الجهاز السلطوي لحماس.
إضافة الى ذلك، فان إسرائيل ملزمة أيضا بأن تسيطر في جدول زمني قصير قدر الإمكان على "محور فيلادلفيا" – وذلك بهدف العثور على الانفاق وتدميرها على طوله وسد طرق التهريب للسلاح والوسائل القتالية التي تنقل من الجانب المصري الى حماس.
هدف مهم آخر وذو أهمية قومية عليا هو منع واحباط محاولات لتهريب مخطوفين إسرائيليين الى خارج القطاع من جانب حماس وجهات جهادية تعمل في سيناء.

MENAFN11022024000072011014ID1107838524

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث