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أنا أتوسل: لا تدخلوا الى رفح

2/11/2024 2:23:13 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) هآرتس جدعون ليفي

لم يبق إلا أن أطلب التوسل والصراخ: لا تدخلوا الى رفح. اقتحام اسرائيل لرفح سيكون مثل الهجوم على أكبر مخيم للاجئين في العالم، الأمر الذي سيجعل الجيش الإسرائيلي ينفذ جرائم حرب بشدة لم ينفذها بعد. لا يمكنه الآن اقتحام رفح بدون تنفيذ جرائم حرب. وإذا قام الجيش الإسرائيلي باقتحام رفح فإنها ستصبح مثل المسلخ.
في رفح يوجد الآن تقريبا 1.4 مليون نازح، الذين وجدوا الملجأ هناك تحت أكياس النايلون التي حولوها إلى خيام. الإدارة الأميركية في واشنطن، التي يبدو أنها هي حارسة القانون والضمير الإسرائيلي، تشترط اقتحام رفح بوجود خطة إخلاء. لا توجد مثل هذه الخطة ولا يمكن أن تكون حتى لو اخترعت إسرائيل شيئا كهذا. لا يمكن نقل مليون من الأشخاص المعدومين، والذين الكثير منهم تم تهجيرهم عدة مرات من أماكن آمنة إلى أماكن أخرى، التي دائما تصبح ساحات قتل. لا يمكن نقل مليوني شخص وكأنهم أبقار مخصصة للذبح. حتى الأبقار لا يمكن نقلها بهذه الوحشية. أيضا لم يعد هناك أي مكان لإخلاء ملايين الأشخاص إليه. في غزة المدمرة لم يعد يوجد أي مكان للهرب إليه أو للإخلاء. إذا تم إخلاء اللاجئين في رفح إلى المواصي كما سيقترح الجيش في خطته الإنسانية فإن المواصي ستصبح مكانَ كارثةٍ إنسانية لم نشاهد مثلها في غزة.
وقد كتب يردين ميخالي وآفي شيرف أن كل سكان قطاع غزة، 2.3 مليون شخص، يمكن أن يتجمعوا في 16 كم مربع، وهي مساحة تساوي مساحة مطار بن غوريون ("لا يوجد مكان للعودة إليه"، "هآرتس"، 6،2). كل غزة في مطار بن غوريون، تخيلوا ذلك. عميره هاس أجرت حسابا ووجدت أنه إذا تم إخلاء فقط مليون شخص إلى المواصي فسيكون هناك اكتظاظ بمعدل 62.500 نسمة في كل كيلو متر مربع ("هآرتس"، 9/2). نحن نذكر بأنه في المواصي لا يوجد أي شيء، سواء بنى تحتية أو مياه أو كهرباء أو بيوت، فقط توجد رمال، هناك سيتم امتصاص الدماء والأوبئة والمجاري. التفكير في ذلك ليس فقط يجمد الدم في الشرايين، بل هو يدل إلى أي درجة وصلت إسرائيل من عدم الإنسانية في خططها.
حتى في المواصي سيتم سفك الدماء مثلما حدث في الأيام الأخيرة في رفح، التي كانت حتى الآن الملجأ الأخير الذي طرحته إسرائيل. في الشاباك سيعثرون على شرطي ينتمي لحماس، وسيكون لزاما القضاء عليه بواسطة قنبلة بوزن طن على معسكر النايلون الجديد. وسيقتل هناك 20 شخصا من المارة، معظمهم من الأطفال. المراسلون العسكريون سيقولون بعيون لامعة أي عمل ممتاز قام به الجيش الإسرائيلي بتصفية سلسلة القيادة العليا في حماس. الانتصار المطلق أصبح في الطريق، هكذا سيقولون لنا مرة اخرى.
لكن حتى وراء هذا التلقين فإن الرأي العام مجبر على الاستيقاظ ومعه أيضا الإدارة الأميركية. هذه حالة طوارئ لم يكن مثلها في هذه الحرب. الأميركيون ملزمون بمنع اقتحام رفح بالأفعال وليس بالأقوال. فقط هم الذين يمكنهم وقف إسرائيل. جناح الضمير في الرأي العام في إسرائيل يجب عليه إيجاد مصادر معلومات أخرى لنفسه غير قنوات الكعك للجنود التي تسمى "قنوات الأخبار". انظروا إلى صور رفح في كل الشبكات العالمية، في إسرائيل لن تشاهدوا أي شيء. وستعرفون لماذا لا يمكن إخلاؤها. تخيلوا المواصي وفيها مليوني نازح وستدركون إلى أي جرائم حرب يغذون الخطى.
أمس تم العثور على جثة هند حمادة ابنة السادسة التي اشتهرت في كل العالم بعد لحظات الرعب التي مرت فيها مع عائلتها أمام دبابة إسرائيلية في 29 كانون الثاني. هذه تم توثيقها في مكالمة هاتفية مع الهلال الأحمر الى أن توقفت صرخات الرعب لدى عمتها. سبعة من أبناء العائلة قتلوا وفقط هند الصغيرة نجت، ولكن بعد ذلك كان مصيرها غامضا.
أمس تم العثور على هند ميتة في سيارة عمها المحروقة في محطة للوقود في خانيونس. كانت مصابة وحولها سبع جثث لأبناء عائلتها، ولم تنجح في الخروج من السيارة. لقد نزفت حتى الموت. هند وعائلتها استجابت للنداء "الإنساني" الإسرائيلي بالإخلاء. من يريد المزيد من آلاف هند كهذه فليقتحم رفح ويقوم بإجلاء الناس الى المواصي.

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