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الفلسطينيون يتحدون تهديدات الاحتلال ويرفضون مغادرة رفح

2/11/2024 2:23:13 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) نادية سعد الدين عمان - يصر الفلسطينيون على رفض مغادرة أرضهم مجدداً في رفح، بجنوب قطاع غزة، وذلك في تحد لتهديدات الاحتلال بإجلاء مئات الآلاف من السكان قبل تنفيذ الهجوم البري ضد المنطقة الأكثر اكتظاظاً بالنازحين، بدون الالتفات للتحذيرات العربية والدولية من كارثة إنسانية جماعية، ستؤدي بالنسبة لحركة "حماس" إلى نسف مفاوضات تبادل الأسرى، عند الإقدام عليها.
ولا يسمع رئيس حكومة الحرب، "بنيامين نتنياهو"، سوى صوت آلة القتل والإبادة، بالمضي نحو اجتياح مرتقب لرفح، تحت مزاعم القضاء على "حماس" هناك، عبر التخطيط لإجلاء سكانها والإدعاء بتوفير ممر آمن للمدنيين ليتمكنوا من المغادرة، في محاولة منه لتحسين شروط التفاوض.
وتعتبر رفح، آخر ملاذ للنازحين الفلسطينيين في قطاع غزة، وتضم ما بين 1.2 إلى 1.4 مليون فلسطيني، بينهم مليون و300 ألف نازح من محافظات أخرى، وفق المكتب الإعلامي الحكومي. في قطاع غزة
غير أن "حماس" أكدت بأن "أي هجوم لجيش الاحتلال على مدينة رفح، يعني نسف مفاوضات صفقة التبادل"، مُتهمة "نتنياهو" بالتهرب من استحقاقات "الصفقة"، عبر ارتكاب إبادة جماعية وكارثة انسانية جديدة في رفح.
وأكدت بأن "ما لم يحققه "نتنياهو" وجيشه النازي خلال أكثر من أربعة أشهر، لن يحققه مهما طالت الحرب".
يأتي ذلك بالتزامن مع ارتكاب الاحتلال 16 مجزرة في قطاع غزة، بقصف جوي ومدفعي كثيف، مما أدى لارتقاء 123 شهيداً و169 جريحاً خلال 24 ساعة، وفق وزارة الصحة الفلسطينية بغزة.
وقالت إنه ما يزال العديد من الضحايا تحت الركام وبالطرقات يمنع الاحتلال وصول طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم، مشيرة لارتفاع حصيلة عدوان الاحتلال إلى 28176 شهيداً و67784 إصابة، منذ السابع من تشرين ألأول (أكتوبر) الماضي.
وأعلن المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة، استشهاد عشرات الفلسطينيين بقصف جوي طال مدينة رفح خلال الـ24 ساعة الماضية، بالرغم من ادعاء الاحتلال بأن محافظة رفح آمنة، ويحث الفلسطينيين على النزوح إليها، لكن عند وصولهم إليها، يتم استهدافهم.
وحذرت من مزاعم الاحتلال المزيفة، حيث يقوم بالاستهداف المتعمد للمنازل والسيارات المدنية، مما يرفع من عدد الشهداء بشكل كبير.
وخلال الساعات الأخيرة، قام جيش الاحتلال بتنفيذ غارات جوية على رفح، استهدفت منازل وسيارات تابعة لقوات الشرطة، بينما حذر المكتب الإعلامي الحكومي، من "كارثة ومجزرة عالمية" في حال اجتاح الاحتلال لمحافظة رفح.
وتراجعت دبابات الاحتلال من غرب غزة نحو جنوبها بعد الاجتياح الثاني الذي استمر لأسبوعين، مما خلف انسحابها دماراً كبيراً بالإضافة إلى عثور المواطنين على جثامين لعدد كبير من الشهداء.
وطال القصف الجوي الكثيف مختلف أنحاء القطاع، باستهداف الأبنية السكنية والمدنية، مما أدى لارتقاء المزيد من الضحايا المدنيين.
في غضون ذلك؛ يواصل الاحتلال التصعيد اعتداءاته وجرائمه في الضفة الغربية، وذلك باستشهاد الشاب الفلسطيني محمد خضور (19 عاماً) من سكان بلدة "بدو" شمال غرب القدس المحتلة، متأثرا بإصابته برصاص الاحتلال مساء أول أمس.
وكان الشاب خضور قد أصيب برصاص الاحتلال في رأسه أثناء تواجده في مركبة قرب قرية "خرب اللحم" القريبة من جدار الفصل العنصري، شمال غرب القدس المحتلة، وجرى نقله إلى المشفى برام الله لتلقي العلاج، ليعلن عن استشهاده.
من جانبها، قالت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، إن "نتنياهو" يواصل حربه المدمرة على قطاع غزة لليوم الـ128 على التوالي، بدون أن يشعر المجتمع الدولي بأي تغيير جدي في سلوك جيش الاحتلال تجاه المدنيين، ودون أي استجابة لجميع المطالبات والمناشدات والقرارات الدولية بهذا الخصوص.
ورأت "الخارجية الفلسطينية"، في تصريح لها أمس، أن "نتنياهو" يتجرأ على التمادي في استهداف المدنيين ومطاردتهم بحجج وذرائع واهية، وبالأساس بغطاء من العجز الدولي عن إلزامه بقوة القانون على حماية المدنيين.
وأكدت بأن اكتفاء قادة الدول والمسؤولين الأمميين بتشخيص الحالة في قطاع غزة، واكثارهم من الحديث النظري عن أي ترتيبات تتعلق باليوم التالي للحرب، ولدت انطباعاً لدى "نتنياهو" ومجلس حربه بعدم جدية المجتمع الدولي فيما يقول.
ورأت بأن الاحتلال أصبح قادراً على التعايش مع النمطية العاجزة التي تسيطر على الموقف الدولي، وتتوسل حماية المدنيين من جيش الاحتلال، بل ويوظفها من أجل استكمال المجازر الجماعية وتحويل كامل قطاع غزة إلى بقعة جغرافية غير صالحة للحياة البشرية ومن دون سكان إن استطاع ذلك.
وأشارت إلى أن تلك الصيغ الدولية المعلنة والهشة أثبتت فشلها في ضمان حماية المدنيين أو تأمين احتياجاتهم الإنسانية كحد أدنى، وفشلها المسبق إن بقيت بنفس المضمون ومن دون إجراءات عملية ملزمة لحماية أكثر من 1.3 مليون فلسطيني نازح ومواطن في رفح.
وشددت "الخارجية الفلسطينية" على أن اكتفاء الدول بصيغة "التصريحات" من دون أي ترجمة عملية لما تقوله، يعني بقاء الموقف الدولي رهينة ومختطفاً من قبل الجانب الإسرائيلي، الأمر الذي يحول الشرعية الدولية وقراراتها والمجالس القيمة على القانون الدولي إلى مجرد منتديات لتشخيص الحالة ووصفها دون معالجتها، أو اتخاذ ما يفرضه القانون الدولي من إجراءات لوقف حرب الإبادة ضد الشعب الفلسطيني.

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