ماذا يحمل المستقبل للفلسطينيين؟

MENAFN - Alghad Newspaper) مايكل يونغ* - (مالكوم-كير كارنيغي للشرق الأوسط) 2024/1/29

إذا حققت حماس انتصارًا في غزة، فعليها أن تحدد طرحا سياسيا لما بعد الحرب، تسوغ من خلاله هجمات 7 تشرين الأول (أكتوبر).

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بصرف النظر عن الأمور الأخرى التي حققتها حرب غزة، فقد أسقطت القناع عن النوايا الإسرائيلية الحقيقية بشأن تقديم تنازلات جادة لتحقيق السلام مع الفلسطينيين. وفيما يواصل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الجدل مع الرئيس جو بايدن بشأن حل الدولتَين، تبدو النتيجة واضحة: أن الطبقة السياسية الإسرائيلية بجميع أطيافها إما ترفض التنازل عن أي جزء من الأراضي، أو أنها تبدي ترددًا كبيرًا في الخروج عن نموذج الاحتلال القائم منذ أكثر من نصف قرن من الزمن.

وهذا النموذج يحرم الفلسطينيين من الحد الأدنى من مطالبهم اللازمة للتوصل إلى تسوية مع إسرائيل. وما يُعرض عليهم هو كيان مُجهض يفتقر إلى أي من مقومات السيادة يسمونه دولة فلسطينية؛ والذي يُضفي الشرعية على قيام إسرائيل، بصورة غير قانونية، بضم جزء كبير من الأراضي العربية التي احتلتها في العام 1967؛ ويمنح إسرائيل شيكا على بياض للتدخل عسكريا داخل المناطق الفلسطينية؛ ويتخلص بشكل نهائي من مشكلة اللاجئين الفلسطينيين. وقد وردت هذه الأفكار كلها، صراحةً أو ضمنًا، في خطة ألون، التي شكلت خريطة الطريق المؤسِّسة للاحتلال.

ولكن ما الوضع على الجانب الفلسطيني؟ إذا تمكنت حماس من الحفاظ على الشعبية التي اكتسبتها بفعل هجماتها على إسرائيل في 7 تشرين الأول (أكتوبر)، وإذا أبدى الفلسطينيون استعدادًا للنظر أبعد من الدمار الذي خلفته إسرائيل في غزة نتيجةً لذلك، فربما يكون من الممكن القول إن حماس ستؤدي دورا أكبر بكثير في تحديد المسار السياسي المقبل للمجتمع الفلسطيني. لكن هذا يتطلب ضمنيا أن توضح الحركة نواياها الحقيقية.

لبعض الوقت، طرحت حماس فكرة اتفاق هدنة طويلة الأمد مع إسرائيل، وكانت شكلا غامضا من أشكال السلام الذي لا يجرؤ على البوح باسمه. وفي الآونة الأخيرة، خطت قيادة الحركة في الخارج خطوة أبعد، إذ أعلن رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، إسماعيل هنية، في 1 تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي: "نحن مستعدون للدخول في مفاوضات سياسية تقود إلى حل الدولتَين، على أن تكون القدس عاصمةً للدولة الفلسطينية". مع ذلك، ونظرًا للانقسامات الظاهرة داخل قيادة حماس، من غير الواضح ما إذا كان هذا التصريح يحظى بالموثوقية ويتحدث باسم الحركة كاملةً.

لم تصدر تصريحات ذات أهمية كبيرة عن رام الله في الأشهر الأخيرة. ونادرًا ما كان هناك زعيم فلسطيني غير ملائم للقيادة بقدر رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس. وعلى نحو مؤكد تقريبًا، ستنطوي الخطة الأميركية للمرحلة المقبلة في غزة على تنحية عباس جانبًا ليحل محله قائدٌ أصغر سنا وأكثر شعبية. وقد تحدثت إدارة بايدن عن "سلطة فلسطينية محدثة"، في إشارة ضمنية إلى استبدال عباس. وكثيرًا ما يتم تداول اسم مروان البرغوثي، القابع في السجون الإسرائيلية منذ العام 2002، عند الحديث عن خلف عباس.

علاوة على ذلك، يواجه عباس مشاكل أخرى. فقد عمَد الإسرائيليون لسنوات طويلة إلى تقويضه وعزله، إذ لم يجدوا ما هو أكثر تهديدًا من شريك سلام قد ترغمهم جديته على التخلي عن أراضٍ يحتلونها. وقبل المحادثات التي أجراها وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، مع الرئيس الفلسطيني، أكد، ضمنيا، على طريقة معاملة إسرائيل لعباس مؤخرًا، بقوله: "على إسرائيل أن تكف عن اتخاذ خطوات تقوض قدرة الفلسطينيين على حكم أنفسهم بفعالية".

أما في لبنان، فتواجه حركة "فتح" التي يتزعمها عباس تحديا متسقا من جانب حماس، ولا سيما في عين الحلوة الذي يعد أكبر مخيم للاجئين الفلسطينيين. وعَنَت أحداث 7 تشرين الأول (أكتوبر) أمورًا كثيرة، من ضمنها سعي حماس إلى السيطرة على الحركة الوطنية الفلسطينية. وربما نجحت هذه المحاولة إلى حد ما، ولكن سيكون من قبيل التبسيط المُفرط أن نفترض انحسار حركة "فتح". إنها ما تزال تتمتع بالدعم في أوساط الفلسطينيين، وتستفيد من كونها أكثر من مجرد حركة سياسية. فهي تعد تجسيدًا لحالة فلسطينية نشأت على مدى عقود من الكفاح، ومن هذا المنطلق ما تزال تحتفظ بقاعدة متينة في أوساط المجتمع الفلسطيني. ولهذا السبب، يبدو خيار البرغوثي مغريًا للغاية. فهو الشخص المثالي القادر على استنهاض حركة "فتح" وتحسين العلاقات مع حماس نظرًا لتعاونه معها خلال فترة اعتقاله، حين أعدا معًا، وبالتنسيق مع الفصائل الفلسطينية الأخرى، ما عُرف بـ"وثيقة الأسرى" في أيار (مايو) 2006، والتي طرحت رؤيةً لدولة فلسطينية في الأراضي التي احتلتها إسرائيل في العام 1967.

ولكن في الوقت الراهن، تسود حالة من البلبلة في الصف الفلسطيني. وحين نتجاوز الحديث التوافقي عن وحشية إسرائيل التي لا يمكن تخيلها، لا بد أن نجد نقاشا فلسطينيا حول ما كان يُؤمَل في تحقيقه من أحداث 7 تشرين الأول (أكتوبر). وقد أعادت إدارة بايدن وضع حل الدولتَين على نار حامية، مع أن تطبيق هذا الحل صعب بسبب امتناع نتنياهو عن تبني مثل هذه المحصلة التي يرفضها من حيث المبدأ، والتي قد تنفر الأحزاب الصهيونية اليمينية المتطرفة التي تُبقيه في السلطة. كما أن الوقت ليس لصالح الرئيس الأميركي الذي يدخل عاما انتخابيا، ولن يكون أمامه هامشٌ واسع لطرح خطة سلام لما بعد حرب غزة، والتي ستؤول على الأرجح إلى الفشل على أي حال. إن أولويته هي وقف إطلاق النار، وتجنب اندلاع حرب إقليمية، والحرص على ألا يبدو وكأنه منع إسرائيل من إلحاق الهزيمة بحماس.

من هذا المنطلق، هل من موقف فلسطيني مقبول على نطاق واسع بشأن الأهداف السياسية المتوخاة إزاء إسرائيل؟ قد تشكل وثيقة الأسرى أساسا لموقف كهذا، ولكن المطلوب قبل ذلك هو قيادة فلسطينية موحدة لإضفاء الشرعية على استراتيجية سياسية واقعية، وهو أمر ما نزال بعيدين عنه.

قد تكون أحداث 7 تشرين الأول (أكتوبر) أكدت للكثير من الفلسطينيين أن المقاومة المسلحة يمكن أن تحقق نتائج، ولكن بأي ثمن؟ هناك ما يقرب من 30,000 فلسطيني قُتِلوا في غزة، ومساحات واسعة من الأراضي دمرها الإسرائيليون بشكل منهجي، وحوالى مليونَي فلسطيني يعيشون في ظروف مروعة. والمسؤولون الإسرائيليون، الحاليون منهم والسابقون، يتحدثون علنًا عن التطهير العرقي للفلسطينيين. وحتى داخل حماس تُخاض على ما يبدو معركة صامتة على القيادة بين الجناح العسكري للحركة وقادتها خارج غزة. وهذه ليست خطة مستدامة لتحقيق النصر. إذا كان الجناح العسكري لحماس في غزة قد سعى إلى ترسيخ الكفاح المسلح في الوجدان الفلسطيني باعتباره مسار عمل مقبولا للمستقبل، فرد إسرائيل الهمجي، وحقيقة أن الكثير من الدول لم تفعل شيئا طوال أسابيع لكبح جماح الإسرائيليين في معركة غزة، ينبغي أن يشكلا تحذيرا يجب أخذه في الاعتبار.

قد تحول حماس ما حدث إلى نفوذ أكبر داخل الصف الفلسطيني. ربما تنجح في تأمين موقع لها في منظمة التحرير الفلسطينية، وتصبح طرفا رئيسا في المفاوضات، وبالتالي أكثر قدرةً على التأثير في تقدم مسارها. ولكن ما النتائج التي تريدها حماس؟ إذا كان يُفترَض في أحداث 7 تشرين الأول (أكتوبر) أن توضح الأمور، فما فعلته كان النقيض تمامًا. إن منح إسرائيل فرصة ذهبية لتطهير الفلسطينيين عرقيا في الضفة الغربية وغزة ليس بالفكرة الرابحة. ولكن إذا كان هدف حماس، على العكس من ذلك، هو فرض ميزان قوى جديد مع إسرائيل، من شأنه أن يجعل المفاوضات في المستقبل أكثر توازنًا، فعلى الحركة إذن أن تشرح ما تريده من هذه المفاوضات. إذا كانت حماس هي المنتصرة في غزة، كما قال يحيى السنوار على ما يبدو لمفاوضيها، فإن عليها أن تحدد كيف ترغب في ترجمة ذلك على المستوى السياسي.

لكن حماس تحتاج إلى موافقة منظمة التحرير الفلسطينية، وعلى الطرفَين أن يتحدا أخيرًا حول موقف تفاوضي يقبله كل منهما. وسوف يشكل العنف الذي تمارسه إسرائيل فرصةً لتحقيق ذلك. فبعد أن دعمت الكثير من الدول الغربية إسرائيل في الأسابيع التي أعقبت هجمات 7 تشرين الأول (أكتوبر)، بدأت هذه الدول، وحتى الولايات المتحدة، في تغيير وجها نظرها بعد مشاهدتها المجازر في غزة. وقد بدأت دفة التعاطف دوليا تميل نحو الفلسطينيين. ومن المرجح أن يتكبد الأميركيون ثمنًا لإفساحهم المجال أمام إسرائيل لمواصلة مذابحها، ولتسليحهم الإسرائيليين حتى وهم يرتكبون انتهاكات لحقوق الإنسان، ولذلك أصبحت واشنطن الآن أكثر حرصًا على الانتقال إلى مرحلة جديدة تؤدي إلى وقف إطلاق النار. وينبغي على الفلسطينيين أن يستغلوا هذه الفترة الفاصلة، ويتجنبوا أن تأخذهم الحلول السياسية التي يعارضونها على حين غرة.



*مايكل يونغ: مدير تحرير في "مركز مالكوم كير-كارنيغي للشرق الأوسط" في بيروت، ومحرر مدونة "ديوان" في كارنيغي المعنية بشؤون الشرق الأوسط. كان سابقا كاتبا ومحرر صفحة الرأي في صحيفة "ديلي ستار" اللبنانية، وينشر راهنا مقالا أسبوعيا في كل من صحيفة "ذا ناشونال" الإماراتية، وفي الموقع الإلكتروني "ناو ليبانون". وهو أيضا مؤلف كتاب "أشباح ساحة الشهداء: رواية شاهد عيان عن نضال لبنان من أجل البقاء" The Ghosts of Martyrs Square: An Eyewitness Account of Lebanon's Life Struggle، الذي أدرجته صحيفة "وول ستريت جورنال" ضمن قائمة الكتب العشرة الأبرز للعام 2010، وحاز الجائزة الفضية في مسابقة "جائزة الكتاب للعام 2010" التي نظمها "معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى".