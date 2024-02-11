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التلاعب بالماضي وتلفيق التاريخ

2/11/2024 2:22:59 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) ‏‏ترجمة: علاء الدين أبو زينة لورانس ديفيدسون* - (كاونتربنش) 9/2/2024
‏ثمة قول بارز في رواية جورج أورويل الديستوبية "‏‏1984"‏‏، يقول: "من يسيطر على الماضي يسيطر على المستقبل: ومن يسيطر على الحاضر يسيطر على الماضي". وفي الحقيقة، ليس هذا مجرد استحضار لخيال قصصي. إن جميع الدول تسعى إلى السيطرة على التصورات السائدة لماضيها بطرق تعزز الوطنية.‏
‏ونحن نعرف أيضًا مدى السهولة النسبية لزرع ذكريات زائفة -أو في هذه الحالة، "ذكريات" تاريخية متناغمة مع نظرة أيديولوجية مخصوصة. وقد أدت الثورات إلى تجديد كتب التاريخ، كما أن الرقابة على الأيديولوجيا ليست غير شائعة. قم بتعليم مثل هذه النظرة المختلقة لجيلين أو ثلاثة أجيال من أطفال المدارس وستكون قد ساعدت في تشكيل السلوك المستقبلي عن طريق التحكم بكيفية فهم الماضي.‏
‏يتم تسهيل هذا الجهد بحقيقة أن معظم الناس ليسوا مهتمين كثيرًا بالحصول على صورة دقيقة للماضي. وإذا وضعنا الشغف الحالي بعلم الأنساب جانبًا، فإن معظم الناس يبدون مركِّزين محليا، سواء في ما يتعلق بالمكان أو الزمان. ويُعرف هذا الاتجاه باسم "المحلية الطبيعية" natural localism، وهو توجه كان موجودًا معنا (ومع الحيوانات الأخرى) منذ زمن سحيق لا تطاله الذاكرة. ولأغراضنا، يعني هذا أن الماضي يمكن أن يكون ‏‏tabula rasa‏‏، أو "صفحة بيضاء"، يملؤها الناس وفقًا لـ(1) ما يتم تدريسه في المدرسة؛ و، (2) الطبيعة المعزِّزة في العادة للبيئة الثقافية التي ينشأون فيها.‏
ماضيان متنافسان‏
‏على هذه الخلفية، يمكننا أن نطور فهمًا للتصورات الإسرائيلية للفلسطينيين وحقيقة أن "‏‏الغالبية العظمى من الإسرائيليين‏‏ مقتنعون بعدالة الحرب" (في غزة) -وهي حرب قررت "محكمة العدل الدولية" أنها "‏‏يمكن أن تشكل، بشكل معقول، إبادة جماعية‏‏". كيف توصلوا إلى هذا الحكم؟ في الأساس، بنى الإسرائيليون ومؤيدوهم الصهاينة، وهذا ‏‏يشمل بالتأكيد الرئيس الأميركي جو بايدن‏‏، ماضيًا مختلفًا نوعيا عن ذلك الذي عاشه الفلسطينيون.‏
‏باختصار، إليكم فهمي لهذين الماضيَين المتعارضين، وكيف يشكلان فهمًا للحاضر:‏
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إسرائيل‏‏:
يأخذ العديد من الإسرائيليين المعاصرين على محمل الجد، بلاغيا على الأقل، الزعم بأن الله قد أعطى أرض إسرائيل في الأصل لبني إسرائيل القدماء. وبطبيعة الحال، هذه مسألة إيمان. صحيح تاريخيا أنها كانت هناك أراضٍ قبَلية إسرائيلية قديمة تسمى يهودا وإسرائيل. وقد تعرضت في النهاية لغزو الإمبراطوريات الآشورية أو البابلية. وسادت مدينة القدس كمركز ديني يهودي قديم حتى دمرها الرومان في الغالب في العام 70م. وإلى جانب الإشارات الطقسية إلى القدس وقصص "العهد القديم"، لم يبق سوى القليل من هذا التاريخ على مدى القرون التالية. وكان ما تلا ذلك غزوات متكررة لهذه المنطقة قامت بها إمبراطوريات مختلفة، بما في ذلك، حتى العام 1918، الأتراك العثمانيون.‏
‏و‏في نهاية القرن 19 الميلادي، كان يمكن العثور على السكان اليهود في جميع أنحاء أوروبا والشرق الأوسط. وبسبب الميثولوجيا الجامحة للمسيحية المتغيرة، عانى اليهود في أوروبا من قرون من الفصل والاضطهاد المستلهمين من الدين. وأدى هذا في نهاية المطاف إلى استنتاج أن الاندماج اليهودي في المجتمع المسيحي كان مستحيلاً -وبحكم الواقع إلى تأسيس الحركة الصهيونية التي سعت إلى إنشاء دولة يهودية.‏
في العام 1917م، تحالفت الحركة الصهيونية مع بريطانيا العظمى الإمبريالية، مما دفع البريطانيين إلى إصدار "وعد بلفور"، واعدين اليهود بـ"وطن قومي" في فلسطين. وفي الوقت الذي شهد تقديم هذا الوعد، كان لفلسطين نحو ألفي عام من التاريخ كمكان بثقافة وسكان أصليين شرق أوسطيين.‏
و‏قرب نهاية الحرب العالمية الأولى، قامت بريطانيا باحتلال فلسطين. وفي هذه المرحلة بدأ البريطانيون في تسهيل الهجرة إلى المنطقة لعشرات الآلاف من اليهود الأوروبيين. وكقاعدة عامة، لا يمكنك أن تُسقِط عددًا كبيرًا من الأجانب في مساحة يهيمن عليها منذ فترة طويلة شعب وثقافة أصليان، ولا تتوقع أن تكون هناك متاعب. وهذا صحيح بشكل خاص في حالة فلسطين، حيث كان المهاجرون يهدفون إلى إنشاء دولة لأنفسهم حصريا فيها. ومع ذلك، فإن الشعور بالتفوق الحضاري الذي يتقاسمه كل من اليهود الصهاينة ورعاتهم البريطانيين أعماهم عن مستوى المقاومة الجادة التي تنتظرهم في الأمام.‏
عندما حدث ذلك، بدءًا من أواخر عشرينيات القرن العشرين وحتى أواخر أربعينيات القرن العشرين، فسر الصهاينة المقاومة الفلسطينية بأنها معاداة للسامية، وشنوا ما يسمونه "حرب الاستقلال" ضد السكان الأصليين والثقافة الأصلية التي كانوا في طور استبدالهم كولونياليا. وفي أيار (مايو) من العام 1948 تم إعلان قيام دولة إسرائيل، واعتُبرت كل مقاومة إضافية يقوم بها الفلسطينيون "إرهابا".‏
‏هذا هو التاريخ، بتفصيل أكبر بكثير (وبوضع ملاحظاتي النقدية جانبًا)، الذي يجري تعليمه لكل يهودي إسرائيلي/ صهيوني، والذي تحتفي به الثقافة الإسرائيلية، والذي يهيمن على جميع وجهات النظر اليهودية الإسرائيلية التنظيمية. ويعادل التشكيكُ في هذه القصة التاريخية تشكيكًا في حق إسرائيل في الوجود.‏
وأخيرًا، في هذه الصورة، يظل الفلسطينيون أعداءً يريدون تدمير "دولة إسرائيل". وبالإضافة إلى وضعهم كتحد لكل من الوجود القومي وتحقيق المصير القومي (استعمار كل فلسطين التاريخية)، فإنه ليس لوجودهم مكان كبير في العقل الإسرائيلي. وفقط عندما يعمل الفلسطينيون ضد إسرائيل، كما فعلت حماس في 7 تشرين الأول (أكتوبر) 2023، يجري تحويلهم من غير مهمين إلى "تهديد وجودي".‏
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‏فلسطين‏‏:
في حين أن احتمال أن يكون الفلسطينيون في الواقع ضحايا لعقود من الاحتلال الإسرائيلي هو شيء لا يمكن تصوره من المنظور اليهودي الإسرائيلي، فإنه يمثل حقيقة لا يمكن إنكارها للفلسطينيين -الذين يعرِّفون أنفسهم على أنهم السكان الشرعيون للمنطقة والحاملون الحافظون لثقافتها الحقيقية.‏
لأغراضنا، يبدأ التاريخ الفلسطيني الحديث في العام 1917 مع "وعد بلفور" المذكور أعلاه. وينظر الفلسطينيون إلى "وعد بلفور" على أنه خطة تم إعدادها لحل مشكلة أوروبية (معاداة السامية) من خلال التخلص من يهود أوروبا بإلقائهم في أرض عربية. ومع ذلك، فإن الحقيقة هي أن "وعد بلفور"، بينما أعطى الصهاينة حليفًا لا يقهر تقريبًا، أطلق سلسلة من الأحداث التي كان من شأنها أن تؤدي حتمًا إلى خلق القومية الفلسطينية.‏
‏على مدى السنوات الـ76 التالية (والعد ما يزال مستمرا) سوف يقاوم الفلسطينيون سلطة دولة إسرائيل التوسعية. ولم يتحقق سلام بين الشعبين. ويعتقد الفلسطينيون أن السبب في ذلك هو أن إسرائيل لم تكن مهتمة في أي وقت بالسلام. إنها مهتمة فقط بامتلاك الأرض.‏
ولأن إسرائيل هي القوة الأقوى التي تمولها وتسلحها الولايات المتحدة، لم تكن للمقاومة الفلسطينية ضد سياسات الفصل والتهجير الإسرائيلية أي فرصة حقيقية. كانت هناك العديد من الانتفاضات الشعبية التي لم تتمكن من زعزعة التصميم الإسرائيلي على تطهير الفلسطينيين عرقيا في نهاية المطاف. وكانت هناك أيضًا محاولات متعددة لتنظيم مقاومة مسلحة. وأبرز هذه المحاولات في الوقت الحاضر هي محاولة "حماس".‏
قامت إسرائيل بتقسيم الفلسطينيين إلى ثلاث مناطق سياسية - جغرافية: (1) الفلسطينيون الذين تمكنوا من البقاء في مناطق إسرائيل 1948 -وهم الآن مواطنون من الدرجة الثانية، تحت الفصل العنصري العرقي. (2) غير المواطنين في الضفة الغربية المحتلة. و، (3) غير المواطنين في غزة. وكانت الظروف في غزة قاسية بشكل خاص، وسرعان ما اكتسبت هذه المنطقة الصغيرة سمعة كونها سجنًا كبيرًا في الهواء الطلق. وكانت "حماس" قد سيطرت بشكل قانوني ومشروع على غزة في العام 2006. ومنذ ذلك الحين، حاصرت إسرائيل غزة وهندست عمدًا انهيارها. وفي ظل هذه الظروف، يرى جميع الفلسطينيين تقريبًا إسرائيل كعدو يسعى إلى إزالتهم وإبعادهم من وطنهم.‏
الماضي يبرر الحاضر‏
‏كيف يمكن لفهمهم للماضي، الذي تم استيعابه عبر أجيال من التلقين العقائدي التعليمي والثقافي والمدعوم رسميا، فضلاً عن التجربة اليومية، أن يجعل الإسرائيليين والفلسطينيين يرون بعضهم ويتصرفون تجاه بعضهم بعضا؟‏
‏أول شيء يمكننا ملاحظته هو أن كلاً منهما يعتقد أن الآخر يريد تدميره. وبالنظر إلى كل ما حدث، ثمة بعض الحقيقة في هذا. ومع ذلك، سواء دفع الماضي الفلسطيني "حماس" إلى الرغبة في محو إسرائيل من الخريطة أم لا، فإنها ببساطة لا تملك القدرة العسكرية للقيام بذلك. وكل ما لديها حتى الآن هو قدرة متزايدة على شن حرب مقاومة منخفضة المستوى ضد دولة إسرائيلية لديها القدرة على محو الفلسطينيين من الخريطة.‏
‏منذ نكبة العام 1948، لم تتحرك إسرائيل للقضاء ماديا على أعداد كبيرة من الفلسطينيين. وربما كان هذا خوفًا من الرأي العام العالمي. ومع ذلك، في نهاية العام 2023، أدى مزيج من القادة الإسرائيليين القساة بشكل خاص وهجوم "حماس" في 7 تشرين الأول (أكتوبر)، إلى اتخاذ قرار إسرائيلي بالمخاطرة بشن حملة إبادة جماعية على غزة. وانظر وعاين فقط! لقد سمحت لهم بقية دول العالم القومية بالقيام بذلك. وقد أكد هذا الرد السلبي للإسرائيليين أن فهمهم للماضي تتقاسمه معظم الدول الغربية. وفي المقابل، يتم رفض قيام الجهات الفاعلة الدولية غير الحكومية (محكمة العدل الدولية، على سبيل المثال) بالإشارة إلى رعب السلوك الإسرائيلي، باعتبار ذلك معاداة للسامية.‏
‏في الحقيقة، قبِل القادة الغربيون على الفور الوصف الصهيوني لعمل المقاومة الذي نفذته "حماس" في غلاف غزة بأنه‏‏ "عمل إرهابي غير مبرر".‏‏ وبذلك أشاروا إلى استعدادهم لتجاهل عقود من القمع الاستعماري الإسرائيلي والطرد والمصادرة ضد الفلسطينيين. لقد ابتلع هؤلاء القادة كل الرواية التاريخية الإسرائيلية. ويقدم الرئيس بايدن، الذي وصف هجوم حماس بأنه "شر محض"، مثالاً ممتازًا على هذا الاختيار المنحاز للتاريخ. وبالعودة إلى إسرائيل اليهودية، "يظهر ‏‏أحدث استطلاع لـ"مؤشر السلام"‏‏ (كانون الثاني (يناير) 2024) لدى جامعة تل أبيب أن أربعة وتسعين في المائة من اليهود، و82 في المائة من إجمالي السكان في إسرائيل، يعتقدون أن قوات "جيش الدفاع الإسرائيلي" قد استخدمت القدر المناسب من القوة النارية في غزة (51 في المائة بين اليهود)، أو أن هذا القدر لم يكن كافيًا، (43 في المائة)". وبعبارات أخرى، فإن فهم الإسرائيليين اليهود للماضي لا يسمح لهم بالاعتراف بأن ما حدث في 7 تشرين الأول (أكتوبر) 2023 كان رد فعل فلسطينيا على سلوك دولتهم. ووفق الرواية الإسرائيلية، لم يكن يمكن أن تكون "حماس" قد تصرفت إلا بدافع معاداة السامية البغيضة، مما يبرر الرد بالمذبحة الوحشية.‏
الخلاصة‏
‏دعونا نختتم بنظرة موجزة على موقف الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ. وهو يشكل، مثل جو بايدن، مثالا جيدا لرجل يعيش في فقاعة تاريخية تملي فهمه للراهن. بعد وقت قصير من هجوم "حماس"، ‏‏ألقى هرتسوغ باللوم في ما حدث على جميع السكان الفلسطينيين‏‏ في غزة: "ليس صحيحًا هذا الخطاب عن عدم وعي المدنيين وعدم مشاركتهم. هذا ليس صحيحًا على الإطلاق. إنها أمة بأكملها هناك هي المسؤولة. كان بإمكانهم القتال ضد ذلك النظام الشرير الذي استولى على غزة في انقلاب". هنا يُظهر هرتسوغ نفسَه في حالة إنكار مطلق لمساهمة بلده في حادثة 7 تشرين الأول (أكتوبر)، وكذلك أصول حكم "حماس" في غزة.‏
‏في الحقيقة، لم تصل "حماس" إلى السلطة في غزة من خلال انقلاب. لقد وصلت إلى السلطة من خلال ‏‏انتخابات قانونية تحت إشراف دولي في العام 2006.‏‏ ومباشرة بعد التصويت، رعت إسرائيل والولايات المتحدة محاولة انقلاب ضد "حماس". وعندما فشل ذلك الجهد، حاصرتا المنطقة وصعدتا عملية لإحداث تدهور قسري في القطاع. وقد اختار هرتسوغ عدم معرفة ذلك لأنه لا يتناسب مع رواية إسرائيل البديلة التي تبرر نفسها ذاتيا. وكان تأكيده المريب أن "أمة بأكملها (الفلسطينيين)... هي المسؤولة" عن هجوم "حماس" أكثر إثارة للقلق. كان ذلك، في واقع الأمر، إسقاطًا للوضع الإسرائيلي على الفلسطينيين. لأنهم الإسرائيليون هم الذين يعرفون ما يفعله قادتهم (ذلك "النظام الشرير") بالفلسطينيين منذ أمد طويل. إنهم يعرفون عن الفصل العنصري، والاعتقالات الجماعية، والتوغلات العسكرية، وعنف المستوطنين وما إلى ذلك. والواقع أن العديد منهم شاركوا بنشاط في هذه الأعمال الإجرامية كجنود وعملاء للحكومة. إنهم يعرفون، لكنهم يفسرون هذه الأفعال من خلال "فلتر" التاريخ الطائفي الذي تمت تغذيتهم به وتربوا عليه منذ ولادتهم.‏
‏لسوء الحظ، فإن النتيجة المنطقية للرواية التاريخية الإسرائيلية/ الصهيونية هي ترحيل أكبر عدد ممكن من الفلسطينيين وإبادة الباقين -كل ذلك باسم الأمن والقدَر الوطني الإلهي المقدس. وهكذا، يضطر الفلسطينيون إلى فهم ماضٍ يتكرر بثبات في الحاضر من ناحية. ومن ناحية أخرى، يمتلك الإسرائيليون القدرة على التلاعب بماضيهم واستغلاله لدعم حاضر من اختيارهم هم. ولا ضرورة لأي تحليل. بالنسبة للإسرائيليين، "الحكمة لا تجلب ربحًا".‏

‏*لورانس ديفيدسون Lawrence Davidson:‏‏ أستاذ متقاعد للتاريخ في جامعة ويست تشيستر في ويست تشيستر، بنسلفانيا.‏
*نشر هذا المقال تحت عنوان: The Manipulated Past

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