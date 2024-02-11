بايدن لنتنياهو: العملية العسكرية في رفح لا ينبغي أن تستمر دون خطة موثوقة

(MENAFN
- Alghad Newspaper) أكد الرئيس الأميركي جو بايدن لرئيس الوزراء الإسرائيلي أن هزيمة حماس وضمان الأمن الطويل الأمد لإسرائيل هدفان مشتركان.
وأشار بايدن أن العملية العسكرية في رفح لا ينبغي أن تستمر دون خطة موثوقة وقابلة للتنفيذ.
وأكد بايدن على ضرورة وجود خطة لضمان سلامة ودعم أكثر من مليون شخص لجؤوا إلى رفح
ودعا بايدن في تصريحات للبيت الأبيض إلى اتخاذ خطوات عاجلة ومحددة لزيادة المساعدات الإنسانية للمدنيين الفلسطينيين.
وأكد بايدن لنتنياهو على ضرورة الاستفادة من التقدم في المفاوضات لإطلاق جميع المحتجزين بأقرب وقت.
.-(وكالات)
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