بايدن لنتنياهو: العملية العسكرية في رفح لا ينبغي أن تستمر دون خطة موثوقة

MENAFN - Alghad Newspaper) أكد الرئيس الأميركي جو بايدن لرئيس الوزراء الإسرائيلي أن هزيمة حماس وضمان الأمن الطويل الأمد لإسرائيل هدفان مشتركان.

وأشار بايدن أن العملية العسكرية في رفح لا ينبغي أن تستمر دون خطة موثوقة وقابلة للتنفيذ.

وأكد بايدن على ضرورة وجود خطة لضمان سلامة ودعم أكثر من مليون شخص لجؤوا إلى رفح

ودعا بايدن في تصريحات للبيت الأبيض إلى اتخاذ خطوات عاجلة ومحددة لزيادة المساعدات الإنسانية للمدنيين الفلسطينيين.

وأكد بايدن لنتنياهو على ضرورة الاستفادة من التقدم في المفاوضات لإطلاق جميع المحتجزين بأقرب وقت.

.-(وكالات)