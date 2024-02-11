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الديمقراطية الاجتماعية كمخرج ضروري للأزمة

2/11/2024 2:22:58 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) أيمن الخطيب
لم تفلح الاشتراكية الاقتصادية الثورية تحديداً – النموذج الستاليني – من بناء نموذج اقتصادي حقيقي يوفر العدالة الاجتماعية بوصفها مطلبا للجماهير ومقدمة لمجتمع حر ومتضامن، ولم يكن الخلل يكمن في الاشتراكية من حيث كونها أيديولوجيا بل بعدم قدرتها على تطوير أدواتها مع كل أزمة وهو ما أكده عالم الاقتصاد السوفييتي" نيكولاي كوندراتييف " في نظريته " الدورات الاقتصادية أو ما بات يعرف بموجات كوندراتييف" موضحا أن عمر الدورة الاقتصادية يتراوح ما بين 40 - 60 سنة ما بين دورة صاعدة وأخرى هابطة وأن النظام الاشتراكي تبلغ دورته الاقتصادية دورة ونصف أي بمتوسط 75 سنة ثم ينهار بسبب فقدانه أدوات التطوير الاقتصادي على خلاف الرأسمالية التي تطور من أدواتها مع كل أزمة وهو ما حدث فعلا حيث انهارت الاشتراكية نهائيا بحلول عام 1993 أي بعد ربع قرن من تنبؤات كوندراتييف.
وفي المقابل رسخت الرأسمالية نموذجا اقتصاديا منحازا لطبقة واحدة دون البقية ومعمقا للطبقية الاجتماعية بأشكالها الحادة ونتائجها الكارثية بدءا من الرأسمالية المركنتيلة "التجارية "الى الرأسمالية المضاربة وليس انتهاء برأسمالية الكوارث لمجتمعات الثورات الصناعية الرابعة والخامسة.
دفع هذا المشهد شعوب أوروبا في البحث عن خيار ثالث يعد بمثابة خيار "الضرورة" الذي يوفق بين الرأسمالية والاشتراكية بشكل تسوية متوازنة من شأنها أن توفر دولة الرفاه الاجتماعي وتنعكس على نوعية حياة المواطنين والمواطنات ومستوى معيشتهم. أطلق عليها الديمقراطية الاجتماعية.
بوضوح، ما تريده الديمقراطية الاجتماعية، هو دولة رفاه اجتماعي وتحسين حياة المواطنات والمواطنين وتتبنى لأجل ذلك ثلاثية قيمية هي الحرية والعدالة والاجتماعية والتضامن، وتتحرك ضمن نهج سياسي اقتصادي واضح يتمثل أولا في ضرورة المشاركة العامة للجميع والدفاع عن حريات الرأي والتعبير وثانيا في اقتصاد السوق الاجتماعي أي في ضرورة تدخل الدولة في الاقتصاد الوطني دون العودة لحصرية اقتصاد القطاع العام "نموذج الدولة الحارسة" ولا فتح توازنات العرض والطلب على مصراعيها "نموذج الدولة المحايدة"، وتوجيه الإنفاق العام في القطاعات الرئيسية التعليم والصحة والنقل والبنية التحتية وضمان الوصول العادل للجميع للموارد والخدمات وإعطاء الأولوية للاستثمار في رأسمال المال الإنساني.
نجحت ألمانيا في الخروج من أزمتها عقب الحرب العالمية الثانية بعد تبنيها للديمقراطية الاجتماعية كما نجحت هولندا واليابان والسويد في الوصول الى دولة الرفاه الاجتماعي التي تحقق العدالة الاجتماعية ويتساوى فيها الجميع في الحقوق والواجبات. وبات مشروع الديمقراطية الاجتماعية وصفة ملحة لدول ومجتمعات أكثر قدرة على التكيّف والاستمرارية.
في الأردن، لم تكن جائحة كورونا وما نتج عنها سوى تأكيد على جدوى الديمقراطية الاجتماعية أدركت من خلالها الدولة الأردنية أهمية دور الدولة ومؤسساتها في إدارة الأزمة واحتوائها عبر تنفيذها حزمة من برامج الحماية الاقتصادية والاجتماعية لا سيما للطبقات المتوسطة والفقيرة.
وفي سياق تحليل الواقع الأردني اليوم والأزمة المركبة العميقة تأتي الديمقراطية الاجتماعية بوصفها مخرج ضرورة للأزمة وذلك لاعتبارات موضوعية أبرزها :
أولا: تشكل البطالة الجماعية " التعطل عن العمل " قلقا حاداً لمركز القرار في الدولة ومعالجة هذه المشكلة الوطنية يكمن في طريقة الديموقراطية الاجتماعية التي تعنى بالاستثمار برأس المال الإنساني الذي يساهم بنسبة 64 % من الناتج الإجمالي المحلي وفقا لتقرير التنمية العربية الذي صادق عليها الأردن، ودعم المشاريع المتوسطة والصغيرة وحث الدولة على تأهيل المتعطلين واكسابهم المهارات اللازمة للمنافسة في سوق العمل بعد عجزها عن توفير تلك الفرص.
ثانيا: أثبتت الأربعون سنة الماضية أن قرار تحول الأردن من دولة شبه منتجة الى دولة سلعية خدمية لم يكن صائبا، وأن نقل الثروة المجتمعية من يد المجتمع الى يد عائلات صغيرة ساهم في تعميق الطبقية الاجتماعية وغياب العدالة الاجتماعية، وأن تنمية التمويل لا علاقة لها بالتنمية، لذلك فإن التنمية المتمحورة على الذات الوطنية القائمة على جناحي الإنتاج بشقيه الزراعي والصناعي ودعم رأس المال الوطني للدخول بعملية الاقتصاد المحلي وتحقيق معدلات دوران اقتصادية وتوفير فرص العمل، يقع في صلب نهج الديمقراطية الاجتماعية.
ثالثا: في دولة عميقة مثل الأردن تواجه تحديات كبيرة وفي ظل غياب التوريث يشكل التعليم المدخل الوحيد لانتقال الأفراد من حالة اجتماعية الى أخرى وتحقيق العدالة الاجتماعية وبالتالي فإن توجيه الإنفاق العام لقطاع التعليم وضمان حق التعليم بعدالة ومساواة بين الجميع هو ما تحققه الديموقراطية الاجتماعية إضافة إلى توجيه الإنفاق العام نحو القطاعات الرئيسية الأخرى المتمثلة بالصحة والنقل والبنية التحتية وضمان الوصول العادل والمتساوي بين الجميع للموارد والخدمات .
رابعا: خطة الأردن في مئويته الثانية وثلاثية الإصلاح السياسي والاقتصادي والإداري تعني بالضرورة شكلا جديدا للمشاركة العامة، وانخراط الكل في الدفاع عن مصالحهم السياسية والاقتصادية والاجتماعية يعني أيضا فهما أوسعا للمصلحة الوطنية، تقوم الديماقراطية الاجتماعية على قيم الحرية الملازمة للعدالة الاجتماعية وعلى التضامن بين الناس وتفسر العمل العام على أنه المساحة للدفاع عن الحريات العامة وحرية الرأي والتعبير والإبداع والريادة وهو ما يتقاطع جملة وتفصيلا مع رغبة عقل الدولة في المرحلة المقبلة.
في الأردن ثمة تجربة سياسية عمرها يدنو من عقد من السنوات تتمثل بحزب الديمقراطي الاجتماعي الأردني الذي راكم خلال تلك الفترة فعلا سياسيا وطنيا ذي بعد قيمي وأخلاقي، ويتبنى اليوم برنامجا واضحا قابلا للتطبيق يغطي جميع مجالات الحياة العامة يقع في 22 ورقة ومحركه العلم والمعرفة لا الإنطباعات والرغبات، وفي ضوء الاستعداد للاستحقاق السياسي القادم فإن فرص وصول الديمقراطي الاجتماعي بما يملك من رؤية واضحة وبرنامج عمل علمي ينعكس بشكل ملموس على نوعية حياة المواطنات والمواطنين إلى البرلمان، يعني خطوة في الاتجاه الصحيح للخروج من الأزمة والعبور بالأردن الى بر الأمان.

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