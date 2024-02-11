إطلاق المرحله الأولى من الملف القضائي الإلكتروني في استئناف إربد

MENAFN - Alghad Newspaper) احمد التميمي

إربد- أطلق المجلس القضائي الأردني المرحلة الأولى من مشروع "الملف القضائي الإلكتروني" في محكمة استئناف إربد.



يأتي هذا المشروع تنفيذاً لخطة تطوير إجراءات التقاضي بتوظيف التقنية الحديثة ضمن الخطة الاستراتيجية لقطاع العدالة للأعوام (2022-2026) لرفع كفاءة وفاعلية البنية التقنية للقطاع وتسريع وتبسيط إجراءات التقاضي وصولاً إلى العدالة الناجزة.



وعرض في حفل الانطلاق أبرز ميزات المشروع، إذ تم إنشاء مشروع المحاكمة عن بعد بالتشارك بين المجلس القضائي ووزارة العدل ومديرية الأمن العام، وبدأ تفعيلة عام 2019، وعقدت المحاكم على إثره ما يزيد على 9 آلاف محاكمة عن بعد، الأمر الذي أدى إلى خفض تكاليف نقل الموقوفين والتسريع في إجراءات التقاضي.



وكانت عضو المجلس القضائي رئيس محكمة استئناف إربد القاضي الدكتورة نوال الجوهري قد أشارت في مناسبات عديدة إلى النقلة النوعية الـتي تم تحققيها في مجال التحول الإلكتروني في قطاع العدالة مقارنة مع أعمال المحاكم قبل توظيف التقنية بعد عام 2000، وكيف أسهم ذلك في الارتقاء بجودة الإجراءات القضائية وتسريعها.



وأشار الناطق الإعلامي باسم المجلس القضائي الأردني الأمين العام للمجلس القضائي الأردني القاضي علي المسيمي إلى أهمية هذا المشروع الذي يهدف إلى تحويل الملف القضائي الورقي بالكامل إلى ملف إلكتروني بصورة تتيج للقضاة الاطلاع على ملف الدعوى من خارج المحكمة دون الحاجة إلى نقله حفاظًا على أمنه وما احتواه من أوراق وبينات.



ولفت المسيمي إلى أن ما تم إنجازه في هذه المرحلة هي الانطلاقة الأولى لإتاحة الملف القضائي أمام الوكلاء في الدعوى وأطراف النـزاع في مراحل قريبة قادمة.



ونوه الناطق الإعلامي إلى أن أهم ما يميز هذه المرحلة هو تحقيق الأرشفة المتزامنة للملف القضائي، بحيث يتم أرشفة المحاضر والبينات والمذكرات التي تقدم إلى المحكمة أثناء جلسات المحاكمة بشكل فوري لدى كل هيئة قضائية وذلك بعد الانتهاء من عقد الجلسة.



يذكر أن ضمن الإنجازات المتحققة خلال عام 2023 للمجلس القضائي، إنشاء المكتب الفني لدى محكمة استئناف إربد خلال الربع الأخير من العام الماضي.



وأشار مدير المكتب الفني إلى الدور الهام الذي يضطلع به المكتب الفني في تقديم الدعم الفني والإداري للهيئات القضائية في المحكمة.



وحضر الانطلاق رئيسي محكمتـي استئناف عمان وإربد ومدير المكتب الفني لدى محكمة التمييز ورئيس محكمة عمان الابتدائية وأمين عام وزارة العدل للشؤون القضائية وأمين عام المجلس القضائي والقضاة رؤساء المحاكم الابتدائية في محافظات الشمال والنائب العام في إربد وعددًا من قضاة المحكمة بالإضافة إلى عضوين من أعضاء مجلس نقابة المحامين .

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