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لزراعة مليون شجرة.. بلدية إربد تطلق مبادرة زراعتي مسؤوليتي

2/11/2024 2:21:28 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) إربد- أطلقت بلدية إربد الكبرى صباح اليوم الأحد في موقع حديقة المقري بمنطقة الروضة، مبادرة "زراعتي مسؤوليتي" التي تمتد على مدار خمس سنوات وتستهدف زراعة مليون شجرة في مختلف أرجاء ومناطق إربد بالتعاون مع عددٍ من المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني.

وبين رئيس البلدية الدكتور المهندس نبيل الكوفحي خلال إطلاق المبادرة، أن زراعة الأشجار ستشمل كافة أراضي المدينة وشوارعها والجزر الوسطية فيها، وجميع المساحات الفارغة وحدائق بيوت المواطنين.

وأضاف الكوفحي أن البلدية وشركاءها يسعون لأن يخدموا الناس كما يطمحون منهم، مشيراً إلى أن قطعة الأرض التي استهدفتها البلدية لإطلاق المبادرة منها تم تخصيصها لإنشاء حديقة منذ قرابة 25 عاماً ولم يتخذ أي إجراء عليها حتى هذا اليوم، وأن البلدية عازمة على إنشاء حديقة فيها بالتشارك مع مجلس محافظة إربد الذي خصص من موازنته مبالغ مالية لها.

من جهته، قال مدير مديرية زراعة إربد الدكتور عبد الحافظ أبو عرابي، إن إطلاق المبادرة بالتزامن مع اليوبيل الفضي لاستلام جلالة الملك سلطاته الدستورية جاء بهدف تحقيق رؤيا جلالته في زيادة الرقعة الخضراء بالأردن، مؤكداً أهمية التوسع بالمبادرات الزراعية.

وبين أبو عرابي أن جلالة الملك لطالما أبدى اهتمامه بالزراعة ومنحها أولوية كبرى وكان راعياً دائماً لاحتفالات عيد الشجرة، مشيرا إلى استمرار الوزارة بتشجيع كل الأعمال المعنية بزراعة الأشجار.

من جانبه، قال مدير تربية لواء قصبة إربد الدكتور حمزة نجادات إن وزارة التربية تعد شريكاً وداعماً رئيسياً في هذه المبادرة التي من شأنها تحقيق مقولة "إربد عروس الشمال".

وبين أن التربية معنية بتنشئة الأجيال على حب غرس الأشجار كما أمر ديننا الحنيف ونبينا الكريم- صلى الله عليه وسلم-.

وزاد أن من شأن زراعة هذا العدد الضخم تقليل الاحتباس الحراري وأثره على البيئة، كما أن له دوراً جمالياً كبيراً في تزيين مداخل المدينة ومخارجها.

وكان اليوم الأول من المبادرة شهد زراعة 2500 شجرة في موقع حديقة المقري بينما تستمر أعمال الزراعة بشكل يومي ضمن مبادرات مجتمعية ونشاطات مختلفة، وكذلك أعمال البلدية اليومية، إذ يتوقع أن يشهد هذا العام زراعة 200 ألف شجرة.

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