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بعد تقرير الغد .. محافظ المفرق يتفقد الغدير الأبيض ويوعز بالعديد من الإجراءات

2/11/2024 2:21:25 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) دعاء الزيود

قام محافظ المفرق سلمان النجادا اليوم الأحد، بجولة تفقدية لمنطقة الغدير الأبيض للاطلاع على واقع الخدمات المقدمة واحتياجات المنطقة.
وتأتي هذه الجولة بعد مطالبات ومناشدات أهالي الغدير بضرورة تحسين واقع الخدمات فيها والذي نشرت "الغد" واقع منطقتهم في تقرير سابق.
والتقى النجادا خلال الجولة أهالي المنطقة، واستمع لمطالبهم واحتياجاتهم بما يتعلق بالقطاع الخدمي الصحي والتعليمي وقطاع النقل.
ورافق المحافظ في جولته مدير تربية المفرق الدكتور أيوب المشاقبة ومدير صحة المفرق الدكتور فيصل مكاحلة ومدير هيئة قطاع النقل علي الشمري وعضو مجلس اللامركزية عارف الجرايدة إلى جانب ممثلين عن أهالي المنطقة.
ودار حوار بين الأهالي والمسؤولين وأكد النجادا أن "مثل هذه الزيارات تعكس رؤية المحافظة والدولة الأردنية وعلى رأسها توجيهات جلالة الملك للوقوف في الميدان والاستماع للمواطنين ووضع الخطط وتتفيذها بين الجهات المعنية لرفع مستوى الخدمات للمواطنين أيّا كانوا، خصوصا أن الوطن يحتفل باليوبيل الذهبي لتسلم جلالة الملك عبدالله الثاني سلطاته الدستورية".
من جانبهم، رحب أهالي الغدير بهذه الزيارة، وقال مختار قرية الغدير الأبيض موسى عليمات عضو مجلس البلدية إننا "بحاجة لمثل هذه الزيارات الميدانية للكشف عن مستوى الخدمات ولرفع مستوى التشاركية بين الجهات المعنية".
وقدم عليمات مجموعة من المطالبات نيابة عن الأهالي لخدمة المنطقة بدءا من تحقيق تعليم آمن لأبنائهم بالإضافة الى ضروروة استحداث مركز صحي أولي يخدم أهالي المنطقة، إضافة إلى تعزيز أو استحداث خطوط نقل من المدينة إلى المنطقة مثمنا بذلك دعم المحافظ النجادا واهتمامه بقطاع التعليم ومتابعته الميدانية".
واشتملت الزيارة على جولة تفقدية لمدرسة الغدير الاساسية للبنات، واطلع النجادا والوفد المرافق على واقع الحال وما تعانيه المدرسة من اكتظاظ طلابي كبير وبيئة مدرسية غير مناسبة للتعليم.
واوعز النجادا بالتعاون مع مديرية تربية المفرق بضرورة تزويد المدرسة بكرفانات مؤقتة، ومجهزة بوحدة صحية كاملة ومكيفة ومجهزة بأثاث ومستلزمات صفية ملائمة لتعليم الطلبة بأعلى مواصفات البيئة التعليمية المناسبة للطلاب ليشعر الطالب أنه داخل غرفة صفية.
واوصى كذلك هيئة النقل باستحداث خط مواصلات "باص" ليخدم الأهالي من وإلى مركز المحافظة.

لقراءة التقرير السابق انقر على الرابط المفعل: "الغدير الأبيض" بالمفرق.. تهميش ونسيان يضعانها خارج حدود الزمان

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