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تقاسيم ينبع الشعر والتاريخ والبحر

2/11/2024 2:20:07 PM
(MENAFN- Al Watan) نظمت ليلة البارحة 10 فبراير الموسوعة العالمية للأدب العربي أدب بدعم وتمكين من هيئة الأدب والترجمة أمسية شعرية تحت مسمى تقاسيم ينبع في المنطقة التاريخية وعلى شاطئ البحر.
شارك في الأمسية الشعراء الدكتور خليف الغالب والشاعر محمد أبو شرارة والشاعرة هيفاء الجبري وأدارها الدكتور سعد الرفاعي.
وقد احتشد للأمسية جمهور كبير من محبي الأدب والثقافة في ينبع حيث أشار الدكتور سعد الرفاعي أن هذه هي أول فعالية لهيئة الأدب والنشر والترجمة تقيمها أدب في ينبع.
وقد تميزت الأمسية بالإضافة إلى الحضور الكبير الذي قارب 300 بالتفاعل منقطع النظير حيث طالب الجمهور بعد انتهاء الجولات الثلاث بجولة ختامية رابعة وسط هتافات وتصفيق حار.
وعبر الحضور عن دهشتهم وسعادتهم الغامرة بهذه اللفتة الكريمة من هيئة الأدب والنشر والترجمة التي دعمت ومكنت لهذه الفعالية النوعية داعين بصرا واحد إلى تكرار هذه الفعاليات مشيرين إلى أن ينبع مدينة تعشق الشعر والأدب وتتغنى به وأن هذا الحضور الفاتن دليل على هذه العلاقة بين ينبع والأدب.
وامتزجت في الأمسية بالشعر وجمالية المكان حيث البحر والقصور الأثرية في المنطقة التاريخية والنخيل الباسق وأجواء نسيم البحر الذي داعب أبيات الشعر وألحانه في ليلة ستظل خالدة في ذاكرة أهل ينبع ومثقفيها.

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