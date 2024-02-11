مكافأة مالية مقابل الإنجاب

(MENAFN
- Al Watan) في محاولة لمواجهة انخفاض عدد السكان في البلاد، تقدمت شركة في كوريا الجنوبية بمبادرة فريدة من نوعها، حيث رصدت ما يقارب من 750 دولارًا مكافأة عن كل طفل جديد.
ولم تتوقف شركة (Booyoung Group) عند هذا الحد، بل قالت أيضًا إنها ستمنح 520 دولارًا للموظفين الذين أنجبوا 70 طفلًا منذ عام 2021، وتأتي هذه المبادرة في وقت تعاني فيه كوريا الجنوبية من معدل سكاني منخفض للغاية.
وتعتبر كوريا الجنوبية صاحبة أدنى معدل خصوبة في العالم عند 0.78، ومن المتوقع أنه بحلول عام 2025، سينخفض معدل الخصوبة إلى 0.65.
وقال رئيس مجموعة (Booyoung) إن المبادرة تأتي كمساعدة للآباء الجدد الذين يكافحون من أجل توفير الالتزامات المالية لتربية أطفالهم.
وأضاف أنه سيتم عرض منحة ضخمة على الموظفين الذين لديهم ثلاثة أطفال فما فوق إما نقدًا أو على هيئة مساكن مستأجرة.
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