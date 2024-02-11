ضبط 189 مخالفة في محمية الملك سلمان بن عبدالعزيز الملكية - جريدة الوطن السعودية

(MENAFN
- Al Watan) ضبطت فرق الجوالة التابعة لهيئة تطوير محمية الملك سلمان بن عبدالعزيز الملكية خلال شهر يناير من العام الجاري، 189 مخالفة داخل نطاق المحميات، شملت "الدخول دون تصريح، والرعي بدون تصريح ، والإضرار بالغطاء النباتي ". وجرى تطبيق الإجراءات النظامية بحق المخالفين وفقًا لنظام البيئة. ويأتي ذلك ضمن جهود الهيئة في حماية الغطاء النباتي والكائنات الفطرية والممتلكات العامة، والإسهام في تحقيق الاستدامة البيئية في نطاق المحميات، وتحقيق أحد أهم مستهدفات رؤية السعودية 2030 بتحويل المملكة لوجهة سياحية ذات معايير بيئية عالمية. ودعت الهيئة الجميع إلى ضرورة الالتزام بالأنظمة والتعليمات، مؤكدة استمرارها بضبط المخالفات وتطبيق العقوبات بحق المخالفين.
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