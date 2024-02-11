Sunday, 11 February 2024 11:40 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


ضبط 189 مخالفة في محمية الملك سلمان بن عبدالعزيز الملكية - جريدة الوطن السعودية

2/11/2024 2:19:56 PM
(MENAFN- Al Watan) ضبطت فرق الجوالة التابعة لهيئة تطوير محمية الملك سلمان بن عبدالعزيز الملكية خلال شهر يناير من العام الجاري، 189 مخالفة داخل نطاق المحميات، شملت "الدخول دون تصريح، والرعي بدون تصريح ، والإضرار بالغطاء النباتي ". وجرى تطبيق الإجراءات النظامية بحق المخالفين وفقًا لنظام البيئة. ويأتي ذلك ضمن جهود الهيئة في حماية الغطاء النباتي والكائنات الفطرية والممتلكات العامة، والإسهام في تحقيق الاستدامة البيئية في نطاق المحميات، وتحقيق أحد أهم مستهدفات رؤية السعودية 2030 بتحويل المملكة لوجهة سياحية ذات معايير بيئية عالمية. ودعت الهيئة الجميع إلى ضرورة الالتزام بالأنظمة والتعليمات، مؤكدة استمرارها بضبط المخالفات وتطبيق العقوبات بحق المخالفين.

MENAFN11022024000089011017ID1107838501

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث