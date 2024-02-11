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فوائد تناول القرفة مرتين يوميا

2/11/2024 2:17:55 PM
(MENAFN- Al Watan) - كشفت دراسة حديثة أن إضافة جرعة من القرفة مرتين يوميًا إلى النظام الغذائي يقي من مرض السكري.
- تخفض مستويات السكر في الدم بشكل كبير لدى البالغين الذين يعانون زيادة الوزن أو السمنة والذين يعانون مقدمات السكري.
- تسهم في تحسين التحكم بالجلوكوز عند إضافتها إلى النظام الغذائي لدى الأشخاص الذين يعانون مرض السكري المرتبط بالسمنة.
- تقلل الالتهابات الضارة، وتدعم الكبد في تخزين الجلوكوز الزائد على شكل جليكوجين، لتلبية احتياجات الطاقة المستقبلية.
- وجدت دراسة، أجريت في 2020 بمجلة جمعية الغدد الصماء، أن تناول مكملات القرفة مع الوجبات يقلل من احتمالية الإصابة بمرض السكري بعد ثلاثة أشهر.

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