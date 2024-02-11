فوائد تناول القرفة مرتين يوميا

(MENAFN
- Al Watan) - كشفت دراسة حديثة أن إضافة جرعة من القرفة مرتين يوميًا إلى النظام الغذائي يقي من مرض السكري.
- تخفض مستويات السكر في الدم بشكل كبير لدى البالغين الذين يعانون زيادة الوزن أو السمنة والذين يعانون مقدمات السكري.
- تسهم في تحسين التحكم بالجلوكوز عند إضافتها إلى النظام الغذائي لدى الأشخاص الذين يعانون مرض السكري المرتبط بالسمنة.
- تقلل الالتهابات الضارة، وتدعم الكبد في تخزين الجلوكوز الزائد على شكل جليكوجين، لتلبية احتياجات الطاقة المستقبلية.
- وجدت دراسة، أجريت في 2020 بمجلة جمعية الغدد الصماء، أن تناول مكملات القرفة مع الوجبات يقلل من احتمالية الإصابة بمرض السكري بعد ثلاثة أشهر.
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