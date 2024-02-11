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Catwalk تواجه تحديات البيئة

2/11/2024 2:17:55 PM

(MENAFN- Al Watan) ‏تقدم محافظ ⁧‫صامطة‬⁩ الدكتور حزام بن قبلان بن جديع مسيرة المشي الهادفة لحماية النمر العربي‬⁩ من الانقراض ((Catwalk)) واطلع على أركان الجهات الحكومية المصاحبة للفعالية.
وهدفت الفعالية إلى تسليط الضوء على التحديات التي يواجهها النمر العربي وضرورة حمايته والتعريف بالجهود الوطنية والدولية للحفاظ على النمر العربي والتنوع البيولوجي بوجه عام والمحافظة على البيئة للأجيال القادمة.
وشهدت المسيرة مشاركة واسعة من المواطنين ومختلف القطاعات الحكومية وغير الربحية، إضافة إلى القطاع الخاص، وشملت الفعالية أركانًا للتوعية البيئية والصحية للمشاركين بالمسيرة وكذلك ركنًا ترفيهيًا للأطفال.
يذكر أن مبادرة ((كات ووك)) مسيرة توعوية تقام سنويًا، وتهدف إلى نشر الوعي بترابط الرفاهية الجماعية مع الكائنات من حولنا بتسليط الضوء على أهمية المحافظة على القطط البرية السبعة.

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