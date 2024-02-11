Catwalk تواجه تحديات البيئة

(MENAFN
- Al Watan) تقدم محافظ صامطة الدكتور حزام بن قبلان بن جديع مسيرة المشي الهادفة لحماية النمر العربي من الانقراض ((Catwalk)) واطلع على أركان الجهات الحكومية المصاحبة للفعالية.
وهدفت الفعالية إلى تسليط الضوء على التحديات التي يواجهها النمر العربي وضرورة حمايته والتعريف بالجهود الوطنية والدولية للحفاظ على النمر العربي والتنوع البيولوجي بوجه عام والمحافظة على البيئة للأجيال القادمة.
وشهدت المسيرة مشاركة واسعة من المواطنين ومختلف القطاعات الحكومية وغير الربحية، إضافة إلى القطاع الخاص، وشملت الفعالية أركانًا للتوعية البيئية والصحية للمشاركين بالمسيرة وكذلك ركنًا ترفيهيًا للأطفال.
يذكر أن مبادرة ((كات ووك)) مسيرة توعوية تقام سنويًا، وتهدف إلى نشر الوعي بترابط الرفاهية الجماعية مع الكائنات من حولنا بتسليط الضوء على أهمية المحافظة على القطط البرية السبعة.
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