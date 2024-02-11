Google توقف أرشفة صفحات الإنترنت

(MENAFN
- Al Watan) قررت شركة خدمات الإنترنت والتكنولوجيا العملاقة Google وقف خدمة غوغل كاش وهي واحدة من أقدم خدماتها، والتي تقوم بحفظ وأرشفة صور لصفحات الإنترنت عندما لا تصبح هذه الصفحات متاحة للظهور بشكلها الأصلي أمام المستخدمين.
وتتيح خدمة Google كاش للمستخدمين التصفح السريع للنسخ الأقدم من مواقع الإنترنت. ولم تعد هذه الخدمة متاحة حاليا، بحسب داني سوليفان المسؤول في شركة غوغل.
وقال سولفيان في رسالة عبر منصة التواصل الاجتماعي إكس ((كان الهدف منها (غوغل كاش) مساعدة المستخدمين في الوصول إلى صفحات الإنترنت القديمة، حيث لا يمكن الاعتماد غالبا على تنزيل أي صفحة للاحتفاظ بها. لكن الأمور تحسنت بشدة. لذلك قررنا إحالة الخدمة إلى التقاعد)).
يذكر أن Google قدمت هذه الخدمة بهدف حفظ نسخة احتياطية من أي موقع ويب حتى يمكن للمستخدم الوصول إليه عندما ينقطع الاتصال بالموقع الأصلي أو يكون تنزيله بطيئا. ورغم ذلك ظهرت فائدة إضافية غير مقصودة تتمثل في ضمان شفافية الإنترنت، حيث إنها تتيح للمستخدم معرفة ما إذا كانت الصفحة تعرضت للتغيير أو التعديل بعد بثها لأول مرة.
وعندما تحاول الشركات أو الحملات السياسية حذف معلومات غير مرغوبة من مواقعها، يمكن للمستخدمين اكتشاف هذا التغيير بسهولة من خلال البحث عن النسخة الأولية للصفحة المخزنة على خدمة غوغل كاش.
كان رابط غوغل كاش يظهر عادة في قائمة صغيرة إلى جانب نتيجة أي بحث، لكن هذا الخيار اختفى الآن بحسب سوليفان.
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