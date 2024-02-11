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ماسك: سنصل للقمر خلال 5 سنوات

2/11/2024 2:17:54 PM
(MENAFN- Al Watan) أعلن رجل الأعمال والملياردير، إيلون ماسك، أن مركبته الفضائية ((ستار شيب)) التابعة لشركته ((سبيس إكس)) ينبغي أن تصل إلى القمر في أقل من خمس سنوات.
وقال ماسك، عبر منصته للتواصل الاجتماعي ((إكس)): ((يجب أن تكون المركبة الفضائية قادرة على الوصول إلى القمر في أقل من خمس سنوات)).
وفي يناير الماضي، قال إيلون ماسك، إنه يأمل أن ترسل شركته ((سبيس إكس)) البشر إلى القمر وكوكب المريخ خلال الثماني سنوات المقبلة.
كما أعلن ماسك عن مخططاته لاستعمار كوكب المريخ، وأنه قام ببناء المركبة الفضائية ((ستار شيب)) لتحقيق هذا الهدف.
كذلك أعلن إيلون ماسك عن مساعيه لإرسال مليون شخص إلى المريخ بحلول عام 2050، وهو هدف يصفه خبراء الصناعة بأنه ((غير واقعي)).
يشار إلى أن إدارة الطيران والفضاء الأمريكية ((ناسا))، أعلنت تأجيل مهمة أمريكية لرواد الفضاء إلى القمر لمدة عام عن الجدول الزمني المقرر.
وقال بيل نيلسون، مدير ((ناسا))، إن الإدارة لن ترسل مهمة لرواد الفضاء إلى القمر قبل عام 2025 على أقرب تقدير، لتؤجل لمدة عام على الأقل الجدول الزمني الذي وُضع في عهد الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب.

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