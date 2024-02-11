ماسك: سنصل للقمر خلال 5 سنوات

(MENAFN
- Al Watan) أعلن رجل الأعمال والملياردير، إيلون ماسك، أن مركبته الفضائية ((ستار شيب)) التابعة لشركته ((سبيس إكس)) ينبغي أن تصل إلى القمر في أقل من خمس سنوات.
وقال ماسك، عبر منصته للتواصل الاجتماعي ((إكس)): ((يجب أن تكون المركبة الفضائية قادرة على الوصول إلى القمر في أقل من خمس سنوات)).
وفي يناير الماضي، قال إيلون ماسك، إنه يأمل أن ترسل شركته ((سبيس إكس)) البشر إلى القمر وكوكب المريخ خلال الثماني سنوات المقبلة.
كما أعلن ماسك عن مخططاته لاستعمار كوكب المريخ، وأنه قام ببناء المركبة الفضائية ((ستار شيب)) لتحقيق هذا الهدف.
كذلك أعلن إيلون ماسك عن مساعيه لإرسال مليون شخص إلى المريخ بحلول عام 2050، وهو هدف يصفه خبراء الصناعة بأنه ((غير واقعي)).
يشار إلى أن إدارة الطيران والفضاء الأمريكية ((ناسا))، أعلنت تأجيل مهمة أمريكية لرواد الفضاء إلى القمر لمدة عام عن الجدول الزمني المقرر.
وقال بيل نيلسون، مدير ((ناسا))، إن الإدارة لن ترسل مهمة لرواد الفضاء إلى القمر قبل عام 2025 على أقرب تقدير، لتؤجل لمدة عام على الأقل الجدول الزمني الذي وُضع في عهد الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب.
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