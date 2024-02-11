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مكافحة التستر يضبط عمالة ومنشآت مخالفة في أسواق النفع العام بجدة

2/11/2024 2:17:54 PM
(MENAFN- Al Watan) وقفت الفرق الرقابية بالبرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري على أسواق النفع العام بمحافظة جدة، وذلك في إطار متابعتها المستمرة للأسواق والمنشآت لمكافحة جريمة التستر، وتم خلال الجولات ضبط عمالة ومنشآت مخالفة، واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم.
ونفذت الفرق المشتركة للبرنامج المُمثلة في وزارات: التجارة، البيئة والمياه والزراعة، والموارد البشرية والتنمية الاجتماعية جولات موجهة شملت المنشآت التجارية ومنافذ البيع والمباسط، وضبطت 15 حالة اشتباه بالتستر، ومخالفات توطين نشاط الخضروات والفواكه، واستدعت مرتكبيها لاستكمال تطبيق الإجراءات النظامية

وتتحقق الفرق الرقابية من سريان السجلات التجارية، ورخص البلدية، والتراخيص اللازمة لمزاولة الأنشطة، وأنشطة العمالة المدونة في رخص العمل لضمان عدم تشغيل العمالة غير النظامية.
ووفقًا لنظام مكافحة التستر تصل العقوبات المنصوص عليها في النظام إلى السجن لمدة تصل إلى خمس سنوات، وغرامة مالية تصل إلى خمسة ملايين ريال، وحجز ومصادرة الأموال غير المشروعة بعد صدور أحكام قضائية نهائية ضد المتورطين.

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