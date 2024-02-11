مكافحة التستر يضبط عمالة ومنشآت مخالفة في أسواق النفع العام بجدة

(MENAFN
- Al Watan) وقفت الفرق الرقابية بالبرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري على أسواق النفع العام بمحافظة جدة، وذلك في إطار متابعتها المستمرة للأسواق والمنشآت لمكافحة جريمة التستر، وتم خلال الجولات ضبط عمالة ومنشآت مخالفة، واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم.
ونفذت الفرق المشتركة للبرنامج المُمثلة في وزارات: التجارة، البيئة والمياه والزراعة، والموارد البشرية والتنمية الاجتماعية جولات موجهة شملت المنشآت التجارية ومنافذ البيع والمباسط، وضبطت 15 حالة اشتباه بالتستر، ومخالفات توطين نشاط الخضروات والفواكه، واستدعت مرتكبيها لاستكمال تطبيق الإجراءات النظامية
وتتحقق الفرق الرقابية من سريان السجلات التجارية، ورخص البلدية، والتراخيص اللازمة لمزاولة الأنشطة، وأنشطة العمالة المدونة في رخص العمل لضمان عدم تشغيل العمالة غير النظامية.
ووفقًا لنظام مكافحة التستر تصل العقوبات المنصوص عليها في النظام إلى السجن لمدة تصل إلى خمس سنوات، وغرامة مالية تصل إلى خمسة ملايين ريال، وحجز ومصادرة الأموال غير المشروعة بعد صدور أحكام قضائية نهائية ضد المتورطين.
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