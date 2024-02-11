مؤشر الأسهم السعودية يغلق على ارتفاع عند 12209 نقاط

(MENAFN
- Al Watan) أغلق مؤشر سوق الأسهم السعودية "تاسي" تعاملات اليوم الأحد باللون الأخضر كاسبا 6 نقاط عند مستويات 12209 نقاط، وبتداولات تجاوزت 7 مليارات ريال.
وسجلت أسهم 124 شركة ارتفاعا في قيمتها فيما أغلقت أسهم 101 شركة شركة على تراجع.
وكانت أسهم شركات عذيب للاتصالات، وسال، وأنابيب، وتنمية، والكيميائية الأكثر ارتفاعًا, أما أسهم شركات دلة الصحية، ورعاية، والسعودي الألماني الصحية، والحمادي، وتكوين الأكثر انخفاضًا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 10.00% و3.40% .
فيما كانت أسهم شركات أمريكانا، والباحة، وأديس، وأرامكو السعودية، وشمس الأكثر نشاطًا في الكمية, كما كانت أسهم شركات سال، وأرامكو السعودية، والراجحي، وأديس، ومجموعة إم بي سي الأكثر نشاطًا في القيمة.
وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم منخفضًا 148.75 نقطة ليقفل عند مستوى 25300.98 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها 25.6 مليون ريال, وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من مليون سهم.
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