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مؤشر الأسهم السعودية يغلق على ارتفاع عند 12209 نقاط

2/11/2024 2:17:54 PM
(MENAFN- Al Watan) أغلق مؤشر سوق الأسهم السعودية "تاسي" تعاملات اليوم الأحد باللون الأخضر كاسبا 6 نقاط عند مستويات 12209 نقاط، وبتداولات تجاوزت 7 مليارات ريال.
وسجلت أسهم 124 شركة ارتفاعا في قيمتها فيما أغلقت أسهم 101 شركة شركة على تراجع.
وكانت أسهم شركات عذيب للاتصالات، وسال، وأنابيب، وتنمية، والكيميائية الأكثر ارتفاعًا, أما أسهم شركات دلة الصحية، ورعاية، والسعودي الألماني الصحية، والحمادي، وتكوين الأكثر انخفاضًا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 10.00% و3.40% .
فيما كانت أسهم شركات أمريكانا، والباحة، وأديس، وأرامكو السعودية، وشمس الأكثر نشاطًا في الكمية, كما كانت أسهم شركات سال، وأرامكو السعودية، والراجحي، وأديس، ومجموعة إم بي سي الأكثر نشاطًا في القيمة.
وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم منخفضًا 148.75 نقطة ليقفل عند مستوى 25300.98 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها 25.6 مليون ريال, وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من مليون سهم.

MENAFN11022024000089011017ID1107838474

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