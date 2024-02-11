Sunday, 11 February 2024 11:39 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


افتتاح مصنع لتوفير احتياجات حقول البترول من المواد الكيميائية والصناعية

2/11/2024 2:17:54 PM
(MENAFN- Al Watan) برعاية وزير الطاقة الأمير عبد العزيز بن سلمان، وحضور وزير الاستثمار المهندس خالد الفالح، ووزير الصناعة والثروة المعدنية بندر الخريف، افتتحت الشركة العربية السعودية للاستثمارات الصناعية ((دسر))، وشركة بيكر هيوز لتكنولوجيا الطاقة، اليوم مصنعًا لتصنيع المواد الكيميائية بالجبيل، يركز على توفير احتياجات حقول البترول من المواد الكيميائية الصناعية.
وتستهدف منشأة بيترولايت السعودية للكيماويات، زيادة أهداف قاعدة التوريد في المملكة، من المواد الخام مثل المذيبات والجليكولات، بالإضافة إلى تسريع تطوير مهارات وقدرات الكوادر البشرية السعودية في التصنيع مما يسهم في رفع نسبة التوطين، كما سيسهم التسليم السريع للحلول الكيميائية في أن تصبح المنشأة أقرب للعملاء والموردين، مما يؤدي إلى تحقيق الكفاءة في جميع الأعمال.
وبهذه المناسبة، قال الدكتور رائد الريس الرئيس التنفيذي لشركة "دسر":"يأتي تأسيس منشأة بيترولايت السعودية للكيماويات، تعظيما للأثر التنموي والاقتصادي في المملكة، وإننا في دسر نعتز ونقدر الشراكة المميزة مع بيكر هيوز والتي نرى اليوم واحدة من ثمراتها، فهذا المشروع الجديد سيوفر فرص وظيفية مميزة لأبناء وبنات الوطن حيث نستهدف نسبة توطين تصل إلى أكثر من 70%.
من جهته، قال لورينزو سيمونيلي، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة بيكر هيوز "يعد هذا اليوم بمثابة شهادة على جهود شركتي بيكر هيوز و "دسر"، المستمرة، لتعزيز القيمة المحلية لخدمة سوق المواد الكيميائية بشكل أفضل في المملكة وفي جميع أنحاء المنطقة، وتماشيًا مع رؤية المملكة، يمثل افتتاح المصنع السعودي للكيماويات البترولية علامة فارقة أخرى في رحلة المملكة الرائعة نحو النمو الاقتصادي والصناعي))"، وتابع: وبالنسبة لشركة بيكر هيوز، أنا فخور بأن نكون جزءًا من الرحلة التي بدأناها، منذ أكثر من 85 عامًا في المملكة العربية السعودية، حيث نستثمر في النمو معا.

MENAFN11022024000089011017ID1107838473

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث