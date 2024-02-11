Sunday, 11 February 2024 11:39 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


مدير حلول المياه في ACCIONA الشرق الأوسط: نواصل تنفيذ مشاريع كبرى في السعودية

2/11/2024 2:17:54 PM
(MENAFN- Al Watan) * إذا استعرضنا عام 2023، هل لك أن تشاركنا بعض قصص التأثير الهامة التي تتناول جهود شركة أكسيونا في مجال المياه في المملكة العربية السعودية؟
أبرز إنجازات شركة ACCIONA هو إنشاء مقرها الإقليمي في الرياض لتكون أول شركة مياه دولية توقع برنامج المقر الإقليمي (RHQ) مع وزارة الاستثمار في المملكة العربية السعودية) مما يظهر التزامنا العميق برؤية السعودية 2030.
إننا نواصل أعمال الإنشاءات بوتيرة جيدة للمشروعات الجاري تنفيذها، مثل محطة الجبيل 3 (ب) لتحلية المياه بتقنية التناضح العكسي ومحطات معالجة مياه الصرف الصحي الثلاث: المدينة المنورة 3 وبريدة 2 وتبوك 2. أكملنا أيضًا إنشاء مشروعات مثل محطة الخبر 2 لتحلية المياه بتقنية التناضح العكسي، وهي من تصميم وإنشاء شركة أكسيونا وأحد أكبر المشروعات في المملكة العربية السعودية، حيث تخدم 3 ملايين شخص، وهي الأكبر في مجموعة مشروعات أكسيونا في جميع أنحاء العالم.
* في ضوء العرض الذي قدمته ACCIONA في مؤتمر الأمم المتحدة للتغير المناخي الثامن والعشرين حول حلول الري المستدامة، كيف تتماشى استراتيجيات تحلية المياه وإعادة استخدام المياه مع التكيف مع تغير المناخ وضمان الأمن الغذائي في مناطق الندرة المائية؟
تلعب استراتيجيات تحلية المياه وإعادة استخدامها أدوارًا حاسمة في التكيف مع تغير المناخ وضمان الأمن الغذائي في المناطق القاحلة. ومع تسبب تغير المناخ في تفاقم ندرة المياه وزيادة تواتر حالات الجفاف، أصبحت هاتان الاستراتيجيتان ضروريتين للإدارة المستدامة للمياه.
فهاتان الاستراتيجيتان توفران حلولاً تكيفية للتحديات التي يفرضها تغير المناخ في المناطق القاحلة. وتساهم هاتان الاستراتيجيتان بشكل كبير في ضمان الأمن الغذائي والتنمية المستدامة في مواجهة الظروف البيئية المتغيرة من خلال توفير مصادر مياه يعتمد عليها وبأسعار تنافسية لمختلف الأغراض.
وعلاوة على ذلك يعد تنفيذ تقنيات الري الأكثر تقدمًا أمرًا ضروريًا في رحلتنا لجعل الأمن الغذائي حقيقة واقعة، وهو المجال الذي تتمتع فيه شركة Acciona بخبرة كبيرة ولهذا السبب لدينا الآن قسم متخصص في "للمياه المخصصة الزراعة".
* لقد سلطتم الضوء على العديد من التحديات التي يواجهها الشرق الأوسط في معالجة مياه الصرف الصحي. كيف تقترح أكسيونا معالجة قضايا مثل متطلبات الطاقة العالية والتكاليف المرتبطة بعمليات المعالجة الثلاثية، وكيف يجد التمويل الأخضر موضعه في تلك المعادلة؟
إننا نرى طريقتان مباشرتان على الأقل لتقليل الاستهلاك المتعلق بأي معالجة ثلاثية، أولهما هي استخدام الطاقة الشمسية الكهروضوئية والثانية هي استخدام الغاز الحيوي المتولد من الحمأة، وكلاهما مصادر خالصة من مصادر الطاقة المتجددة. وهذا هو بالضبط ما نقوم به في محطات معالجة مياه الصرف الصحي الثلاثة في المدينة المنورة وبريدة وتبوك حيث تعد شركة أكسيونا هي المصمم الرئيسي ومقاول تسليم المفتاح حيث يتم توفير أكثر من 55% من إجمالي الطاقة من خلال هذه المصادر المتجددة. يعد هذا الإنجاز المهم الذي يدعم الهدف السادس من أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة (المياه النظيفة والصرف الصحي) والهدف السابع من أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة (الطاقة النظيفة) هو الأساس الذي أدي لأن تكون تلك المحطات أول محطات مياه ممولة بالتمويل الأخضر في دول مجلس التعاون الخليجي.
إلا أن إنشاء مشروعات مستدامة لم يعد كافيا، ويتعين علينا أن نتجاوز ذلك الهدف عبر إنشائنا لبنى تحتية متجددة. وهي تستند إلى فكرة أن المنشأة يجب أن تكون قادرة على تجديد البيئة واستعادتها بدلاً من التسبب في تدهورها أو استنزافها. ويوفر التمويل الأخضر الآليات والحوافز المالية اللازمة لدعم تطوير هذا النوع من البنى التحتية. فهو يتيح تخصيص رأس المال للمشروعات التي تعزز الإصلاح البيئي، وكفاءة الموارد، والطاقة المتجددة، مما يسهل الانتقال إلى بيئة مبنية أكثر استدامة وتجديدًا.
لقد جمعنا العام الماضي مبلغ 480 مليون دولار أمريكي من التمويل الأخضر لمحطات معالجة مياه الصرف الصحي الثلاث سابقة الذكر في المملكة: المدينة المنورة 3، وبريدة 2، وتبوك 2. يشتمل هيكل التمويل على شريحة تمويل إسلامي بنسبة 60% من قيمة القروض بوصفها "تسهيلات الإجارة" أو التأجير الإسلامي. يقوم المستثمرون والمؤسسات المالية بتخصيص رأس المال بشكل متزايد لمشروعات البنية التحتية الخضراء مثل محطات معالجة المياه. وستعمل المحطات الثلاث على معالجة مياه الصرف الصحي لما يصل إلى مليوني نسمة، والمساهمة في الجهود الوطنية للحفاظ على المياه وإعادة استخدامها، وفقًا لرؤية السعودية 2030، ومخططها للتنمية المستدامة والتنويع الاقتصادي.
* كيف تتوافق مشروعات ACCIONA، وبخاصة محطات معالجة مياه الصرف الصحي في المملكة مع الأهداف الأوسع لرؤية السعودية 2030، وخاصة فيما يتعلق بالاستدامة وإدارة الموارد؟
تركز رؤية 2030 بشكل خاص على الاستخدام الأمثل لموارد المياه المتجددة للأغراض الزراعية وتحسين كفاءة استهلاك المياه البلدية ومياه الري. إن القروض الخضراء التي خُصصا لمشروعات محطات معالجة مياه الصرف الصحي الثلاث هي خير دليل على التزامنا بمكافحة تغير المناخ عبر جميع مشروعاتنا.
ستحل المياه المعالجة في محطات معالجة مياه الصرف الصحي الثلاث محل استخدام موارد المياه العذبة في الزراعة، مما يوفر من استهلاك هذا المورد الشحيح ويساهم بشكل مباشر في الأمن المائي للبلاد. ومن المتوقع أن يصل التوفير اليومي للمياه إلى 190000 م3/يوم في المدينة المنورة 3، و142500 م3/يوم في بريدة 2، و85500 م3/يوم في تبوك 2. وستتاح حوالي 95% من مياه الصرف الصحي المعالجة للاستخدام الزراعي، وستستخدم النسبة الباقية (5%) في محطات المعالجة. ولن تفقد إلا كمية صغيرة أثناء عملية تجفيف الحمأة.
كل هذا سيساهم في الحصول على مياه أكثر موثوقية واستدامة وبصورة أكثر تنافسية في ظل الطريقة الأكثر كفاءة والتي تتماشى تمامًا مع الاستراتيجية الوطنية للمياه ومبادرة السعودية الخضراء ضمن رؤية السعودية 2030.
* في ضوء أن رؤية السعودية 2030 تهدف إلى تنويع الاقتصاد وتحسين نوعية الحياة، هل لك أن تحدثنا عن الدور الذي ستلعبه مشروعات ACCIONA في التأثير الإيجابي على المستوى المحلي، بيئيًا واجتماعيًا واقتصاديًا؟
إن العناية بالمياه أمر لا غنى عنه للمساهمة في تحقيق الأهداف العالمية وللاستجابة لندرة المياه، وهي واحدة من أكبر التحديات التي تواجه الإنسانية. إننا نعمل على ضمان الإدارة المستدامة للمياه والوصول الشامل إلى هذا المورد الثمين.
وكما أوضحت من قبل، فإن تقنية التناضح العكسي هي التقنية الأكثر استدامة واقتصادية لتحلية المياه من البحر. نحن نواصل استكشاف الحلول المبتكرة وتطبيق أحدث التقنيات في معالجة المياه بالتوازي مع التوجه نحو رقمنة قطاع المياه، والذي يعد أمرًا ضروريًا لإدارة عمليات معالجة مياه أكثر كفاءة واستدامة. تتنوع حلولنا المائية المختلفة في طرقها لخلق تأثير إيجابي، فهناك حلول المعالجة وإعادة الاستخدام لجعل المياه تدوم لفترة أطول، وحلول تحلية المياه عن طريق التناضح العكسي، ودورة المياه المتكاملة أو ضمان توريد مياه عالية الجودة، وجمعيات الري، وكلها تشترك في تطويع تقنيات مبتكرة ومستدامة.
لا ريب أن التخطيط الجيد والتنفيذ المتقن لمشروعات البنية التحتية للمياه عبر استخدام التقنية الصحيحة من شانه أن يخلق أثرًا إيجابيًا ودائمًا على المستوى المحلي من خلال تحسين الاستدامة البيئية، وتعزيز الظروف الاجتماعية والاقتصادية، وتعزيز قدرة المجتمع على الصمود.
* كانت المشروعات في المملكة العربية السعودية مثالا رئيسيا على التآزر بين التمويل الأخضر والتمويل الإسلامي للمشروعات. ما هي رؤيتك للتفاعل بين هذين الاتجاهين الماليين؟ وكيف يمكن أن يشكلا معًا مستقبل المشروعات الإقليمية المستدامة؟
يستطيع التفاعل بين التمويل الأخضر والتمويل الإسلامي للمشروعات أن يشكل مستقبل المشروعات الإقليمية المستدامة بشكل كبير، لا سيما في دول مثل المملكة العربية السعودية. ويشترك كلا النهجين في مبادئ مشتركة تتعلق بالتنمية الأخلاقية والمستدامة، مما يجعلهما اتجاهين متكاملين.
إن تقارب هذه الاتجاهات المالية من شأنه أن يضخم التأثير الإيجابي للمبادرات الإقليمية، وأن يساهم في تحقيق الأهداف الأوسع للاستدامة والمسؤولية الاجتماعية والتنمية الاقتصادية كما تفعل المملكة.
* بالنظر لالتزام ACCIONA الواضح بالاستخدام المستدام للمياه والتخفيف من آثار تغير المناخ بما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، ما هي المشروعات أو الابتكارات المستقبلية التي نتوقع أن تقدمها ACCIONA في الشرق الأوسط، لا سيما بما يتماشى مع تطلعات رؤية السعودية 2030؟
نعمل في ACCIONA على إيجاد حلول للتحديات مثل نقص المياه ومشاكل الصرف الصحي في العديد من مناطق العالم، بما في ذلك المملكة العربية السعودية حيث نقوم حاليًا ببناء 5 محطات ضخمة لتحلية مياه بتقنية التناضح العكسي بالإضافة إلى 3 محطات لمعالجة مياه الصرف الصحي.
وفي مركز تكنولوجيا المياه الخاص بنا لدينا محطات تجريبية مختلفة ومختبرين مزودين بأحدث المعدات وأحدث تقنيات التحليل والتوصيف حيث نبتكر حلولًا مستدامة نحتاجها لمواجهة تحديات نقص المياه ومشاكل الصرف الصحي، وجميعها جوانب رئيسية جاري حلها بفضل رؤية السعودية 2030.
* هل يمكنك توضيح تأثير مشروع الشقيق (3) المستقل لتحلية المياه على قطاع المياه في المملكة العربية السعودية، لا سيما فيما يتعلق بتحسين كفاءة استهلاك المياه وتقليل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون؟
تقع المحطة في جنوب غرب البلاد على شواطئ البحر الأحمر، وقد اكتمل إنشائها في عام 2021، وهي واحدة من أكبر محطات تحلية المياه باستخدام تقنية التناضح العكسي في المملكة بقدرة إنتاجية 450 ألف متر مكعب يوميًا، لتلبية احتياجات 2 مليون نسمة. لقد قمنا بتصميم وتنفيذ العمليات الأكثر كفاءة بما في ذلك أجهزة استعادة الطاقة عالية الكفاءة وكذلك تنفيذ تقنيات مختلفة تتعلق بالذكاء الاصطناعي خلال مرحلة التشغيل مما سيسمح لنا بالتحسين المستمر لأداء المحطة.
وأثناء إنشاء المشروع وكجزء من تدابير التوعية الاجتماعية، قدم التحالف الموكل إليه إنشاء المشروع في السنوات القليلة الأولى تدريبًا أكاديميًا وعمليًا لسكان المنطقة من أجل تعزيز الحصول على متخصصين في مجال المياه في المنطقة التي تحتاج بشدة إلى مشروعات من هذا القبيل.
* بالنظر إلى المستقبل، ما هي المشروعات أو المبادرات الجديدة التي يمكن أن نتوقعها من ACCIONA والتي تتوافق مع أهداف الاستدامة والمناخ لرؤية السعودية 2030 في الشرق الأوسط؟
شعارنا هو تقديم مساهمة إيجابية للمجتمع والعالم، وتوفير حلول مستدامة للقضايا الأكثر إلحاحا مثل ظاهرة الاحتباس الحراري وندرة المياه. إننا نرغب في تشجيع الوعي الاجتماعي بشان الاستدامة والبنية التحتية المتجددة بطريقة تلقى صداها لدى السلطات والمجتمع والشركات - ونريد أن نقود التحول نحو نموذج اقتصادي خالي من الكربون ونسرع من خطى هذا التحول ونكمله.
ولا يمكننا أن ننسى أن المملكة العربية السعودية لديها واحد من أعلى معدلات استهلاك المياه للفرد في العالم. ويرجع ذلك جزئيًا إلى عوامل مثل النمو السكاني السريع والتحضر ومستوى المعيشة المرتفع. وإلى جانب ذلك فنفذت الحكومة السعودية مبادرات وسياسات مختلفة لتعزيز الحفاظ على المياه. ويشمل ذلك حملات التوعية، والتدابير التنظيمية، واعتماد تقنيات توفير المياه. ومن أجل تحقيق ذلك في المملكة نرغب في ضمان الوصول الشامل إلى المياه في المملكة من خلال نشر جميع حلولنا المائية المختلفة.
وعلى المدى القصير ستركز ACCIONA جهودها على توفير الحلول الأكثر كفاءة واستدامة للمثلث الحيوي: (المياه -الطاقة -الغذاء) وذلك لأن ACCIONA واحدة من الشركات القليلة في العالم التي تتمتع بخبرة قوية في هذه المجالات الثلاثة على جميع المستويات (التطوير والتصميم والإنشاء والتشغيل).

MENAFN11022024000089011017ID1107838472

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث