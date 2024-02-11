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9 توصيات في اللقاء الأول لأكابر عسير

2/11/2024 2:17:54 PM
(MENAFN- Al Watan) عقدت جمعية أكابر لكبار السن بمنطقة عسير اللقاء التعريفي الأول لها، على مسرح شركة أسمنت الجنوبية بحضور نخبة من المختصين في هذا المجال، وألقى رئيس الجمعية سعيد بن محمد القاضي، في البداية كلمة أثنى فيها على كل من ساهم في نجاح تأسيس هذه الجمعية، مثمنا الدور الكبير لأمير المنطقة الأمير تركي بن طلال، ثم شاهد الحضور عرضا مرئيا حول خدمة كبار السن.
آلية العمل
استعرضت المدير التنفيذي للجمعية نورة آل مفرح آلية العمل وأسماء المؤسسين وأعضاء مجلس الإدارة والهيكل التنظيمي للجمعية واللجان المكونة، وكذلك أهداف وقيم الجمعية ورؤيتها ورسالتها ومساراتها وكذلك تصميم البرامج وفق الأهداف الإستراتيجية والتفصيلية.
مداخلات وتوصيات
تخلل اللقاء عددا من المداخلات ذات العلاقة، وانتهى إلى إقرار 9 توصيات تساعد على انطلاقة الجمعية في تنفيذ برامجها وتحقيق أهدافها، أبرزها البدء في إعداد برنامج خاص لاستقطاب رجال الأعمال والموسرين، العمل على تأمين مقر للجمعية يكون منطلقا لتنفيذ برامجها، وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة، وتقديم المقترحات الخاصة بالمبادرات والشراكات النوعية، ودراستها من قبل مجلس الإدارة، والبدء في الخطط التنفيذية وفق الإستراتيجيات الأهداف والتطلعات التي تم العمل عليها، مع أهمية تحديد الأولويات، وتفعيل اللجان العاملة والانطلاق نحو تنفيذ خطة الجمعية لـ2024م، ودراسة كيفية الاستفادة من الإمكانات المتاحة في جامعة الملك خالد والإدارة العامة للتعليم بالمنطقة، إضافة إلى إعداد خطة إعلامية للتعريف بالجمعية ودورها الريادي، ودراسة إمكانية إيجاد جمعية حاضنة تكون داعمة للجمعية وبرامجها، والإفادة من الجهات ذات الخبرة في هذا المجال، مع بحث إمكانية إيجاد شراكات فرعية تخصصية، تخدم الجمعية وتساعد على تنفيذ برامجها، وتقدم الاستشارات اللازمة.
من التوصيات
- إعداد برنامج خاص لاستقطاب رجال الأعمال
- تأمين مقر للجمعية يكون منطلقا لتنفيذ برامجها
- مقترحات بالمبادرات والشراكات النوعية
- تحديد الأولويات وتفعيل اللجان العاملة
- دراسة كيفية الاستفادة من الإمكانات المتاحة

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