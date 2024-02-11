11 يوما لإعلان صفقة شتوية

(MENAFN
- Al Watan) نجحت إدارة الحزم في تدعيم صفوف الفريق، خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية بالتعاقد مع عمر الرويلي.
وضم الحزم لاعب أبها بعد سلسلة من المفاوضات والاتصالات خلال الفترة الماضية، كللت بتقديم المستندات المطلوبة للجنة الاحتراف قبل الـ30 من يناير الماضي، وهو موعد نهاية فترة الانتقالات الشتوية، إلا أن النادي لم يعلن الصفقة إلا بعد مرور 11 يومًا على إغلاق الميركاتو الشتوي، في حادثة غريبة لم يبرر خلال النادي أسباب تأخر الإعلان.
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