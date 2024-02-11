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11 يوما لإعلان صفقة شتوية

2/11/2024 2:17:54 PM
(MENAFN- Al Watan) نجحت إدارة الحزم في تدعيم صفوف الفريق، خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية بالتعاقد مع عمر الرويلي.
وضم الحزم لاعب أبها بعد سلسلة من المفاوضات والاتصالات خلال الفترة الماضية، كللت بتقديم المستندات المطلوبة للجنة الاحتراف قبل الـ30 من يناير الماضي، وهو موعد نهاية فترة الانتقالات الشتوية، إلا أن النادي لم يعلن الصفقة إلا بعد مرور 11 يومًا على إغلاق الميركاتو الشتوي، في حادثة غريبة لم يبرر خلال النادي أسباب تأخر الإعلان.

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