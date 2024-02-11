معقل الزعيم يستقبل مواجهاته

(MENAFN
- Al Watan) كشفت مصادر أن مواجهة الهلال وسباهان أصفهان الإيراني لحساب إياب ثمن نهائي دوري أبطال آسيا، ستُنقل من ملعب مدينة الأمير فيصل بن فهد الرياضية، إلى معقل الزعيم الجديد، ملعب المملكة آرينا، والمقررة في الـ22 من فبراير الجاري.
وأكدت المصادر أن الملعب الجديد، الذي افتتح في الـ29 من يناير الماضي، يستوفي شروط الاتحاد الآسيوي لكرة القدم. وكان رئيس الهلال، فهد بن نافل، أكد عقب الديربي أن النادي يعمل على نقل مبارياته المحلية والقارية خلال الفترة المقبلة إلى ((المملكة أرينا)).
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