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معقل الزعيم يستقبل مواجهاته

2/11/2024 2:17:53 PM
(MENAFN- Al Watan) كشفت مصادر أن مواجهة الهلال وسباهان أصفهان الإيراني لحساب إياب ثمن نهائي دوري أبطال آسيا، ستُنقل من ملعب مدينة الأمير فيصل بن فهد الرياضية، إلى معقل الزعيم الجديد، ملعب المملكة آرينا، والمقررة في الـ22 من فبراير الجاري.
وأكدت المصادر أن الملعب الجديد، الذي افتتح في الـ29 من يناير الماضي، يستوفي شروط الاتحاد الآسيوي لكرة القدم. وكان رئيس الهلال، فهد بن نافل، أكد عقب الديربي أن النادي يعمل على نقل مبارياته المحلية والقارية خلال الفترة المقبلة إلى ((المملكة أرينا)).

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