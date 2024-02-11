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هدف يدعم الباحثين عن عمل بالمجاردة

2/11/2024 2:17:53 PM
(MENAFN- Al Watan) تواجد الفرع المتنقل لصندوق تنمية الموارد البشرية (هدف) في طريق اليمامة بمحافظة المجاردة الأحد، وقدم الفرع المتنقل الخدمات والدعم لأصحاب الأعمال والباحثين عن عمل، بيسر وسهولة عبر حافلات جُهزت بمكاتب لخدمة العملاء ومقاعد للانتظار، بالإضافة إلى صالة للاجتماعات لتقديم خدمات الإرشاد المهني، ومنطقة للخدمات المساندة مزوّدة بأحدث التقنيات اللاسلكية.
كما يتولى القائمون على الفرع اطلاع العملاء من أفراد ومنشآت وشركاء على برامج ومبادرات وخدمات الصندوق، بالإضافة إلى مساعدة العملاء على التسجيل في البرامج، وتفعيل حساباتهم ومساعدتهم في تقديم طلبات الدعم، ورفع المطالبات المالية لجميع البرامج.
ويقدم الصندوق من خلال فروعه المتنقلة، خدمات دعم التوظيف لمنشآت القطاع الخاص من خلال حزمة من قنوات التوظيف التي ترتكز خدماتها على الموائمة بين الباحثين عن عمل والجهات الموظِفة في القطاع الخاص، بحيث يتم عرض الفرص الوظيفية المتوفرة والمناسبة على الباحثين عن العمل، عبر عدة قنوات، كالبوابة الوطنية للعمل (طاقات)، ومراكز التأهيل والتوظيف، علاوة التعاون المشترك لتقديم فرص تدريبية وتأهيلية تتناسب مع احتياجات سوق العمل من خلال مراكز التأهيل والتوظيف، ومواقع التدريب الإلكترونية.
ويعقد الفرع المتنقل بالتعاون مع منشآت القطاع الخاص لقاءات وظيفية، ودورات تدريبية متنوعة في مختلف مجالات وتخصصات سوق العمل.
وتستهدف خدمات الفرع المتنقل الباحثين والباحثات عن عمل ومنشآت القطاع الخاص والشركاء من مختلف الجهات.

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