Sunday, 11 February 2024 11:38 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


الباحة تحتفي بيوم النمر العربي

2/11/2024 2:17:53 PM
(MENAFN- Al Watan) شاركت منطقة الباحة جميع مناطق المملكة والعالم في مبادرة الكات ووك 2024، حيث نفذت إمارة المنطقة مبادرة الكات ووك بقرية ذي عين الأثرية بالتزامن مع إطلاقها على المستوى المحلي والدولي مع مناسبة اليوم العالمي للنمر العربي والذي يوافق 10 فبراير من كل عام حيث تهدف المبادرة إلى رفع الوعي بضرورة حماية القطط البرية المهددة بخطر الانقراض بمشاركة أكثر من 2000 مشارك من جميع شرائح المجتمع.
‬وتهدف الفعالية إلى الإسهام في التوعية بأهمية الحفاظ على الحياة البرية، وذلك بمشاركة الأجهزة الحكومية والأمنية والقطاع الخاص والمؤسسات المجتمعية والتوعوية بالمنطقة.
وشهدت الفعالية مشاركة أكثر من 30 جهة قدمت الخدمات المتنوعة من خلال المعارض والأركان المصاحبة التي بينت أهمية المحافظة على الحياة البرية، بحضور وكيل الإمارة المساعد للشؤون التنموية المهندس جديع القحطاني ومحافظ المخواة غلاب أبو خشيم ووكيل أمانة الباحة للشراكات المجتمعية صديق الشيخي وعدد من قيادات القطاعات وبمشاركة عدد من الجهات الحكومية والقطاع الخاص، إلى جانب فعاليات المرسم الحر وفرقة الفنون الشعبية.

MENAFN11022024000089011017ID1107838462

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث