الرئيس الإندونيسي يحظى بمعدلات موافقة عالية

(MENAFN
- Al Watan) أثارت المعدلات موافقة عالية باستمرار تجاوزت %70 في الأشهر الأخيرة، للرئيس الإندونيسي وكو ويدودو، الإعجاب، ومع انتهاء فترة ولايته الثانية والأخيرة ومدتها خمس سنوات في أكتوبر، يترك ويدودو إرثًا من النمو الاقتصادي المثير للإعجاب، ومجموعة طموحة من مشروعات البنية التحتية، تتصدرها خطة بقيمة 33 مليار دولار لنقل العاصمة الإندونيسية المزدحمة إلى العاصمة الإندونيسية، جزيرة بورنيو الحدودية.
وسلط صعوده الهائل من أحد الأحياء الفقيرة على ضفاف النهر، حيث نشأ، إلى رئاسة إندونيسيا، الضوء على مدى انحراف ثالث أكبر ديمقراطية في العالم عن حقبة استبدادية وحشية قبل عقد من الزمن.
وهو إنجاز مثير للإعجاب في السنوات الأخيرة من رئاسة استمرت عقدًا من الزمن، كما أنه يجعله مؤيدًا قويًا للانتخابات، وصانعًا للملوك.
وتركزت مشروعات ويدودو الرئيسية على ربط الدولة التي تضم أكثر من 17 ألف جزيرة بالجسور والقطار فائق السرعة والطرق ذات الرسوم والموانئ والمطارات.
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