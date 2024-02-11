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الرئيس الإندونيسي يحظى بمعدلات موافقة عالية

2/11/2024 2:17:53 PM
(MENAFN- Al Watan) أثارت المعدلات موافقة عالية باستمرار تجاوزت %70 في الأشهر الأخيرة، للرئيس الإندونيسي وكو ويدودو، الإعجاب، ومع انتهاء فترة ولايته الثانية والأخيرة ومدتها خمس سنوات في أكتوبر، يترك ويدودو إرثًا من النمو الاقتصادي المثير للإعجاب، ومجموعة طموحة من مشروعات البنية التحتية، تتصدرها خطة بقيمة 33 مليار دولار لنقل العاصمة الإندونيسية المزدحمة إلى العاصمة الإندونيسية، جزيرة بورنيو الحدودية.
وسلط صعوده الهائل من أحد الأحياء الفقيرة على ضفاف النهر، حيث نشأ، إلى رئاسة إندونيسيا، الضوء على مدى انحراف ثالث أكبر ديمقراطية في العالم عن حقبة استبدادية وحشية قبل عقد من الزمن.
وهو إنجاز مثير للإعجاب في السنوات الأخيرة من رئاسة استمرت عقدًا من الزمن، كما أنه يجعله مؤيدًا قويًا للانتخابات، وصانعًا للملوك.
وتركزت مشروعات ويدودو الرئيسية على ربط الدولة التي تضم أكثر من 17 ألف جزيرة بالجسور والقطار فائق السرعة والطرق ذات الرسوم والموانئ والمطارات.

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