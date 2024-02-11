زيادة جديدة تطال 4 طرازات من سيارات ((إم جى))

MENAFN - Al-Borsa News) شهدت أسعار 4 طرازات من سيارات ((إم جى)) زيادة سعرية جديدة تصل إلى 280 ألف جنيه خلال شهر فبراير الحالى.

وزادت أسعار ((إم جى RX5 plus)) الفئة الأولى ((كمفورت)) إلى 1.7 مليون جنيه، والفئة الثانية ((لاكشرى)) إلى 1.76 مليون جنيه، بزيادة بلغت نحو 280 ألف جنيه، بحسب القائمة السعرية الأخيرة الصادرة عن شركة المنصور الوكيل المحلى للسيارة.

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وارتفعت أسعار سيارات ((إم جى 5)) بقيمة بلغت نحو 130 و150 ألف جنيه، لتسجل الفئة الأولى ((ستاندرد)) نحو مليون جنيه، الفئة الثالثة ((لاكشرى)) وصلت إلى 1.1 مليون جنيه.

كما شهدت سعر ((ZS)) ارتفاعاً بقيمة بلغت نحو 60 ألف جنيه، لتسجل الفئة الثانية ((كمفورت)) نحو 990 ألف جنيه، والفئة الثالثة ((كمفورت)) نحو 1.010 مليون جنيه، والفئة الرابعة ((لاكشرى)) سجلت 1.030 مليون جنيه.

وحدد الوكيل المحلى، سعر ((إم جى 6)) موديل 2024، الفئة الثالثة ((لاكشرى رد انتريور)) بـ1.4 مليون جنيه، وفئة ((لاكشرى بلاك انتريور)) بـ1.42 مليون جنيه، بزيادة بلغت نحو 250 ألف جنيه.

كما شهدت أسعار طرازات ((ZS)) ارتفاعًا بقيمة بلغت نحو 160 و170 ألف جنيه، لتسجل الفئة الثانية ((كمفورت)) نحو 1.15 مليون جنيه، والفئة الثالثة ((كمفورت)) نحو 1.175 مليون جنيه، والفئة الرابعة ((لاكشرى)) سجلت 1.2 مليون جنيه.