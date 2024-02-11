زيادة جديدة تطال 4 طرازات من سيارات ((إم جى))

(MENAFN
- Al-Borsa News)
شهدت أسعار 4 طرازات من سيارات ((إم جى)) زيادة سعرية جديدة تصل إلى 280 ألف جنيه خلال شهر فبراير الحالى.
وزادت أسعار ((إم جى RX5 plus)) الفئة الأولى ((كمفورت)) إلى 1.7 مليون جنيه، والفئة الثانية ((لاكشرى)) إلى 1.76 مليون جنيه، بزيادة بلغت نحو 280 ألف جنيه، بحسب القائمة السعرية الأخيرة الصادرة عن شركة المنصور الوكيل المحلى للسيارة.
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وارتفعت أسعار سيارات ((إم جى 5)) بقيمة بلغت نحو 130 و150 ألف جنيه، لتسجل الفئة الأولى ((ستاندرد)) نحو مليون جنيه، الفئة الثالثة ((لاكشرى)) وصلت إلى 1.1 مليون جنيه.
كما شهدت سعر ((ZS)) ارتفاعاً بقيمة بلغت نحو 60 ألف جنيه، لتسجل الفئة الثانية ((كمفورت)) نحو 990 ألف جنيه، والفئة الثالثة ((كمفورت)) نحو 1.010 مليون جنيه، والفئة الرابعة ((لاكشرى)) سجلت 1.030 مليون جنيه.
وحدد الوكيل المحلى، سعر ((إم جى 6)) موديل 2024، الفئة الثالثة ((لاكشرى رد انتريور)) بـ1.4 مليون جنيه، وفئة ((لاكشرى بلاك انتريور)) بـ1.42 مليون جنيه، بزيادة بلغت نحو 250 ألف جنيه.
كما شهدت أسعار طرازات ((ZS)) ارتفاعًا بقيمة بلغت نحو 160 و170 ألف جنيه، لتسجل الفئة الثانية ((كمفورت)) نحو 1.15 مليون جنيه، والفئة الثالثة ((كمفورت)) نحو 1.175 مليون جنيه، والفئة الرابعة ((لاكشرى)) سجلت 1.2 مليون جنيه.
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