((تويوتا إيجيبت)) ترفع أسعار كورولا 2024

(MENAFN
- Al-Borsa News)
أخطرت شركة ((تويوتا إيجيبت)) الوكيل المحلي للعلامة اليابانية التجارية ((تويوتا)) في السوق المصرية، شبكة موزعيها المعتمدين عن زيادة أسعار سيارات ((تويوتا كورولا)) بقيمة تتراوح بين 550 و650 ألف جنيه، وذلك وفقا للقائمة السعرية الجديدة.
وارتفعت أسعار الفئة الأولى إلى 1.47 مليون جنيه، وصعدت أسعار الفئة الثانية إلى 1.64 مليون جنيه، وقفزت أسعار الفئة الثالثة إلى 1.75 مليون جنيه، والفئة الرابعة سجلت نحو 1.8 مليون جنيه، والفئة الخامسة بنحو 1.85 مليون جنيه.
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وتنتمي طرازات ((تويوتا كورولا)) موديل 2024 لفئة السيارات السيدان، مزوَّدة بمحرك 1600 سى سى، يولّد قوة قدرها 120 ((حصان))، وعزم أقصى للدوران 154 نيوتن/ متر.
وتتسارع السيارة من وضع الثبات حتى 100 كم/ ساعة، في غضون 10.8 ثانية، كما يبلغ متوسط الاستهلاك من الوقود نحو 6.8 لتر، عند قطع مسافات تصل إلى 100 كم.
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