((تويوتا إيجيبت)) ترفع أسعار كورولا 2024

MENAFN - Al-Borsa News) أخطرت شركة ((تويوتا إيجيبت)) الوكيل المحلي للعلامة اليابانية التجارية ((تويوتا)) في السوق المصرية، شبكة موزعيها المعتمدين عن زيادة أسعار سيارات ((تويوتا كورولا)) بقيمة تتراوح بين 550 و650 ألف جنيه، وذلك وفقا للقائمة السعرية الجديدة.

وارتفعت أسعار الفئة الأولى إلى 1.47 مليون جنيه، وصعدت أسعار الفئة الثانية إلى 1.64 مليون جنيه، وقفزت أسعار الفئة الثالثة إلى 1.75 مليون جنيه، والفئة الرابعة سجلت نحو 1.8 مليون جنيه، والفئة الخامسة بنحو 1.85 مليون جنيه.

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وتنتمي طرازات ((تويوتا كورولا)) موديل 2024 لفئة السيارات السيدان، مزوَّدة بمحرك 1600 سى سى، يولّد قوة قدرها 120 ((حصان))، وعزم أقصى للدوران 154 نيوتن/ متر.

وتتسارع السيارة من وضع الثبات حتى 100 كم/ ساعة، في غضون 10.8 ثانية، كما يبلغ متوسط الاستهلاك من الوقود نحو 6.8 لتر، عند قطع مسافات تصل إلى 100 كم.