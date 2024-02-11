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ارتفاع مؤشر بورصة مسقط في ختام التعاملات

2/11/2024 2:17:42 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) ارتفع مؤشر بورصة مسقط“30”، في ختام تعاملات اليوم الأحد بمقدار 16.3 نقطة ما نسبته 0.36% ليسجل 4562.93 نقطة.

وأظهرت بيانات الاجلسة – وفقا لوكالة الأنباء العمانية – أن قيمة التداول بلغت مليونين و461 ألفًا و468 ريال عُماني، وارتفعت القيمة السوقية بنسبة 0.174% عن آخر يوم تداول، وبلغت ما يقرب من 23.81 مليار ريال عُماني.

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وبلغت قيمة شراء غير العُمانيين في البورصة 132 ألف ريال عُماني مشكّلةً ما نسبته 5.37%، في حين بلغت قيمة بيع غير العُمانيين 267 ألف ريال عُماني أي ما يعادل 10.85%، بينما انخفض صافي الاستثمار غير العُماني 135 ألف ريال عُماني وبنسبة 5.49%.

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