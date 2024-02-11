ارتفاع معدل التضخم في الأردن بنسبة 1.95% خلال يناير الماضي

(MENAFN
- Al-Borsa News)
ارتفع معدل التضخم في الأردن بنسبة 1.95% خلال شهر يناير 2024، بحسب تقرير شهري لدائرة الإحصاءات العامة نشر اليوم الأحد.
وأصدرت الدائرة تقريرها الشهري حول الرقم القياسي العام لأسعار المستهلك لشهر يناير من عام 2024 والذي“رصد ارتفاعاً بنسبة 1.95% مقارنةً مع الشهر المقابل من عام 2023، وانخفاضاً طفيفاً نسبته 0.08% (أقل من نقطة مئوية واحدة) مقارنةً مع شهر ديسمبر الذي سبقه من عام 2023”.
موضوعات متعلقة
ديون المقرضين الأمريكيين لبنوك الظل تتجاوز تريليون دولار “الاستثمار الأوروبي” يقر 200 مليون يورو لدعم التقنيات الرفيقة بالبيئة في ألمانيا الإمارات و”النقد الدولي” يبحثان الوضع الاقتصادي العالمي
وإثر ذلك، بلغ الرقم القياسي العام لأسعار المستهلك لشهر يناير من عام 2024 ما مقداره 109.72 مقابل 107.62 لنفس الشهر من عام 2023، وبلغ الرقم القياسي لشهر يناير من عام 2024 ما مقداره 109.72 مقابل 109.82 للشهر الذي سبقه من عام 2023.
وعلى صعيد المجموعات السلعية، فقد أسهم في ارتفاع الرقم القياسي العام لأسعار المستهلك لشهر يناير من عام 2024 مقارنة مع نفس الشهر من عام 2023 بشكل رئيسي مجموعة“المياة والصرف الصحي” بنسبة 7.34%، و”الأمتعة الشخصية” بنسبة 5.92%، و”الخضروات والبقول الجافة والمعلبة” بنسبة 5.87%،
إضافة إلى“المساهمة في النقابات” بنسبة 5.86%،“اللحوم والدواجن” بنسبة 5.41%.
في حين أسهم في تقليل الارتفاع مجموعة“الوقود والإنارة” بنسبة (1.74%)، و”المنسوجات البيتية” بنسبة (1.42%)، و”الثقافة والترفيه” بنسبة (1.05%)، و”الملابس” بنسبة (0.66%).
ومن أبرز المجموعات السلعية التي أسهمت في انخفاض الرقم القياسي العام لأسعار المستهلك لشهر يناير من عام 2024 مقارنة مع شهر ديسمبر الذي سبقه من عام 2023 مجموعة“الخضروات والبقول الجافة والمعلبة” بنسبة (2.64%)، و”النقل” بنسبة (0.78%)، و”الوقود والإنارة” بنسبة (0.54%)، و”الألبان ومنتجاتها والبيض” بنسبة (0.11%)، و”المنسوجات البيتية” بنسبة (0.08%).
المصدر:
MENAFN11022024000202011048ID1107838456
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.