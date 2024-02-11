ارتفاع معدل التضخم في الأردن بنسبة 1.95% خلال يناير الماضي

MENAFN - Al-Borsa News) ارتفع معدل التضخم في الأردن بنسبة 1.95% خلال شهر يناير 2024، بحسب تقرير شهري لدائرة الإحصاءات العامة نشر اليوم الأحد.

وأصدرت الدائرة تقريرها الشهري حول الرقم القياسي العام لأسعار المستهلك لشهر يناير من عام 2024 والذي“رصد ارتفاعاً بنسبة 1.95% مقارنةً مع الشهر المقابل من عام 2023، وانخفاضاً طفيفاً نسبته 0.08% (أقل من نقطة مئوية واحدة) مقارنةً مع شهر ديسمبر الذي سبقه من عام 2023”.

موضوعاتديون المقرضين الأمريكيين لبنوك الظل تتجاوز تريليون دولار “الاستثمار الأوروبي” يقر 200 مليون يورو لدعم التقنيات الرفيقة بالبيئة في ألمانيا الإمارات و”النقد الدولي” يبحثان الوضع الاقتصادي العالمي

وإثر ذلك، بلغ الرقم القياسي العام لأسعار المستهلك لشهر يناير من عام 2024 ما مقداره 109.72 مقابل 107.62 لنفس الشهر من عام 2023، وبلغ الرقم القياسي لشهر يناير من عام 2024 ما مقداره 109.72 مقابل 109.82 للشهر الذي سبقه من عام 2023.

وعلى صعيد المجموعات السلعية، فقد أسهم في ارتفاع الرقم القياسي العام لأسعار المستهلك لشهر يناير من عام 2024 مقارنة مع نفس الشهر من عام 2023 بشكل رئيسي مجموعة“المياة والصرف الصحي” بنسبة 7.34%، و”الأمتعة الشخصية” بنسبة 5.92%، و”الخضروات والبقول الجافة والمعلبة” بنسبة 5.87%،

إضافة إلى“المساهمة في النقابات” بنسبة 5.86%،“اللحوم والدواجن” بنسبة 5.41%.

في حين أسهم في تقليل الارتفاع مجموعة“الوقود والإنارة” بنسبة (1.74%)، و”المنسوجات البيتية” بنسبة (1.42%)، و”الثقافة والترفيه” بنسبة (1.05%)، و”الملابس” بنسبة (0.66%).

ومن أبرز المجموعات السلعية التي أسهمت في انخفاض الرقم القياسي العام لأسعار المستهلك لشهر يناير من عام 2024 مقارنة مع شهر ديسمبر الذي سبقه من عام 2023 مجموعة“الخضروات والبقول الجافة والمعلبة” بنسبة (2.64%)، و”النقل” بنسبة (0.78%)، و”الوقود والإنارة” بنسبة (0.54%)، و”الألبان ومنتجاتها والبيض” بنسبة (0.11%)، و”المنسوجات البيتية” بنسبة (0.08%).

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