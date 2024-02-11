اليابان تتعهد بتقديم 106 ملايين دولار لإعادة إعمار أوكرانيا

(MENAFN
- Al-Borsa News)
تعهدت اليابان، اليوم الأحد، بتقديم مساعدات بقيمة 15.8 مليار ين (ما يعادل 106 ملايين دولار) لدعم إعادة إعمار أوكرانيا من أضرار الحرب في 7 مجالات أبرزهم إعادة بناء البنية التحتية وإزالة الألغام، بحسب ما نقلته وكالة أنباء“كيودو” اليابانية.
ونقلت الوكالة عن مصادر مُطلعة، دون الكشف عن هوياتهم، أنه من المتوقع أن تتفق طوكيو وكييف على مشاركة اليابان في إعادة إعمار الدولة الأوروبية بعد الحرب، بالإضافة إلى توقيع أكثر من 10 مذكرات تعاون خلال المؤتمر الياباني-الأوكراني لتعزيز إعادة البناء الاقتصادي المقرر عقده يوم 19 فبراير الجاري في طوكيو.
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وأشارت الوكالة إلى أن رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا ونظيره الأوكراني دينيس شميهال سيحضران مؤتمر إعادة الإعمار بجانب حوالي 300 مسؤول حكومي آخر بالإضافة إلى ممثلين عن القطاع الخاص.
وأضافت“كيودو” أن هذه المساعدات البالغة قيمتها 15.8 مليار ين ستستخدم لتوفير معدات إزالة الألغام وبناء الجسور المؤقتة بالإضافة إلى الموارد الأخرى اللازمة بشكل عاجل، لتعزيز جهود إعادة الإعمار في البلاد.
وأضافت“كيودو” أن مجالات التعاون السبعة تشمل أيضًا التوسع الزراعي، وتحسين الوضع الإنساني، والتكنولوجيا الحيوية والتطور الصناعي، وتكنولوجيا المعلومات، وتعزيز الحوكمة وإجراءات مكافحة الفساد.
ولفتت الوكالة إلى أن المؤتمر الياباني-الأوكراني يأتي قبل الذكرى السنوية الثانية للحرب بين روسيا وأوكرانيا في 24 فبراير، في وقت تتزايد فيه المخاوف بشأن تضاؤل الدعم العسكري لأوكرانيا من الدول الغربية.
وكانت طوكيو قد أعلنت عن مساهمتها بقيمة 37 مليون دولار في صندوق حلف شمال الأطلسي (ناتو) لتوفير دعم إضافي لأوكرانيا في يناير الماضي، بما في ذلك نظام الكشف عن الطائرات بدون طيار؛ نظرا إلى أن اليابان لا تستطيع تقديم مساعدة عسكرية مباشرة بموجب دستورها السلمي.
المصدر:
MENAFN11022024000202011048ID1107838455
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