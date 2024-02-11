اليابان تتعهد بتقديم 106 ملايين دولار لإعادة إعمار أوكرانيا

MENAFN - Al-Borsa News) تعهدت اليابان، اليوم الأحد، بتقديم مساعدات بقيمة 15.8 مليار ين (ما يعادل 106 ملايين دولار) لدعم إعادة إعمار أوكرانيا من أضرار الحرب في 7 مجالات أبرزهم إعادة بناء البنية التحتية وإزالة الألغام، بحسب ما نقلته وكالة أنباء“كيودو” اليابانية.

ونقلت الوكالة عن مصادر مُطلعة، دون الكشف عن هوياتهم، أنه من المتوقع أن تتفق طوكيو وكييف على مشاركة اليابان في إعادة إعمار الدولة الأوروبية بعد الحرب، بالإضافة إلى توقيع أكثر من 10 مذكرات تعاون خلال المؤتمر الياباني-الأوكراني لتعزيز إعادة البناء الاقتصادي المقرر عقده يوم 19 فبراير الجاري في طوكيو.

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وأشارت الوكالة إلى أن رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا ونظيره الأوكراني دينيس شميهال سيحضران مؤتمر إعادة الإعمار بجانب حوالي 300 مسؤول حكومي آخر بالإضافة إلى ممثلين عن القطاع الخاص.

وأضافت“كيودو” أن هذه المساعدات البالغة قيمتها 15.8 مليار ين ستستخدم لتوفير معدات إزالة الألغام وبناء الجسور المؤقتة بالإضافة إلى الموارد الأخرى اللازمة بشكل عاجل، لتعزيز جهود إعادة الإعمار في البلاد.

وأضافت“كيودو” أن مجالات التعاون السبعة تشمل أيضًا التوسع الزراعي، وتحسين الوضع الإنساني، والتكنولوجيا الحيوية والتطور الصناعي، وتكنولوجيا المعلومات، وتعزيز الحوكمة وإجراءات مكافحة الفساد.

ولفتت الوكالة إلى أن المؤتمر الياباني-الأوكراني يأتي قبل الذكرى السنوية الثانية للحرب بين روسيا وأوكرانيا في 24 فبراير، في وقت تتزايد فيه المخاوف بشأن تضاؤل الدعم العسكري لأوكرانيا من الدول الغربية.

وكانت طوكيو قد أعلنت عن مساهمتها بقيمة 37 مليون دولار في صندوق حلف شمال الأطلسي (ناتو) لتوفير دعم إضافي لأوكرانيا في يناير الماضي، بما في ذلك نظام الكشف عن الطائرات بدون طيار؛ نظرا إلى أن اليابان لا تستطيع تقديم مساعدة عسكرية مباشرة بموجب دستورها السلمي.

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