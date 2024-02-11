فيليب موريس مصر ترفع أسعار منتجاتها من السجائر والتبغ المسخن

(MENAFN
- Al-Borsa News)
أعلنت شركة فيليب موريس مصر، عن قائمة الأسعار الجديدة لجميع منتجاتها من التبغ المٌسخن، والسجائر التقليدية من العلامات التجارية“إل إم” و”مرلبورو” و”ميريت” بكافة أنواعها.
وارتفع سعر علبة سجائر“ميريت” بأنواعها إلى 85 جنيهًا، ووصل سعر“مرلبورو” بأصنافها 79 جنيهًا، و”مرلبورو كرافتد” بـ69 جنيهًا.
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كما ارتفع سعر علبة سجائر“إل إم” بأنواعها إلى 59 جنيهًا، وارتفع سعر جميع أصناف التبع المسخن إلى 64 جنيهًا للعلبة.
وقالت الشركة، فى بيان لها اليوم الأحد، إن الأسعار الجديدة معلنة بشفافية على عبوات المنتجات من خلال رابط الاستجابة السريع الذى تم وضعه على عبوات السجائر التقليدية ولفائف التبغ المسخن منذ عام 2022، ودعت الشركة تجار التجزئة والموزعين إلى الالتزام بالأسعار المعلنة.
وقال على نفزات كرمان، المدير العام لشركة فيليب موريس مصر والمشرق، إن الشركة مستمرة فى العمل الجاد لتلبية احتياجات المدخنين ومستخدمى النيكوتين البالغين فى الأسواق المصرية ودعم التحول نحو مستقبل خالٍ من الدخان بما يتماشى مع الاستراتيجية الطموحة التى وضعتها الشركة.
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