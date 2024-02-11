فيليب موريس مصر ترفع أسعار منتجاتها من السجائر والتبغ المسخن

MENAFN - Al-Borsa News) أعلنت شركة فيليب موريس مصر، عن قائمة الأسعار الجديدة لجميع منتجاتها من التبغ المٌسخن، والسجائر التقليدية من العلامات التجارية“إل إم” و”مرلبورو” و”ميريت” بكافة أنواعها.

وارتفع سعر علبة سجائر“ميريت” بأنواعها إلى 85 جنيهًا، ووصل سعر“مرلبورو” بأصنافها 79 جنيهًا، و”مرلبورو كرافتد” بـ69 جنيهًا.

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كما ارتفع سعر علبة سجائر“إل إم” بأنواعها إلى 59 جنيهًا، وارتفع سعر جميع أصناف التبع المسخن إلى 64 جنيهًا للعلبة.

وقالت الشركة، فى بيان لها اليوم الأحد، إن الأسعار الجديدة معلنة بشفافية على عبوات المنتجات من خلال رابط الاستجابة السريع الذى تم وضعه على عبوات السجائر التقليدية ولفائف التبغ المسخن منذ عام 2022، ودعت الشركة تجار التجزئة والموزعين إلى الالتزام بالأسعار المعلنة.

وقال على نفزات كرمان، المدير العام لشركة فيليب موريس مصر والمشرق، إن الشركة مستمرة فى العمل الجاد لتلبية احتياجات المدخنين ومستخدمى النيكوتين البالغين فى الأسواق المصرية ودعم التحول نحو مستقبل خالٍ من الدخان بما يتماشى مع الاستراتيجية الطموحة التى وضعتها الشركة.







