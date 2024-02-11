تراخيص السيارات تنمو 85.2% خلال يناير 2024

MENAFN - Al-Borsa News) أظهرت بيانات المجمعة المصرية للتأمين الإجبارى للمركبات، ارتفاع عدد السيارات الملاكى الجديدة التى صدر لها وثائق تأمينية وتم ترخيصها فى يناير الماضى إلى 11.3 ألف سيارة ، مقابل 6.1 ألف سيارة فى يناير 2023 بنمو نسبته 85.2%.

ووفقا لتقرير المجمعة الذى اطلعت عليه“البورصة”، تصدرت ((مرسيدس)) المركز الأول فى السيارات الملاكى التى تم ترخيصها بواقع 1134 سيارة، وفى المركز الثانى ((كيا)) 1027 سيارة، وفى المركز الثالث ((شيرى)) بنحو 875 سيارة، والمركز الرابع ((إم جى)) بنحو 869 سيارة، وفى المركز الخامس ((هيونداى)) بواقع 765 سيارة.

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أشار التقرير إلى أن عدد السيارات الملاكى الزيرو، التى صدرت لها وثائق تأمينية وتم ترخيصها وفقا لسنة الصنع:“402 سيارة موديل 2020، و216 سيارة موديل 2021، و605 سيارات موديل 2022، و2.9 ألف سيارة موديل 2023، و7.2 ألف سيارة موديل 2024”.

وارتفع إجمالى عدد المركبات ( سيارات ونقل ودراجات نارية) الجديدة التى تم التأمين الإجبارى عليها وترخيصها خلال يناير 2024، إلى نحو 34.4 ألف مركبة، مقابل 18.6 ألف فى يناير من العام الماضى بنسبة نمو بلغت نحو 84.9%.

وتم ترخيص 2.6 ألف مركبة موديل 2020، و4.2 ألف مركبة موديل 2021، و7.5 ألف مركبة موديل 2022، و8.2 ألف مركبة موديل 2023، و11.8 ألف مركبه موديل 2024.

واعتلت ((مرسيدس)) الترتيب العام من حيث عدد المركبات التى تم التأمين عليها إجباريا، بنحو 1209 سيارات، و((شيفروليه)) فى المركز الثانى بواقع 1077 سيارة، وفى المركز الثالث ((كيا)) بنحو 1027 سيارة، والمركز الرابع ((شيرى)) بنحو 875 سيارة، وفى المركز الخامس ((إم جى)) بواقع 871 سيارة.

وفى المركز السادس جاءت ((هيونداى)) بنحو 766 سيارة، وفى المركز السابع ((تويوتا)) بنحو 664 مركبة، وفى المركز الثامن ((سوزوكى)) بواقع 613 سيارة، وفى المركز التاسع ((نيسان)) بنحو 601 سيارة، وفى المركز العاشر ((فولكس فاجن)) بنحو 588 مركبة.