تراخيص السيارات تنمو 85.2% خلال يناير 2024

(MENAFN
- Al-Borsa News)
أظهرت بيانات المجمعة المصرية للتأمين الإجبارى للمركبات، ارتفاع عدد السيارات الملاكى الجديدة التى صدر لها وثائق تأمينية وتم ترخيصها فى يناير الماضى إلى 11.3 ألف سيارة ، مقابل 6.1 ألف سيارة فى يناير 2023 بنمو نسبته 85.2%.
ووفقا لتقرير المجمعة الذى اطلعت عليه“البورصة”، تصدرت ((مرسيدس)) المركز الأول فى السيارات الملاكى التى تم ترخيصها بواقع 1134 سيارة، وفى المركز الثانى ((كيا)) 1027 سيارة، وفى المركز الثالث ((شيرى)) بنحو 875 سيارة، والمركز الرابع ((إم جى)) بنحو 869 سيارة، وفى المركز الخامس ((هيونداى)) بواقع 765 سيارة.
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أشار التقرير إلى أن عدد السيارات الملاكى الزيرو، التى صدرت لها وثائق تأمينية وتم ترخيصها وفقا لسنة الصنع:“402 سيارة موديل 2020، و216 سيارة موديل 2021، و605 سيارات موديل 2022، و2.9 ألف سيارة موديل 2023، و7.2 ألف سيارة موديل 2024”.
وارتفع إجمالى عدد المركبات ( سيارات ونقل ودراجات نارية) الجديدة التى تم التأمين الإجبارى عليها وترخيصها خلال يناير 2024، إلى نحو 34.4 ألف مركبة، مقابل 18.6 ألف فى يناير من العام الماضى بنسبة نمو بلغت نحو 84.9%.
وتم ترخيص 2.6 ألف مركبة موديل 2020، و4.2 ألف مركبة موديل 2021، و7.5 ألف مركبة موديل 2022، و8.2 ألف مركبة موديل 2023، و11.8 ألف مركبه موديل 2024.
واعتلت ((مرسيدس)) الترتيب العام من حيث عدد المركبات التى تم التأمين عليها إجباريا، بنحو 1209 سيارات، و((شيفروليه)) فى المركز الثانى بواقع 1077 سيارة، وفى المركز الثالث ((كيا)) بنحو 1027 سيارة، والمركز الرابع ((شيرى)) بنحو 875 سيارة، وفى المركز الخامس ((إم جى)) بواقع 871 سيارة.
وفى المركز السادس جاءت ((هيونداى)) بنحو 766 سيارة، وفى المركز السابع ((تويوتا)) بنحو 664 مركبة، وفى المركز الثامن ((سوزوكى)) بواقع 613 سيارة، وفى المركز التاسع ((نيسان)) بنحو 601 سيارة، وفى المركز العاشر ((فولكس فاجن)) بنحو 588 مركبة.
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