((أوتو موبيلتى)) ترفع أسعار ((جيلى)) بنحو 240 ألف جنيه

MENAFN - Al-Borsa News) رفعت شركة ((أوتو موبيلتى))، الوكيل المحلى للعلامة التجارية ((جيلى))، أسعار طرازات (كول راى، وأوكافانجو، GX3 برو) موديل 2024، بنحو يصل لـ240 ألف جنيه.

وقدرت الشركة أسعار السيارة ((GX3 PRO PREMIUM)) موديل 2024، عبر فئة واحدة من التجهيزات والكماليات بنحو 865 ألف جنيه، بزيادة 65 ألف جنيه.

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ووصل سعر السيارة ((أوكافانجو)) موديل 2024 الفئة الثانية ((Premium)) نحو 1.6 مليون جنيه، بزيادة 86 ألف جنيه.

الفئة الاولى ((Premium)) من السيارة ((كول راى)) موديل 2024، جاءت بسعر بلغ نحو 1.33 مليون جنيه، والفئة الثانية ((SPORT)) بنحو 1.480 مليون جنيه، والفئة الثالثة ((+SPORT)) بنحو 1.520 مليون جنيه، بزيادة بلغت نحو 190 و240 ألف جنيه.