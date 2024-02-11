((أوتو موبيلتى)) ترفع أسعار ((جيلى)) بنحو 240 ألف جنيه

(MENAFN
- Al-Borsa News)
رفعت شركة ((أوتو موبيلتى))، الوكيل المحلى للعلامة التجارية ((جيلى))، أسعار طرازات (كول راى، وأوكافانجو، GX3 برو) موديل 2024، بنحو يصل لـ240 ألف جنيه.
وقدرت الشركة أسعار السيارة ((GX3 PRO PREMIUM)) موديل 2024، عبر فئة واحدة من التجهيزات والكماليات بنحو 865 ألف جنيه، بزيادة 65 ألف جنيه.
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ووصل سعر السيارة ((أوكافانجو)) موديل 2024 الفئة الثانية ((Premium)) نحو 1.6 مليون جنيه، بزيادة 86 ألف جنيه.
الفئة الاولى ((Premium)) من السيارة ((كول راى)) موديل 2024، جاءت بسعر بلغ نحو 1.33 مليون جنيه، والفئة الثانية ((SPORT)) بنحو 1.480 مليون جنيه، والفئة الثالثة ((+SPORT)) بنحو 1.520 مليون جنيه، بزيادة بلغت نحو 190 و240 ألف جنيه.
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