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البورصة تستكمل التحرك عرضيًا فى انتظار الأخبار الإيجابية

2/11/2024 2:17:40 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) أبوغنيمة: المؤشر الرئيسى سيتحرك بين مستويات 27200 نقطة و28500 نقطة

رجح متعاملون فى البورصة المصرية، أن تستمر الحركة العرضية والتذبذب بين الهبوط والصعود لمؤشرات السوق خلال الجلسات القادمة، مع اختلاف التوقعات بشأن تحريك سعر الصرف الرسمى، وتوفير الحكومة للعملة الأجنبية بالبنوك، وكذلك الاتفاق مع صندوق النقد الدولى على مستوى الخبراء، فيما ذكر المحللون أن تكون أي تراجعات فرص لإعادة الشراء نظرًا لإمكانية معاودة الصعود فى الجلسات المقبلة.

وسجل مؤشر البورصة الرئيسى EGX30 تراجعاً بنسبة 0.75% ليصل إلى مستوى 28199 نقطة، بجلسة بداية الأسبوع، كما انخفض مؤشر EGX70 EWI بنسبة 0.38% لمستوى 6859 نقطة.

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وتراجع مؤشر EGX100 الأوسع نطاقًا بنسبة 0.49% إلى مستوى 9632 نقطة، وسجل مؤشر EGX30 Capped صعوداً بنسبة 0.66% عند مستوى 34541 نقطة.

أوضح باسم أبوغنيمة، رئيس قسم التحليل الفنى بشركة عربية أون لاين لتداول الأوراق المالية، أن السوق مازال يتحرك فى اتجاه عرضى بين مستويات 27200 نقطة و 28500 نقطة، ومن طبيعته عمليات المتاجرة السريعة، مشيراً إلى أن السوق يشهد اختلاف بين رؤى المتعاملين بسبب اقتراب حدوث التعويم، مما دفع المؤشر للتحرك بشكل عرضى.

رجح أن يختبر مؤشر EGX30 مستوى المقاومة عند 28500 نقطة وصولاً لمستوى مقاومة ثانٍ عند 30700 نقطة والذى يعد القمة التاريخية للمؤشر.

ونصح المستثمرين باتباع منهج المتاجرات السريعة لحين استقرار المؤشر فى التحرك فى إتجاه واضح صعودًا أو هبوطًا، ومتابعة الأسهم المكونة للمحافظ والبيع عند مستوى إيقاف الخسائر.

شهد السوق قيم تداولات 4.77 مليار جنيه، من خلال تداول 1.1 مليار سهم، بتنفيذ 170 ألف عملية بيع وشراء، بعد أن تم التداول على أسهم 205 شركات مقيدة، ارتفع فى ختام الجلسة 45 سهما وكان أكثر الأسهم ارتفاعًا“الحديد والصلب” بنسبة 17.38%، و”ايه كابيتال” بنسبة 11.17%.

فراج: الانخفاضات فرصة لبناء مراكز شرائية جديدة بالأسهم

ورجح عبدالله فراج، رئيس قسم التحليل الفنى بشركة تايكون للوساطة فى الأوراق المالية، أنه حال تخطى المؤشر مستوى المقاومة 28500 نقطة، سيواصل المؤشر الصعود، ليحقق المستهدفات الحالية من مستويات المقاومة.
ونصح المستثمرين ببناء مراكز شرائية عند مناطق الدعوم، وفى حالة استمرار المؤشر فى الهبوط لمنطقة 27200 نقطة، سيكون على المستثمرين باستغلال الانخفاضات وبناء مراكز شرائية.

وتراجعت أسعار 112 سهمًا، وكان أكثر الأوراق هبوطًا“المصرية للمنتجعات” بنحو 14.35%، وسهم“الإسكندرية لتداول الحاويات” بنحو 9.43%، فيما لم تتغير أسعار 48 سهماً، وسجل رأس المال السوقى مستوى 2 تريليون جنيه.

واتجه صافى تعاملات المستثمرين المصريين والأجانب نحو الشراء بصافى تعاملات نحو 47 مليون جنيه و18 مليون جنيه، مستحوذين على نسبة 92.11% و0.3%، فيما توجه المصريون نحو البيع بصافى تعاملات نحو 65 مليون جنيه مستحوذين على نسبة 7.59%.

وسجل الأفراد 86.23% من التعاملات، حيث سجل المصريون والعرب صافى بيع بقيمة 108 ملايين جنيه و54.5 مليون جنيه، بينما سجل الأجانب صافى شراء بقيمة 3 ملايين جنيه.

فيما سجلت المؤسسات 13.76% من التعاملات، حيث سجلت المؤسسات المحلية والأجنبية صافى شراء بقيمة 155 مليون جنيه و15 مليون جنيه، بينما اتجهت المؤسسات العربية إلى البيع بقيمة 11 مليون جنيه.

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