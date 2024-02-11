البورصة تستكمل التحرك عرضيًا فى انتظار الأخبار الإيجابية

(MENAFN
- Al-Borsa News) أبوغنيمة: المؤشر الرئيسى سيتحرك بين مستويات 27200 نقطة و28500 نقطة
رجح متعاملون فى البورصة المصرية، أن تستمر الحركة العرضية والتذبذب بين الهبوط والصعود لمؤشرات السوق خلال الجلسات القادمة، مع اختلاف التوقعات بشأن تحريك سعر الصرف الرسمى، وتوفير الحكومة للعملة الأجنبية بالبنوك، وكذلك الاتفاق مع صندوق النقد الدولى على مستوى الخبراء، فيما ذكر المحللون أن تكون أي تراجعات فرص لإعادة الشراء نظرًا لإمكانية معاودة الصعود فى الجلسات المقبلة.
وسجل مؤشر البورصة الرئيسى EGX30 تراجعاً بنسبة 0.75% ليصل إلى مستوى 28199 نقطة، بجلسة بداية الأسبوع، كما انخفض مؤشر EGX70 EWI بنسبة 0.38% لمستوى 6859 نقطة.
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وتراجع مؤشر EGX100 الأوسع نطاقًا بنسبة 0.49% إلى مستوى 9632 نقطة، وسجل مؤشر EGX30 Capped صعوداً بنسبة 0.66% عند مستوى 34541 نقطة.
أوضح باسم أبوغنيمة، رئيس قسم التحليل الفنى بشركة عربية أون لاين لتداول الأوراق المالية، أن السوق مازال يتحرك فى اتجاه عرضى بين مستويات 27200 نقطة و 28500 نقطة، ومن طبيعته عمليات المتاجرة السريعة، مشيراً إلى أن السوق يشهد اختلاف بين رؤى المتعاملين بسبب اقتراب حدوث التعويم، مما دفع المؤشر للتحرك بشكل عرضى.
رجح أن يختبر مؤشر EGX30 مستوى المقاومة عند 28500 نقطة وصولاً لمستوى مقاومة ثانٍ عند 30700 نقطة والذى يعد القمة التاريخية للمؤشر.
ونصح المستثمرين باتباع منهج المتاجرات السريعة لحين استقرار المؤشر فى التحرك فى إتجاه واضح صعودًا أو هبوطًا، ومتابعة الأسهم المكونة للمحافظ والبيع عند مستوى إيقاف الخسائر.
شهد السوق قيم تداولات 4.77 مليار جنيه، من خلال تداول 1.1 مليار سهم، بتنفيذ 170 ألف عملية بيع وشراء، بعد أن تم التداول على أسهم 205 شركات مقيدة، ارتفع فى ختام الجلسة 45 سهما وكان أكثر الأسهم ارتفاعًا“الحديد والصلب” بنسبة 17.38%، و”ايه كابيتال” بنسبة 11.17%. فراج: الانخفاضات فرصة لبناء مراكز شرائية جديدة بالأسهم
ورجح عبدالله فراج، رئيس قسم التحليل الفنى بشركة تايكون للوساطة فى الأوراق المالية، أنه حال تخطى المؤشر مستوى المقاومة 28500 نقطة، سيواصل المؤشر الصعود، ليحقق المستهدفات الحالية من مستويات المقاومة.
ونصح المستثمرين ببناء مراكز شرائية عند مناطق الدعوم، وفى حالة استمرار المؤشر فى الهبوط لمنطقة 27200 نقطة، سيكون على المستثمرين باستغلال الانخفاضات وبناء مراكز شرائية.
وتراجعت أسعار 112 سهمًا، وكان أكثر الأوراق هبوطًا“المصرية للمنتجعات” بنحو 14.35%، وسهم“الإسكندرية لتداول الحاويات” بنحو 9.43%، فيما لم تتغير أسعار 48 سهماً، وسجل رأس المال السوقى مستوى 2 تريليون جنيه.
واتجه صافى تعاملات المستثمرين المصريين والأجانب نحو الشراء بصافى تعاملات نحو 47 مليون جنيه و18 مليون جنيه، مستحوذين على نسبة 92.11% و0.3%، فيما توجه المصريون نحو البيع بصافى تعاملات نحو 65 مليون جنيه مستحوذين على نسبة 7.59%.
وسجل الأفراد 86.23% من التعاملات، حيث سجل المصريون والعرب صافى بيع بقيمة 108 ملايين جنيه و54.5 مليون جنيه، بينما سجل الأجانب صافى شراء بقيمة 3 ملايين جنيه.
فيما سجلت المؤسسات 13.76% من التعاملات، حيث سجلت المؤسسات المحلية والأجنبية صافى شراء بقيمة 155 مليون جنيه و15 مليون جنيه، بينما اتجهت المؤسسات العربية إلى البيع بقيمة 11 مليون جنيه.
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