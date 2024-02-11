((إلحاق العمالة)): ضوابط وإجراءات جديدة بشأن السفر إلى السعودية

(MENAFN
- Al-Borsa News) مرسى: اختبارات المهن ستتم بشكل اختيارى لمدة 3 شهور ثم ستفرض إجباريًا
قال عبد الرحيم مرسى، عضو مجلس إدارة شعبة إلحاق العمالة بغرفة القاهرة التجارية، إن الشعبة اجتمعت الخميس الماضى مع وزارة الموارد البشرية السعودية والقوى العاملة المصرية، لمناقشة ضوابط وإجراءات السفر الجديدة لبعض القطاعات الحرفية وتحديدا فى مجالات المعمار لتسهيل دخولها إلى المملكة العربية السعودية.
أضاف لـ“البورصة”، أن الإجراءات الجديدة تتضمن اختبارات مهنية بشكل تجريبى لعدة مهن منها“كهربائى معمار” و”سباك” و”نجار مسلح” و”ميكانيكى” و”فنى لحام”.
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لفت إلى أنه تم التوافق بين الطرفين على البدء، بشكل اختيارى ومجانى لمدة 3 شهور ويمكن مدها لفترة أخرى لحين انتشار الوعى والمعرفة، ثم سيفرض رسم لبرنامج الفحص المهنى بعد تلك الفترة المقررة، وسيكون إجباريا حال السفر إلى المملكة بغرض العمل فى هذه القطاعات المحددة.
أوضح، أن باكستان من أوائل الدول التى بادرت فى تنفيذ برنامج الإختبارات حتى توسعت ووصلت إلى 23 مهنة حاليًا، متوقعا أن تتنوع المهن بعد البدء فى تنفيذ القطاعات المحددة.
لفت إلى أنه علق على تلك الإجراءات خلال الاجتماع، بأنها تزيد من إجراءات السفر، كما تضيف أعباء مادية على المسافر بسبب استخراج أوراق رسمية خاصة بها.
أشار إلى أن المملكة العربية السعودية تشهد طفرة كبيرة على مستوى الانشاءات والمشروعات التنموية الضخمة التى تتبناها حاليًا كمدينة“نيوم” وغيرها من المدن الجديدة، وفقًا لخطتها ورؤية 2030، ما يدعم ارتفاع الطلب على العمالة المصرية بشكل ملحوظ مؤخرًا.
لفت إلى أن المملكة لديها أكثر من 9 ملايين عامل وافد، أغلبهم من العمالة الهندية والمصرية والفلبينية والباكستانية وعمالة شرق آسيا، وتمثل العمالة المصرية نحو ثلثهم.
وأظهرت بيانات البنك المركزى المصرى بشأن معاملات الاقتصاد مع العالم الخارجي، خلال العام المالى 2022-2023، تراجع تحويلات المصريين العاملين فى الخارج خلال العام المالى الماضي، إلى 22.1 مليار دولار، مقابل 31.9 مليار دولار فى العام المالى السابق.
شهدت حجم تحويلات المصريين بالخارج تطورا ملحوظاً خلال الفترة (2016، 2022)، حيث بلغت 21.8 مليار دولار فى العام المالى (2016 / 2017) ثم واصلت الارتفاع حتى وصلت الى 31.9 مليار دولار فى العام المالى 2021 / 2022 بمقدار زيادة 10.1مليار دولار (خلال آخر 6 سنوات)، طبقا لبيانات البنك المركزى المصرى.
تحتل مصر المركز الخامس عالميًا من حيث حجم التحويلات المالية المرسلة لها من الخارج، بواقع 32 مليار دولار، بعد كل من الهند (89 مليار دولار)، والمكسيك (54 مليار دولار)، والصين (53 مليار دولار)، والفلبين (37 مليار دولار)، وجاءت باكستان فى المركز السادس بـ (31 مليار دولار)، بحسب بيانات البنك الدولى لعام 2021.
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