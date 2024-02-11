((إلحاق العمالة)): ضوابط وإجراءات جديدة بشأن السفر إلى السعودية

قال عبد الرحيم مرسى، عضو مجلس إدارة شعبة إلحاق العمالة بغرفة القاهرة التجارية، إن الشعبة اجتمعت الخميس الماضى مع وزارة الموارد البشرية السعودية والقوى العاملة المصرية، لمناقشة ضوابط وإجراءات السفر الجديدة لبعض القطاعات الحرفية وتحديدا فى مجالات المعمار لتسهيل دخولها إلى المملكة العربية السعودية.

أضاف لـ“البورصة”، أن الإجراءات الجديدة تتضمن اختبارات مهنية بشكل تجريبى لعدة مهن منها“كهربائى معمار” و”سباك” و”نجار مسلح” و”ميكانيكى” و”فنى لحام”.

موضوعات“فيليب موريس مصر” ترفع أسعار منتجاتها من السجائر والتبغ المسخن “أليانز مصر” تجدد الشراكة مع“الإمارات دبى الوطنى” لمدة 5 سنوات “وثاق للتأمين” تعتمد موافقة“الرقابة المالية” على ملحقين إضافيين لوثيقة أخطار المقاولين

لفت إلى أنه تم التوافق بين الطرفين على البدء، بشكل اختيارى ومجانى لمدة 3 شهور ويمكن مدها لفترة أخرى لحين انتشار الوعى والمعرفة، ثم سيفرض رسم لبرنامج الفحص المهنى بعد تلك الفترة المقررة، وسيكون إجباريا حال السفر إلى المملكة بغرض العمل فى هذه القطاعات المحددة.

أوضح، أن باكستان من أوائل الدول التى بادرت فى تنفيذ برنامج الإختبارات حتى توسعت ووصلت إلى 23 مهنة حاليًا، متوقعا أن تتنوع المهن بعد البدء فى تنفيذ القطاعات المحددة.

لفت إلى أنه علق على تلك الإجراءات خلال الاجتماع، بأنها تزيد من إجراءات السفر، كما تضيف أعباء مادية على المسافر بسبب استخراج أوراق رسمية خاصة بها.

أشار إلى أن المملكة العربية السعودية تشهد طفرة كبيرة على مستوى الانشاءات والمشروعات التنموية الضخمة التى تتبناها حاليًا كمدينة“نيوم” وغيرها من المدن الجديدة، وفقًا لخطتها ورؤية 2030، ما يدعم ارتفاع الطلب على العمالة المصرية بشكل ملحوظ مؤخرًا.

لفت إلى أن المملكة لديها أكثر من 9 ملايين عامل وافد، أغلبهم من العمالة الهندية والمصرية والفلبينية والباكستانية وعمالة شرق آسيا، وتمثل العمالة المصرية نحو ثلثهم.

وأظهرت بيانات البنك المركزى المصرى بشأن معاملات الاقتصاد مع العالم الخارجي، خلال العام المالى 2022-2023، تراجع تحويلات المصريين العاملين فى الخارج خلال العام المالى الماضي، إلى 22.1 مليار دولار، مقابل 31.9 مليار دولار فى العام المالى السابق.

شهدت حجم تحويلات المصريين بالخارج تطورا ملحوظاً خلال الفترة (2016، 2022)، حيث بلغت 21.8 مليار دولار فى العام المالى (2016 / 2017) ثم واصلت الارتفاع حتى وصلت الى 31.9 مليار دولار فى العام المالى 2021 / 2022 بمقدار زيادة 10.1مليار دولار (خلال آخر 6 سنوات)، طبقا لبيانات البنك المركزى المصرى.

تحتل مصر المركز الخامس عالميًا من حيث حجم التحويلات المالية المرسلة لها من الخارج، بواقع 32 مليار دولار، بعد كل من الهند (89 مليار دولار)، والمكسيك (54 مليار دولار)، والصين (53 مليار دولار)، والفلبين (37 مليار دولار)، وجاءت باكستان فى المركز السادس بـ (31 مليار دولار)، بحسب بيانات البنك الدولى لعام 2021.