تاون رايترز تطرح مشروع نوشن بمساحة 25 فدانًا فى القاهرة الجديدة

(MENAFN
- Al-Borsa News)
طرحت شركة تاون رايترز للتطوير العقارى، مشروعها السكنى الجديد“نوشن” بمدينة القاهرة الجديدة على مساحة 25 فدان، ضمن خطتها التوسعية لزيادة حجم أعمالها بالسوق.
وقال محمد عبد الفتاح، المدير التنفيذى لشركة تاون رايترز، إن“نوشن” عبارة عن مشروع سكنى يضم حوالى 828 وحدة.
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وأضاف أن المساحة البنائية للمشروع تمثل 18% من المساحة الكلية، ويضم المشروع عدد من الخدمات منها مساحات مائية تحيط بالوحدات، ومساحات رياضية، ومنطقة ألعاب للأطفال.
وقال عمر السعداوى، رئيس مجلس إدارة شركة تاون رايترز، إن الشركة تلتزم بالجدول الزمنى للتنفيذ والتسليم، وتتعاون مع عدد كبير من الشركات والمكاتب الاستشارية فى السوق.
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