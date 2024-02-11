تاون رايترز تطرح مشروع نوشن بمساحة 25 فدانًا فى القاهرة الجديدة

MENAFN - Al-Borsa News) طرحت شركة تاون رايترز للتطوير العقارى، مشروعها السكنى الجديد“نوشن” بمدينة القاهرة الجديدة على مساحة 25 فدان، ضمن خطتها التوسعية لزيادة حجم أعمالها بالسوق.

وقال محمد عبد الفتاح، المدير التنفيذى لشركة تاون رايترز، إن“نوشن” عبارة عن مشروع سكنى يضم حوالى 828 وحدة.

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وأضاف أن المساحة البنائية للمشروع تمثل 18% من المساحة الكلية، ويضم المشروع عدد من الخدمات منها مساحات مائية تحيط بالوحدات، ومساحات رياضية، ومنطقة ألعاب للأطفال.

وقال عمر السعداوى، رئيس مجلس إدارة شركة تاون رايترز، إن الشركة تلتزم بالجدول الزمنى للتنفيذ والتسليم، وتتعاون مع عدد كبير من الشركات والمكاتب الاستشارية فى السوق.