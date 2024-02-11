الخصاونة يؤكد تقديره للشراكة القوية بين الأردن والبنك الدولي

(MENAFN
- Al-Borsa News)
أكد رئيس الوزراء الأردني الدكتور بشر الخصاونة تقديره للشراكة القوية التي تجمع بين الأردن والبنك الدولي، وأن الأردن ينظر باهتمام لتعزيز هذه الشراكة الاستراتيجية بما يسهم في دعم جهود الحكومة في المرحلة المقبلة لتحقيق التعافي الاقتصادي وتعزيز النمو الاقتصادي المستدام.
جاء ذلك خلال استقبال الخصاونة مندوبا عن الملك عبدالله الثاني، في مكتبه برئاسة الوزراء، اليوم الأحد، رئيس مجموعة البنك الدولي اجاي بانجا.
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ونقل رئيس الوزراء تحيات الملك عبدالله الثاني إلى رئيس مجموعة البنك الدولي وتقديره لعلاقات الشراكة والتعاون التي تربط الأردن والبنك الدولي في المجالات الاقتصادية والتنموية .
واستعرض الخصاونة خلال اللقاء الذي حضرته وزيرة التخطيط والتعاون الدولي الأردنية زينة طوقان، جهود المملكة في التحديث الاقتصادي وتحديث القطاع العام، معربا عن تقديره للبنك الدولي على دعمه للأولويات المدرجة ضمن هذين المسارين .
من جهته، أكد رئيس مجموعة البنك الدولي، أهمية الشراكة الاستراتيجية بين البنك والأردن، مشيداً بالإصلاحات التي ينفذها الأردن في المجالات كافة، لافتا إلى استعداد البنك للتعاون مع الأردن لتجاوز التحديات الإقتصادية التي تواجهه.
على صعيد متصل، عقد الخصاونة، وبحضور نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية ووزير دولة لتحديث القطاع العام ناصر الشريدة، ووزيرة التخطيط والتعاون الدولي ، اجتماعا مع رئيس مجموعة البنك الدولي اجاي بانجا والوفد المرافق.
واستعرض رئيس الوزراء الأردني تقدم سير العمل في تنفيذ مسارات التحديث الثلاثة، الذي تنفذه الحكومة بتوجيهات من الملك عبدالله الثاني، معرباً عن تقديره للبنك الدولي على دعمه للأولويات التي يتضمنها البرنامج، مشيراً إلى تطلع الحكومة لتعزيز التعاون مع البنك للمحافظة على الزخم المطلوب للتحديث الشامل، سيما في الجانب الاقتصادي والإداري.
ولفت الخصاونة إلى أن الدعم الفني الذي يقدمه البنك في عدد من المجالات ساهم في دعم تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية الهيكلية، التي أكد أنها الى جانب علاقات الشراكة مع البنك الدولي وصندوق النقد الدولي ومؤسسات التمويل الدولية ساهمت في تجنيب الأردن للعديد من الصدمات الاقتصادية التي تعرضت لها العديد من الدول.
وأكد تطلع الأردن لمواصلة دعم البنك الدولي للعديد من المشروعات في القطاعات ذات الأولوية ومنها ريادة الأعمال والتعليم والنقل والمياه وتكنولوجيا المعلومات.
وأشار رئيس الوزراء الأردني إلى أن مؤشرات الاقتصاد الكلي كانت تسير بشكل جيد حتى السابع من أكتوبر الماضي، وكانت نسبة النمو تصل إلى 8ر2 بالمئة إلا أن العدوان الإسرائيلي على غزة ألقى بظلاله على عدد من القطاعات الاقتصادية التي كانت تسير بشكل جيد خاصة قطاع السياحة الذي تجاوز إيجابيا سنة الأساس الأفضل لهذا القطاع في عام 2019، وعلى الرغم من ذلك فإننا ننظر ونعمل بشكل دؤوب لتجاوز هذه الآثار والمضي بثبات في خططنا الاقتصادية والتنموية.
بدوره، بين رئيس مجموعة البنك الدولي، أهمية الشراكة الاستراتيجية بين البنك والأردن، مشيداً بالإصلاحات التي ينفذها الأردن في المجالات كافة.
وأكد استعداد البنك للتعاون مع الأردن لتجاوز التحديات الاقتصادية التي تواجهه، سيما في ظل التباطؤ الذي تشهده الاقتصادات العالمية.
وأشاد بالإصلاحات الشاملة التي ينفذها الاردن، سيما ما يتعلق برؤية التحديث الاقتصادي وتحديث القطاع العام، لافتا إلى أهمية التركيز على دعم ريادة الاعمال والشركات الناشئة وتوفير فرص العمل للشباب والنساء.
كما أكد رئيس مجموعة البنك الدولي اجاي بانجا، أن الأردن الذي يتواجد في ظل ظروف جغرافية وإقليمية صعبة يحظى باحترام وتقدير كبيرين من قبل الغالبية العظمى من دول العالم والمؤسسات والمنظمات الدولية.
المصدر:
MENAFN11022024000202011048ID1107838448