TG توقع عقود شراكة لتطوير مشروع Palm باستثمارات 3 مليارات جنيه

(MENAFN
- Al-Borsa News)
وقعت شركة ((TG DEVELOPMENTS)) عقد شراكة استراتيجية مع شركة IDEA GROUP، وشركة Hafez Consultant، وشركة A. Plus، لتطوير مشروع Palm island بمدينة الشروق باستثمارات 3 مليارات جنيه.
ووقع المهندس أشرف طاحون رئيس مجلس إدارة شركة طاحون جروب ((TG DEVELOPMENTS)) عقود إدارة وتسويق بيع مشروعات Palm island مع أحمد سامى رئيس مجلس إدارة شركة IDEA GROUP والدكتورة آية كمال العضو المنتدب للشركة.
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وقال أحمد سامى، رئيس مجلس إدارة شركة IDEA GROUP، إن شركته تقوم بإدارة التطوير والاستشارات للمشروع، حيث قامت بوضع خططها التسويقية والبيعية والتنفيذية الخاصة بالمشروع.
كما وقع طاحون عقود شراكة استراتيجية مع المهندس محمد حافظ رئيس مجلس إدارة شركة Hafez Consultant لوضع التصميمات الخاصة بالمشروع وليكون الاستشارى العام للمشروع ولمشروعات الشركة المستقبلية.
وأكد طاحون، أن التعاون مع شركة حافظ كونسالتنت إضافة كبيرة خاصة وأنه اسم كبير فى عالم التطوير العقارى ولدية خبرات متنوعة.
كما وقع رئيس مجلس إدارة شركة ((TG DEVELOPMENTS)) عقود إدارة وصيانة مشروع بالم كابيتال بمدينة الشروق مع المهندس أشرف البنا رئيس مجلس إدارة شركة A. Plus الرائدة فى Management Consulation والتى ستقوم بدراسة المشروع ووضع خارطة طريق له وإدارة المول التجارى إدارة كاملة.
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