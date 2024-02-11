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TG توقع عقود شراكة لتطوير مشروع Palm باستثمارات 3 مليارات جنيه

2/11/2024 2:17:40 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) وقعت شركة ((TG DEVELOPMENTS)) عقد شراكة استراتيجية مع شركة IDEA GROUP، وشركة Hafez Consultant، وشركة A. Plus، لتطوير مشروع Palm island بمدينة الشروق باستثمارات 3 مليارات جنيه.

ووقع المهندس أشرف طاحون رئيس مجلس إدارة شركة طاحون جروب ((TG DEVELOPMENTS)) عقود إدارة وتسويق بيع مشروعات Palm island مع أحمد سامى رئيس مجلس إدارة شركة IDEA GROUP والدكتورة آية كمال العضو المنتدب للشركة.

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وقال أحمد سامى، رئيس مجلس إدارة شركة IDEA GROUP، إن شركته تقوم بإدارة التطوير والاستشارات للمشروع، حيث قامت بوضع خططها التسويقية والبيعية والتنفيذية الخاصة بالمشروع.

كما وقع طاحون عقود شراكة استراتيجية مع المهندس محمد حافظ رئيس مجلس إدارة شركة Hafez Consultant لوضع التصميمات الخاصة بالمشروع وليكون الاستشارى العام للمشروع ولمشروعات الشركة المستقبلية.

وأكد طاحون، أن التعاون مع شركة حافظ كونسالتنت إضافة كبيرة خاصة وأنه اسم كبير فى عالم التطوير العقارى ولدية خبرات متنوعة.

كما وقع رئيس مجلس إدارة شركة ((TG DEVELOPMENTS)) عقود إدارة وصيانة مشروع بالم كابيتال بمدينة الشروق مع المهندس أشرف البنا رئيس مجلس إدارة شركة A. Plus الرائدة فى Management Consulation والتى ستقوم بدراسة المشروع ووضع خارطة طريق له وإدارة المول التجارى إدارة كاملة.

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