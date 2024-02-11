معظم أسواق الخليج تغلق مرتفعة بفضل توقعات خفض الفائدة

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أغلقت معظم أسواق الأسهم في الخليج على ارتفاع، الأحد، إذ عززت بيانات التضخم الأميركية توقعات خفض أسعار الفائدة هذا العام، كما دعمت زيادة أسعار النفط أيضا هذه المكاسب.
وأظهرت بيانات صدرت الجمعة أن أسعار المستهلكين الشهرية في الولايات المتحدة ارتفعت بمقدار أقل من التوقعات الأولية في ديسمبر، لكن التضخم الأساسي لا يزال مرتفعا قليلا. ورغم مراجعة البيانات، لم يحدث تغيير يذكر في توقعات تغير أسعار الفائدة للبنك المركزي.
ومن المقرر صدور بيانات التضخم الأميركية لشهر يناير يوم الثلاثاء.
وعادة ما تسترشد دول مجلس التعاون الخليجي الست في سياستها النقدية بمجلس الاحتياطي الفيدرالي لأن معظم عملات المنطقة مرتبطة بالدولار.
وارتفع المؤشر الرئيسي بالسعودية 0.5% مدعوما بصعود سهم مصرف الراجحي 0.5% وسهم شركة التعدين العربية السعودية اثنين بالمئة.
وبشكل منفصل، ذكرت ثلاثة مصادر مطلعة لوكالة رويترز، أن السعودية مستعدة لبيع مزيد من الأسهم في شركة أرامكو العملاقة للنفط، وهو ما قد يعزز تمويل المملكة وهدفها المتمثل في تقليص اعتماد اقتصادها على النفط. وتراجعت أسهم أرامكو 0.8%.
وزاد المؤشر القطري 0.8%، مدعوما من ارتفاع سهم شركة قطر لنقل الغاز المحدودة (ناقلات) 10%، بعد أن اختارت الشركة امتلاك وتشغيل ما يصل إلى 25 ناقلة غاز طبيعي مسال.
وصعد سهم شركة الملاحة القطرية التي تملك أكثر من 36% في ناقلات بنسبة 9.9%.
وارتفعت أسعار النفط، وهو محفز للأسواق المالية في منطقة الخليج الجمعة بنحو ستة بالمئة على أساس أسبوعي، مع زيادة المخاوف من إمدادات النفط في الشرق الأوسط وتوترات في أسواق المنتجات المكررة.
المصدر:
MENAFN11022024000202011048ID1107838446
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