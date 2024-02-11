معظم أسواق الخليج تغلق مرتفعة بفضل توقعات خفض الفائدة

MENAFN - Al-Borsa News) موضوعاتديون المقرضين الأمريكيين لبنوك الظل تتجاوز تريليون دولار “الاستثمار الأوروبي” يقر 200 مليون يورو لدعم التقنيات الرفيقة بالبيئة في ألمانيا الإمارات و”النقد الدولي” يبحثان الوضع الاقتصادي العالمي

أغلقت معظم أسواق الأسهم في الخليج على ارتفاع، الأحد، إذ عززت بيانات التضخم الأميركية توقعات خفض أسعار الفائدة هذا العام، كما دعمت زيادة أسعار النفط أيضا هذه المكاسب.

وأظهرت بيانات صدرت الجمعة أن أسعار المستهلكين الشهرية في الولايات المتحدة ارتفعت بمقدار أقل من التوقعات الأولية في ديسمبر، لكن التضخم الأساسي لا يزال مرتفعا قليلا. ورغم مراجعة البيانات، لم يحدث تغيير يذكر في توقعات تغير أسعار الفائدة للبنك المركزي.

ومن المقرر صدور بيانات التضخم الأميركية لشهر يناير يوم الثلاثاء.

وعادة ما تسترشد دول مجلس التعاون الخليجي الست في سياستها النقدية بمجلس الاحتياطي الفيدرالي لأن معظم عملات المنطقة مرتبطة بالدولار.

وارتفع المؤشر الرئيسي بالسعودية 0.5% مدعوما بصعود سهم مصرف الراجحي 0.5% وسهم شركة التعدين العربية السعودية اثنين بالمئة.

وبشكل منفصل، ذكرت ثلاثة مصادر مطلعة لوكالة رويترز، أن السعودية مستعدة لبيع مزيد من الأسهم في شركة أرامكو العملاقة للنفط، وهو ما قد يعزز تمويل المملكة وهدفها المتمثل في تقليص اعتماد اقتصادها على النفط. وتراجعت أسهم أرامكو 0.8%.

وزاد المؤشر القطري 0.8%، مدعوما من ارتفاع سهم شركة قطر لنقل الغاز المحدودة (ناقلات) 10%، بعد أن اختارت الشركة امتلاك وتشغيل ما يصل إلى 25 ناقلة غاز طبيعي مسال.

وصعد سهم شركة الملاحة القطرية التي تملك أكثر من 36% في ناقلات بنسبة 9.9%.

وارتفعت أسعار النفط، وهو محفز للأسواق المالية في منطقة الخليج الجمعة بنحو ستة بالمئة على أساس أسبوعي، مع زيادة المخاوف من إمدادات النفط في الشرق الأوسط وتوترات في أسواق المنتجات المكررة.

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