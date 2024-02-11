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الاستثمار الأوروبي يقر 200 مليون يورو لدعم التقنيات الرفيقة بالبيئة في ألمانيا

2/11/2024 2:17:39 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) أعلن بنك الاستثمار الأوروبي عن مشروع مصمم لدعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في ألمانيا بتكلفة إجمالية للمشروع 560 مليون يورو، مع الموافقة على إجمالي 200 مليون يورو حتى الآن.

وأوضح بنك الاستثمار الاوروبي أن القرض يركز على تمويل الآلات والتكنولوجيات التي تؤدي إلى توفير الطاقة، والنقل منخفض الكربون والحلول البيئية، وبالتالي دعم التحول الأخضر للأعمال التجارية الصغيرة والمتوسطة.

موضوعات متعلقة ديون المقرضين الأمريكيين لبنوك الظل تتجاوز تريليون دولار الإمارات و”النقد الدولي” يبحثان الوضع الاقتصادي العالمي معظم أسواق الخليج تغلق مرتفعة بفضل توقعات خفض الفائدة

وأوضح أن أصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة يمكنهم الحصول على هذه القروض بآجال طويلة المدى، نظرًا لأن بنك الاستثمار الأوروبي لديه أعلى تصنيف ائتماني ويمكنه جمع الأموال في أسواق رأس المال بشروط مناسبة.

المصدر:

MENAFN11022024000202011048ID1107838444

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