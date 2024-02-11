الاستثمار الأوروبي يقر 200 مليون يورو لدعم التقنيات الرفيقة بالبيئة في ألمانيا

(MENAFN
- Al-Borsa News)
أعلن بنك الاستثمار الأوروبي عن مشروع مصمم لدعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في ألمانيا بتكلفة إجمالية للمشروع 560 مليون يورو، مع الموافقة على إجمالي 200 مليون يورو حتى الآن.
وأوضح بنك الاستثمار الاوروبي أن القرض يركز على تمويل الآلات والتكنولوجيات التي تؤدي إلى توفير الطاقة، والنقل منخفض الكربون والحلول البيئية، وبالتالي دعم التحول الأخضر للأعمال التجارية الصغيرة والمتوسطة.
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وأوضح أن أصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة يمكنهم الحصول على هذه القروض بآجال طويلة المدى، نظرًا لأن بنك الاستثمار الأوروبي لديه أعلى تصنيف ائتماني ويمكنه جمع الأموال في أسواق رأس المال بشروط مناسبة.
المصدر:
MENAFN11022024000202011048ID1107838444
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