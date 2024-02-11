((الصناعات المعدنية)) تستهدف مضاعفة صادرات حديد التسليح بنهاية 2024

تستهدف غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات المصرية مضاعفة صادرات حديد التسليح بنهاية العام الجارى مقابل 1.511 مليون طن العام الماضى بدعم من توفير مستلزمات الإنتاج ومنح تسهيلات وحوافز جديدة للمصدرين.

وقال محمد حنفى المدير التنفيذى للغرفة، إن مصر حديثة عهد بأسواق تصدير الحديد، إذ دخلت الأسواق العالمية قبل نحو عام ونصف بدعم من تفشى أزمة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية، وما تلاها من أحداث.

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أضاف لـ”البورصة”، أن تذليل العقبات أمام شركات القطاع من خلال توفير سيولة دولارية للمستوردين للإفراج عن البضائع المحتجزة فى الموانئ يعد محفزًا للنهوض بالصناعة، وسيمكن الشركات من دخول أسواق تصديرية جديدة فى أفريقيا وأوروبا.

وقفزت صادرات حديد التسليح من حيث الكمية بنحو 218% العام الماضي مقارنة بصادرات العام السابق له لتسجل1.511 مليون طن مقارنة بنحو 0.475مليون، واستحوذت صادرات العام الماضي على18.75% من إجمالي الإنتاج العام الماضى البالغ 8 ملايين طن، وفق بيانات غرفة الصناعات المعدنية.

وتواجه صادرات مصر قيودًا من قبل حكومات الدول المستوردة للحديد على خلفية زيادة الكميات المشحونة من مصر، كما تدرس إنجلترا أيضًا تحديد حصة من واردتها من الحديد المصرى في حين تدرس تركيا فرض قيود هى الأخرى، وفقًا للغرفة.

وأوضح المدير التنفيذى لغرفة الصناعات المعدنية، أن القطاع يعانى من ندرة مستلزمات الإنتاج فى السوق المحلى والتى يصعب توطينها خاصة أنه يستورد نحو 99% من مدخلات التصنيع مثل أقطاب النحاس وخامات الحديد.

وانخفض إنتاج مصر من حديد التسليح خلال 2023 بنحو 4% إلى 8.047 مليون طن، فيما تراجع حجم المبيعات أيضا بنحو 17.7% إلى 6.5 مليون طن، وفقًا لغرفة الصناعات المعدنية.

تابع، أن عدد المصانع والشركات التى تعمل فى قطاع الصناعات المعدنية تبلغ نحو 35 مصنعًا، وأغلبها من الفئة الصغيرة والمتوسطة واضطرت إلى تقليل الإنتاج نتيجة الارتفاعات الكبيرة فى أسعار الخامات.

لفت إلى أن المصانع اضطرت إلى تقليص فترة التشغيل إلى 3 أيام فى الأسبوع تماشيًا مع وفرة الخام، مؤكدًا أنه خلال العشر سنوات الأخيرة لم يدخل مستثمرون جدد فى القطاع ولم يتم ضخ استثمارات جديدة.

وأوضح أن حجم استثمارات القطاع بلغت العام الماضي نحو 500 مليار جنيه، متوقعًا أن تتراجع بنهاية عام 2024 لتسجل نحو 300 مليار جنيه فقط بسبب الأوضاع الراهنة التى يشهدها القطاع.

وأشار إلى أن الغرفة تبحث ضمن خطتها المستقبلية الاستفادة من تجربة المجلس التصديرى للصناعات الكيماوية لزيادة حجم صادرات القطاع من خلال تطبيق نظام الصفقات المتكافئة لتصدير واستيراد المنتجات بين الدول، مشيرًا إلى أن دول الصين والهند وروسيا أكثر الدول المصدرة للمعادن لمصر.

أكد، أن قرار وزير التجارة والصناعة بتجديد فرض رسوم الإغراق على واردات حديد التسليح لمدة 4 سنوات المصدرة من تركيا وأوكرانيا والصين جاء فى صالح الشركات المحلية المتضررة من المنتجات المستوردة.

وأكد، أن مصانع الحديد لا تحصل على التراخيص إلا بعد الانتهاء من جميع معايير الالتزام البيئي، بل تطور الأمر مؤخرًا واتجه الحديث عن الضريبة الكربونية والتي ستصبح مطبقة بشكل رسمى في عام 2026.

وفي أكتوبر من العام الماضى دخلت آلية تعديل حدود الكربون العابر للحدود حيز التنفيذ وتستمر في فترة انتقالية حتى ديسمبر من العام 2025.

تابع حنفى ((الشركات تعد تقارير ربع السنوية بداية من يناير 2024 عن المحتوى الكربوني لمنتجاتها التى يتم دخولها لدول الاتحاد الأوروبي، أما حيز التنفيذ الفعلى فيبدأ اعتبارًا من يناير 2026 والذى يتضمن دفع الضريبة)).

وعن تحويل عدد من المسابك غير الرسمية للدمج في الاقتصاد الرسمي، أكد أن الاتحاد يعمل بكامل طاقته من أجل تحويلها والعقبات تتعلق بعدم توافق المسابك على اشتراطات استخراج الرخصة.

وبلغت عدد المسباك غير الرسمية قبل عامين حوالى 10 آلاف مسبك موزعة على جميع محافظات مصر، وفقًا للمدير التنفيذى للغرفة.

ولفت إلى أن الآلية التى تسخدمها الشركات لتسعير المنتجات هى حساب التكلفة، والتغيرات التى تطرأ على السوق تدخل أيضًا ضمن الآلية، وبالنظر إلى أسعار الحديد فى السوق المحلى يتضح أنها ارتفعت بسبب عوامل كثيرة غير التكلفة وأبرزها سعر الدولار فى السوق الموازى.

وقفزت أسعار الحديد خلال الشهر الماضى 4 مرات متتالية بقيم إجمالية تقترب من 17 ألف جنيه في الطن، لتتراجع بنحو 6% فى الأسواق الأسبوع الماضى، إلى 49.92 ألف جنيه للطن تسليم أرض المصنع.

وشدد على ضرورة استقرار سعر الصرف من أجل جذب استثمارات أجنبية إلى مصر، قائلًا:“المستثمرون عندما يفكرون فى ضخ استثمارات جديدة فى إحدى الدول ينظرون إلى أمرين الأول سعر الصرف والثاني استقرار الاقتصاد حتى لا تواجه مشكلات بها في المواد الخام والاستيراد والتصدير”.

أوضح أن مصر تصدر منتجات القطاع لجميع دول العالم وذلك بدعم من انخفاض تراجع قيمة الجنيه المصري أمام العملات الأجنبية.