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انخفاض كبير فى الحمولة المارة بقناة السويس أول 6 أيام من فبراير

2/11/2024 2:17:38 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) تراجعت الحمولة المارة بقناة السويس خلال أول 6 أيام من شهر فبراير إلى 12.8 مليون طن مقارنة بنحو 18.9 مليون طن خلال الفترة نفسها من يناير الماضى بانخفاض شهرى 32.5%، بحسب أداة“بورت ووتش” التابعة لصندوق النقد.

ويصل التراجع السنوى إلى 54% مقارنة بنحو 27.7 مليون طن فى الفترة نفسها من فبراير 2023.

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ومنذ 19 نوفمبر الماضى، تراجعت الحمولة المارة بقناة السويس إلى نحو 296 مليون طن مقارنة مع 383.7 مليون طن فى الفترة نفسها قبل سنة بانخفاض 29.6%.

وقدر بنك الاستثمار الأمريكى، جى بى مورجان، خسائر مصر من تحويل مسار السفن بعيدًا عن قناة السويس بسبب هجمات الحوثيين بنحو 800 مليون دولار خلال آخر شهرين، وهى تقديرات لا تبعد كثيرًا عما صرحت به مديرة صندوق النقد كريستالينا جورجيفيا بأن مصر فقدت نحو نصف إيرادات قناة السويس والتى قدرتها بمتوسط شهرى 700 مليون دولار.

وتُعد قناة السويس موردا هاما للنقد الأجنبى فى مصر، خاصة فى ظل الأزمة الاقتصادية التى تعيشها بسبب نقص العملة، فى ظل زيادة الطلب على السيولة بالعملة الأجنبية فى وقت توقفت فيه تدفقات الأموال الساخنة لمصر، كما تراجعت الاستثمارات الأجنبية المباشرة.

ودفع نقص العملة الأجنبية الحكومة لإبرام برنامج مع صندوق النقد الدولى، بقيمة 3 مليارات دولار لكنه لم يسر على النحو المرغوب فى ظل عدم تنفيذ عدد من الإصلاحات على رأسها مرونة سعر الصرف، ما خلق سوقا سوداء بأكثر من سعر للدولار.
وتسعى الحكومة حاليًا للتوصل لاتفاق يحيى البرنامج الحالى، مع إمكانية زيادته لمواجهة تداعيات الحرب الإسرائيلية على فلسطين والتى طالت السياحة وقناة السويس.

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