ديون المقرضين الأمريكيين لبنوك الظل تتجاوز تريليون دولار

MENAFN - Al-Borsa News) تجاوز المبلغ الذي أقرضته المؤسسات المالية الأمريكية لبنوك الظل، مثل شركات التكنولوجيا المالية ومجموعات الائتمان الخاصة، تريليون دولار، إذ يحذر المنظمون من أن العلاقات المتنامية بين المقرضين التقليديين والبديلين قد تشكل مخاطر نظامية.

أفاد بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي يوم الجمعة أن البنوك الأمريكية تجاوزت عتبة 13 رقمًا في القروض المستحقة للشركات المالية التي لا تقبل الودائع في نهاية يناير.

موضوعات“الاستثمار الأوروبي” يقر 200 مليون يورو لدعم التقنيات الرفيقة بالبيئة في ألمانيا الإمارات و”النقد الدولي” يبحثان الوضع الاقتصادي العالمي معظم أسواق الخليج تغلق مرتفعة بفضل توقعات خفض الفائدة

وتستخدم صناديق التحوط وشركات الأسهم الخاصة والمقرضون المباشرون وغيرهم، الأموال لزيادة الاستثمارات وإقراضها بشكل متزايد لمجموعة من المقترضين الخطرين الذين ثبطت البنوك عن إقراضهم مباشرة.

وذكرت صحيفة“فاينانشيال تايمز” البريطانية أن هذا المبلغ ارتفع بنسبة 12% العام الماضي، مما يجعله واحدًا من أسرع الأعمال نموًا في القطاع المصرفي عندما كان نمو القروض الإجمالي بطيئًا، بزيادة 2% فقط.

لا شك أن الارتفاع السريع في القروض المقدمة إلى بنوك الظل يثير قلق الجهات التنظيمية، وذلك بسبب قلة المعلومات أو الرقابة فيما يتعلق بالمخاطر التي تخوضها هذه المجموعات.

والشهر الماضي، قال المنظمون في الاتحاد الأوروبي إنهم سيتعمقون في العلاقات بين المقرضين التقليديين وبنوك الظل.

ومؤخراً صرح مايكل هسو، القائم بأعمال رئيس مكتب مراقب العملة، وهو أحد كبار القائمين على تنظيم البنوك في الولايات المتحدة، لصحيفة“فاينانشيال تايمز” بأنه يعتقد أن المقرضين الذين يخضعون لرقابة تنظيمية طفيفة يدفعون البنوك إلى تقديم قروض أقل جودة وأكثر خطورة.

سعى عدد من البنوك مؤخرًا إلى إقامة علاقات أوثق مع المقرضين غير المصريين.

فالشهر الماضي، قالت“سيتي جروب” إنها تتعاون مع مدير استثمار بديل خارجي“لومين آركس” لتوفير“حلول رافعة مالية مبتكرة” لصندوق القروض التابع لها بقيمة ملياري دولار.

وكان“سيتي جروب” أيضًا رائدًا في الحصول على قرض بقيمة 310 ملايين دولار لشركة“صن بيت”، وهي شركة بنظام الشراء الآن والدفع لاحقا متخصصة في ورش تصليح السيارات ومكاتب طب الأسنان.

بالنسبة لجميع البنوك، يشكل تمويل بنوك الظل الآن أكثر من 6% من جميع القروض، مما يجعلها أعلى بقليل من قروض السيارات البالغ نسبتها 5%، وأقل بقليل من بطاقات الائتمان، التي تجاوزت تريليون دولار لأول مرة في العام الماضي فقط، عند 7%.



