أكشن إيد الدولية تحذر من العواقب الوخيمة لتكثيف الهجمات في رفح

MENAFN - Palestine News Network ) غزة /PNN / تحذر منظمة أكشن إيد الدولية من أن أي تكثيف للهجمات على محافظة رفح سيكون له عواقب وخيمة تمامًا وسط مخاوف من غزو بري قادم في رفح التي تضم الآن أكثر من نصف سكان غزة.

على الرغم من وجود تقارير بأن الغارات الجوية تزايدت بالفعل في منطقة رفح التي تقع

في أقصى جنوب القطاع المحاصر. إن أي هجمات ستوقع بلا شك عدد كبير من الضحايا، حيث تستضيف المنطقة الآن لأكثر من 1.4 مليون شخص،أي

أكثر من خمسة أضعاف عدد سكانها المعتاد، وتجعل توزيع المساعدات أكثر صعوبة.

ولم يعد هناك مكان يمكن للناس في غزة يمكنهم اللجوء أو الهروب اليه. تم إجبار أكثر من 85% من سكانها البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة على مغادرة منازلهم خلال الأشهر الأربعة الماضية، كما نزح العديد منهم عدة مرات. وقد أدى التدفق الهائل للأشخاص الذين يصلون إلى رفح إلى فرض ضغوط هائلة على البنية التحتية والموارد، إلا أن الناس ما زالوا يتوافدون بالآلاف. هنالك إكتظاظ شديد، حيث تملأ الخيام كل المساحات المتاحة، بعضها يتسع لما يصل إلى 12 شخصًا. تكتظ الملاجيء غير الصحية بالآلاف من الأشخاص بشكل متزايد، حيث يتشارك مئات الأشخاص في مرحاض واحد.

سوسن*( 10 سنوات) نزحت من منزلها مع عائلتها وهي تقيم حاليا في مركز إيواء تابع لمدرسة تابعة للأونروا في مكان ما في غزة. تتحدث سوسن : " هناك أكثر من 9000 شخص في المدرسة. أعاني كثيرا في الذهاب إلى الحمام. نقف في الطابور مع ما يقارب

50 شخصًا ينتظرون أربعة حمامات. هذا شيء غير مقبول، لا ينبغي لنا أن نفعل ذلك لنعيش بهذه الطريقة".

رنيم (21 عاما) التي تعيش أيضا في مركز إيواء في مدرسة : "إنها أزمة كبيرة: لا يوجد ماء ولا مواد تنظيف، والحمامات قليلة، وهناك الكثير من الناس من خارج مركز إيواء يأتون إلى هنا لإستخدام تلك الحمامات. يتوفر الماء مرة واحدة كل ثلاثة أيام، ولمدة نصف ساعة فقط، ثم يتوقف. ولا يتدفق بشكل مستمر في الليل، ولا يوجد ورق تواليت أو مواد تنظيف. كما أن هناك أمراضاً منتشرة في المدرسة بسبب الحمامات. أمراض مثل الأنفلونزا ونزلات البرد شائعة جدًا. لا نأكل أثناء الليل حتى لا نذهب إلى الحمام، ولا نشرب الماء حتى لا نذهب إلى الحمام".

وفي الوقت نفسه، أصبح الغذاء نادرًا جدًا لدرجة أن الناس يلجأون إلى أكل العشب، حسب التقارير التي تصل الى منظمة أكشن إيد. إن كل شخص في غزة يعاني الآن من الجوع، ولا يحصل الناس إلا على 1.5 إلى 2 لتر من المياه غير الصالحة للشرب يوميًا لتلبية جميع احتياجاتهم. يكون الناس أكثر عرضة للأمراض والالتهابات التي تنتشر بسرعة بين السكان في ظل عدم وجود ما يكفي من الطعام والملابس الدافئة الضرورية للوقاية من الطقس البارد والمطر.



إيمان هي

أم لأربعة أطفال وتعيش حاليًا في مخيم للنازحين. تعاني هي وزوجها من ضعف شديد في البصر، مما يجعل التكيف مع ظروفهما الحالية أكثر صعوبة. وقالت: "من الصعب جداً على شخص ضعيف البصر أن يعيش في خيمة. لا أستطيع غسل ملابسي، ولا أستطيع طهي الطعام، ولا أستطيع إشعال نار للطهي. التلوث البيئي هنا يسبب الإسهال والقيء وآلام المعدة ، إضافة الى الحزن الذي نعيشه. الحياة صعبة للغاية. حتى أولئك الذين نجوا من نكبة عام 1948 قالوا إن هذه أوقات أكثر قتامة مما كانت عليه في ذلك الوقت. والحمد لله أن الخبز أصبح متوفرا مرة أخرى، ولكن للأسف لا نملك المال اللازم لذلك. أقسم بالله العظيم، أطفالي لا يملكون سوى الملابس التي يرتدونها...من الصعب جدًا أن ترى أطفالك يعانون من سلس البول بسبب خوفهم من الحرب. الأطفال يبللون ملابسهم... وليس لديهم ما يرتدونه حتى يتم غسل ملابسهم وتجفيفها. ما أحتاجه في هذه اللحظة هو الملابس والطعام لأطفالي، الطعام المغذي. شعر الأطفال يتساقط ونحن نعاني من آلام في المفاصل. نحن بالكاد نستطيع المشي ونعاني من آلام الظهر بسبب النوم على الأرض. هذه الفرشات الأساسية الرقيقة تسبب لنا

آلام الظهر".



تتحدث مسؤولة التواصل والمناصرة في منظمة آكشن إيد فلسطين، رهام الجعفري: "نشعر بقلق بالغ إزاء التقارير التي تفيد بوجود غزو بري محتمل في رفح وزيادة الغارات الجوية على المنطقة. فلنكن واضحين تمامًا: أي تكثيف للأعمال العسكرية في رفح، حيث يعيش أكثر من 1.4 مليون شخص، سيكون لها آثار كارثيًا. لقد قُتل حتى الآن أكثر من 27 ألف شخص في هذا الكابوس الذي دام أشهراً في غزة: ومن المستحيل أن نرى كيف أن هذا العدد لن يرتفع إلى مستويات أعلى إذا تعرض آخر مكان يفترض أنه آمن في القطاع للهجوم. إلى أين من المفترض أن يذهب سكان غزة المنهكون والجائعون. أصبح الناس الآن يائسين للغاية لدرجة أنهم يأكلون العشب في محاولة أخيرة لدرء الجوع. وفي الوقت نفسه، تتفشى العدوى والأمراض وسط مثل هذه الظروف المكتظة. الشيء الوحيد الذي سيوقف هذا الوضع من الخروج عن نطاق السيطرة هو وقف فوري ودائم لإطلاق النار – فهو الطريقة الوحيدة لوقف فقدان المزيد من الأرواح والسماح بدخول ما يكفي من المساعدات المنقذة للحياة إلى المنطقة".

مؤسسة آكشن إيد الدولية هي إتحاد عالمي تعمل مع ما يزيد على 41 مليون شخص يعيشون في أكثر من 72 من دول العالم الأكثر فقرا. نسعى لرؤية عالم يتسم بالعدالة والاستدامة، حيث يتمتع كل فرد بالحق في الحياة الكريمة والحرية وعالم خال من الفقر والإضطهاد. نعمل لتحقيق العدالة الإجتماعية ومساواة النوع الاجتماعي وإستئصال الفقر. باشرت مؤسسة أكشن إيد-فلسطين عملها في فلسطين في عام 2007 لتعزيز صمود الشعب الفلسطيني ايمانا في حقه بالتمتع بالحرية والعدالة وحق تقرير المصير. تنفذ مؤسسة أكشن إيد فلسطين عدة برامج من خلال انخراطها مع المجتمع الفلسطيني والمجموعات الشبابية والنساء حيث تسعى الى تمكين النساء والشباب وتعزيز مشاركتهم\هن المدنية والسياسية الفاعلة لفهم حقوقهم\هن والاضطلاع بالنشاط الجماعي للتعامل مع إنتهاكات الحقوق الناجمة عن الاحتلال طويل الأمد، إضافة الى تحسين قدرتهم القيادية وممارسة مواطنتهم في مساءلة السلطات والجهات المسؤولة الأخرى.

