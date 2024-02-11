المحكمة الإدارية تصدر قرار يدعو لوقف اضراب نقابة الأطباء

MENAFN - Palestine News Network ) رام الله /PNN / أصدرت المحكمة الإدارية اليوم الأحد قراراً يدعو لوقف اضراب نقابات الأطباء والتمريض ووقف كافة فعالياتهم الاحتجاجية

وجاء قرار المحكمة الإدارية بعد قبول الطلب المستعجل من النيابة الإدارية بخصوص وقف الاضراب موضوع الدعوى الإدارية رقم 21/2024 ، حيث قررت المحكمة وعملاً بأحكام المادة 21 من القرار بقانون بشأن المحاكم الادرية قبول الطلب المستعجل موضوعاً ووقف الاضراب المعلن عن ضمن الفعاليات

المعلن عنها في بيانات الجهات أعلاه ، لحين البت في الدعوى الإدارية محل الطلب .