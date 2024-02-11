المحكمة الإدارية تصدر قرار يدعو لوقف اضراب نقابة الأطباء

(MENAFN
- Palestine News Network )
رام الله /PNN / أصدرت المحكمة الإدارية اليوم الأحد قراراً يدعو لوقف اضراب نقابات الأطباء والتمريض ووقف كافة فعالياتهم الاحتجاجية .
وجاء قرار المحكمة الإدارية بعد قبول الطلب المستعجل من النيابة الإدارية بخصوص وقف الاضراب موضوع الدعوى الإدارية رقم 21/2024 ، حيث قررت المحكمة وعملاً بأحكام المادة 21 من القرار بقانون بشأن المحاكم الادرية قبول الطلب المستعجل موضوعاً ووقف الاضراب المعلن عن ضمن الفعاليات
المعلن عنها في بيانات الجهات أعلاه ، لحين البت في الدعوى الإدارية محل الطلب .
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