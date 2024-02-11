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المحكمة الإدارية تصدر قرار يدعو لوقف اضراب نقابة الأطباء

2/11/2024 2:15:07 PM
(MENAFN- Palestine News Network ) رام الله /PNN / أصدرت المحكمة الإدارية اليوم الأحد قراراً يدعو لوقف اضراب نقابات الأطباء والتمريض ووقف كافة فعالياتهم الاحتجاجية .

وجاء قرار المحكمة الإدارية بعد قبول الطلب المستعجل من النيابة الإدارية بخصوص وقف الاضراب موضوع الدعوى الإدارية رقم 21/2024 ، حيث قررت المحكمة وعملاً بأحكام المادة 21 من القرار بقانون بشأن المحاكم الادرية قبول الطلب المستعجل موضوعاً ووقف الاضراب المعلن عن ضمن الفعاليات
المعلن عنها في بيانات الجهات أعلاه ، لحين البت في الدعوى الإدارية محل الطلب .

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